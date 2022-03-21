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Фланец TEBO 40 PN25 Dy 25 015091421
5.0
2
Найти аналог
Фланцы
    Фланец TEBO 40 PN25 Dy 25 015091421
    Арт. X16913269
    5.0
    2
    Фланец TEBO 40 PN25 Dy 25 015091421

      Фланец TEBO 40 PN25 Dy 25 015091421

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16913269
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Родина бренда
      		Турция
      Тип фитинга
      		фланец
      Тип соединения
      		фланцевое
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стальные фланцы Tebo предназначены для герметичного разъемного соединения труб, задвижек, клапанов и других элементов трубопровода фланцевого крепежа.

        Преимущества

        • При необходимости фланцевое соединение можно разобрать и произвести ремонт или обслуживание части трубопроводной системы
        • Стальной фланец можно использовать при максимальном давлении PN-25