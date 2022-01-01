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Скотч

Двусторонние клейкие ленты

Найдено: 4 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить двусторонние клейкие ленты в городе Ярославль по цене от 125 до 280 рублей. В наличии более 4 наименований. Двусторонние клейкие ленты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Малярная лента Сибртех 88704 (48 мм, 50 м, бумага)
240 ₽
Малярная лента Сибртех 88704 (48 мм, 50 м, бумага)
Малярная лента Лакра 2001068, 38 мм, 20 м, бумажная основа
130 ₽
Малярная лента Лакра 2001068, 38 мм, 20 м, бумажная основа
Двусторонняя клейкая лента Aviora 303-006, ТК-основа, 50 мм, 10 м
280 ₽
Двусторонняя клейкая лента Aviora 303-006, ТК-основа, 50 мм, 10 м
Двухсторонняя сверхпрочная клейкая лента Aviora 19мм*2м 302-133
160 ₽
Двухсторонняя сверхпрочная клейкая лента Aviora 19мм*2м 302-133
Прозрачная клейкая лента Stayer Master 48мм х 60м 1204-50
160 ₽
Прозрачная клейкая лента Stayer Master 48мм х 60м 1204-50
Лента клейкая водонепроницаемая Зубр 12090-50-10 армированная 50мм, 10м
126 ₽
Лента клейкая водонепроницаемая Зубр 12090-50-10 армированная 50мм, 10м
Металлизированная клейкая лента (алюминиевая) Aviora, 50 мм, 50 м
220 ₽
Металлизированная клейкая лента (алюминиевая) Aviora, 50 мм, 50 м
Армированная самоклеящаяся лента Тилит, 50 м, 48 мм, серая
238 ₽
Армированная самоклеящаяся лента Тилит, 50 м, 48 мм, серая
Лента двусторонняя Aviora 302-020 полиэтиленовая 19 мм, 10 м, белая
125 ₽
Лента двусторонняя Aviora 302-020 полиэтиленовая 19 мм, 10 м, белая
Двусторонняя клейкая лента Aviora 303-009, ШБ-основа, 50 мм, 10 м
185 ₽
Двусторонняя клейкая лента Aviora 303-009, ШБ-основа, 50 мм, 10 м