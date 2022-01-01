Уплотнительные ленты
Найдено: 14 товаров
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- 55 ₽Длина 15 м, Ширина 15 ммДлина, м: 15Ширина, мм: 15Толщина, мм: 0.075
- 40 ₽Длина 10 м, Ширина 12 ммДлина, м: 10Ширина, мм: 12Толщина, мм: 0.075Материал: фторопластЦвет: белый
- 280 ₽Длина 15 м, Ширина 19 ммДлина, м: 15Ширина, мм: 19Толщина, мм: 0.2
- 70 ₽Цвет: желтый
- 220 ₽Длина 15 м, Ширина 19 ммДлина, м: 15Ширина, мм: 19Толщина, мм: 0.2Цвет: желтый
- 155 ₽Цвет: желтый
- 80 ₽Длина 20 м, Ширина 12 ммДлина, м: 20Ширина, мм: 12Толщина, мм: 0.1Материал: пoлитeтpaфтopэтилeн
- 37 ₽Длина 10 м, Ширина 12 ммДлина, м: 10Ширина, мм: 12Толщина, мм: 0.1Материал: пoлитeтpaфтopэтилeнЦвет: белый
- 98 ₽Длина 15 м, Ширина 19 ммДлина, м: 15Ширина, мм: 19Толщина, мм: 0.12Материал: пoлитeтpaфтopэтилeн
- Нет в наличииДлина 15 м, Ширина 19 ммДлина, м: 15Ширина, мм: 19Материал: тефлонЦвет: желтый
- Нет в наличии
- Нет в наличииДлина 10 м, Ширина 19 ммДлина, м: 10Ширина, мм: 19Толщина, мм: 0.075Материал: пoлитeтpaфтopэтилeнЦвет: желтый
- Нет в наличии
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить уплотнительные ленты в городе Ярославль по цене от 17 до 280 рублей. В наличии более 14 наименований. Уплотнительные ленты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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