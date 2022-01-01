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Монтажные ленты

Уплотнительные ленты

Найдено: 14 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить уплотнительные ленты в городе Ярославль по цене от 17 до 280 рублей. В наличии более 14 наименований. Уплотнительные ленты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.121010 (12x0.1x10 мм)
37 ₽
Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.121010 (12x0.1x10 мм)
Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.121020 (12x0.1x20 мм)
80 ₽
Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.121020 (12x0.1x20 мм)
Уплотнительная лента для воды Jumbotape, 15 м, 19x0,2 мм
280 ₽
Уплотнительная лента для воды Jumbotape, 15 м, 19x0,2 мм
Уплотнительная лента для газа Remer 574 RR
70 ₽
Уплотнительная лента для газа Remer 574 RR
Желтая фумлента для газа Remer 575 RR
220 ₽
Желтая фумлента для газа Remer 575 RR
Уплотнительная лента Remer д/воды 572 RR
155 ₽
Уплотнительная лента Remer д/воды 572 RR
Межфланцевая уплотнительная лента RDGE 155155, 5x15, 10 м
85 ₽
Межфланцевая уплотнительная лента RDGE 155155, 5x15, 10 м
Гидроизоляционная лента STEM Insualation Tape (1 м)
240 ₽
Гидроизоляционная лента STEM Insualation Tape (1 м)
Саморезы кровельные ЗУБР 4-300310-55-025-9003, 25x5.5 мм
7 362 ₽
Саморезы кровельные ЗУБР 4-300310-55-025-9003, 25x5.5 мм
Саморез для гипсокартона СтройКреп, 3.5х55, шир резьба, 200 шт., 43489
310 ₽
Саморез для гипсокартона СтройКреп, 3.5х55, шир резьба, 200 шт., 43489
Уплотнительная лента Fora 006140103 (15 м x 19 мм)
55 ₽
Уплотнительная лента Fora 006140103 (15 м x 19 мм)
Малярная лента Лакра 2001070, 50мм, 20м
170 ₽
Малярная лента Лакра 2001070, 50мм, 20м
Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.191215 (19x0.12x15 мм)
98 ₽
Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.191215 (19x0.12x15 мм)
Двусторонняя клейкая лента Aviora 303-006, ТК-основа, 50 мм, 10 м
280 ₽
Двусторонняя клейкая лента Aviora 303-006, ТК-основа, 50 мм, 10 м
Уплотнительная лента Sparta 888545 (12 мм, 10 м)
40 ₽
Уплотнительная лента Sparta 888545 (12 мм, 10 м)
Самоклеющаяся клейкая лента Stayer Master прозрачная 48мм х 60м 1204-50
160 ₽
Самоклеющаяся клейкая лента Stayer Master прозрачная 48мм х 60м 1204-50
Лента клейкая Зубр 12090-50-10 армированная водонепроницаемая 50мм 10м.
126 ₽
Лента клейкая Зубр 12090-50-10 армированная водонепроницаемая 50мм 10м.
Желтая уплотнительная лента Fora, 15 м, 19 мм, тефлон
60 ₽
Желтая уплотнительная лента Fora, 15 м, 19 мм, тефлон
Уплотнительная лента Remer для воды 572 RR (термоуплотнительная)
17 ₽
Уплотнительная лента Remer для воды 572 RR (термоуплотнительная)
Уплотнительная лента Fora 006140103, 15 м x 19 мм
45 ₽
Уплотнительная лента Fora 006140103, 15 м x 19 мм
Звукоизоляционная уплотнительная лента Stayer Master 12360-19-025 (19 мм, 10 м)
47 ₽
Звукоизоляционная уплотнительная лента Stayer Master 12360-19-025 (19 мм, 10 м)
Лента Aviora 302-020 двусторонняя вспененный полиэтилен 19мм, 10 м, белая, самоклеющиеся
125 ₽
Лента Aviora 302-020 двусторонняя вспененный полиэтилен 19мм, 10 м, белая, самоклеющиеся