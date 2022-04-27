Фланец TEBO стальной 110 PN10/сталь Dу100 015091506
Арт. X169132123
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Турция
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Тип фитинга
|фланец
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Тип соединения
|фланцевое
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Материал
|сталь
- Стальные фланцы Tebo предназначены для герметичного разъемного соединения труб, задвижек, клапанов и других элементов трубопровода фланцевого крепежа.
Преимущества
- При необходимости фланцевое соединение можно разобрать и произвести ремонт или обслуживание части трубопроводной системы
- Стальной фланец можно использовать при максимальном давлении PN-10