Фум ленты используются как уплотнитель для изоляции швов и стыков при монтаже сантехники, газового оборудования, отделочных работах. Уплотнитель является самоклеящимся и обеспечивает герметизацию образовавшихся зазоров. В наличии уплотнительная лента для газовых и водопроводных труб.

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