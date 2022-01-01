Двухсторонние клейкие ленты - прочный ультратонкий самоклеящийся материал для фиксации изделий. Клеящая поверхность расположена с двух сторон, поэтому подойдет для крепления деталей друг к другу. Может использоваться для упаковочных операций в бытовой сфере, офисе, на производстве.

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