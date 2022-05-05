Огнетушитель – это вещь, которая в лучшем случае не пригодится до окончания срока годности, однако иметь ее поблизости все же стоит. Приборы для погашения пламени отличаются не только габаритами и весом: они разделяются по типу тушащего вещества, который влияет на сферу эксплуатации. Мы составили рейтинг огнетушителей, в который вошли 18 моделей. Из статьи вы сможете узнать о классах пожара и типах приборов, его устраняющих.

На что обратить внимание перед покупкой?

Перед тем, как приступить к обзору лучших огнетушителей, мы поможем разобраться в этом оборудовании: расскажем, какие встречаются классы возгораний, с какими из них помогают справиться те или иные типы огнетушащего вещества, в каких вариантах исполнения представлены модели.

Классификация пожаротушения

Каждый огнетушитель маркируется буквами, расшифровка которых помогает определить область применения устройства. Данные символы обозначают различные типы возгораний. Умея их расшифровать, вы поймете, подходит устройство для ваших целей или нет.

Класс A. Воспламенение твердых веществ, таких как бумага, дерево, ткань.

Класс B. Горючие жидкости, наиболее распространенная из которых – бензин. Все популярные огнетушители рассчитаны на борьбу с данным типом воспламенения.

Класс C. Возгорание веществ в газообразном состоянии. При возникновении такого происшествия стоит проконтролировать, сможет ли поток газа под высоким давлением высвободиться.

Класс D. Воспламенение металлических конструкций и металлосодержащих сплавов. Актуально для промышленной эксплуатации и практически неприменимо к бытовым условиям.

Класс E. Электроустановки. Огнетушители, поддерживающие этот класс, оснащены веществом, которое не проводит ток. Это важное условие, ведь без него вы только многократно увеличите ущерб.



Тип огнетушащего вещества

Выбирая огнетушитель в дом, вы сразу же столкнетесь с непонятными поначалу обозначениями вроде ОП, ОУ и даже ОВП. Они характеризуют тип вещества, которое используется для тушения воспламенений. Он, в свою очередь, влияет на дальность действия, способность справляться с типами пожаров, цену.

Порошковые (ОП). Лучший огнетушитель для дома, который обладает доступной стоимостью и широкой сферой применения. Подходит для всех разновидностей воспламенений, но с оговоркой – электрическое оборудование получится тушить только в том случае, если его напряжение ниже одного киловатта. Однако вся техника, находящаяся поблизости, сломается – в нее проникнет порошок из огнетушителя. Порошковые модели функциональны в жару и при минусовых значениях (до -40 до +50 °С). Заправляются раз в пять лет, требуют встряхивания дважды в год. Дальность действия достигает 4 метров. Углекислотные (ОУ). Надежный огнетушитель, который в качестве рабочего вещества использует жидкую двуокись водорода. Справляется со всеми разновидностями пожаров, помимо горения твердых материалов. Хорош тем, что подойдет для неотапливаемого частного дома ввиду широкого температурного диапазона хранения: -40 – +50 °С. Длина струи составляет 2—3 метра. Заправляется единожды за пять лет. Воздушно-пенные (ОВП). Хороши при тушении твердых и жидких веществ. Требуют частой перезарядки – раз в год. Не подходят для минусовых температур, зато справляются с жарой: рабочий диапазон варьируется от +5 до +50 °С. Вещество проводит ток, поэтому им нельзя тушить электрическую технику. Воздушно-эмульсионные (ОВЭ). Используя их, получится устранять возгорания твердых и жидких веществ, а также электрооборудования. Подходят для эксплуатации в температурном диапазоне -40 – +50 °С. Водные (ОВ). Имеют узкую сферу эксплуатации: будут полезны исключительно для устранения возгораний класса A. Огнетушители с водой получится применить, чтобы гасить пламя на живых существах. ОВ бесполезны на холоде, потому как содержимое бака замерзает.

В сводной таблице мы рассмотрели, на какие типы воспламенений рассчитаны приведенные выше огнетушащие вещества.

Класс пожара A B C D E Типы огнетушителей Порошковые Да Да Да Нет Да Углекислотные Нет Да Да Нет Да Воздушно-пенные Да Да Нет Нет Нет Воздушно-эмульсионные Да Да Нет Нет Да Водные Да Нет Нет Нет Нет

Тип конструкции

Выделяются 4 типа устройств пожаротушения в зависимости от способов применения и транспортировки. В данной статье рассмотрены только переносные огнетушители, потому как они лучше всего подходят для авто и бытовых помещений, но для общего представления мы дадим краткую информацию и о других.

Переносные. Модели, которые можно переместить до места возгорания в руках. Используются бытовые переносные огнетушители для авто, квартиры или частного дома. Также подойдут для офисов и общественных мест. К переносным огнетушителям относятся устройства весом до 20 килограмм. Передвижные. Как правило, это модели тяжелее 20 кг. Из-за веса устанавливаются на тележку, которая перемещается посредством пары колес. Такие устройства слишком громоздки для квартиры или частного дома, но подойдут для производственных помещений, крупных торговых залов. Самосрабатывающие. Автономные средства тушения пожаров, которые срабатывают без человеческого вмешательства. Используются в крупных помещениях преимущественно для подавления воспламенений класса A. Забрасываемые. Представляют собой колбу, состоящую из тонкого, легко бьющегося пластика. Внутри находится вещество, способствующее тушению воспламенений класса A. Забрасываемые устройства просты в использовании: пользователю требуется кинуть колбу в очаг возгорания.

Лучшие порошковые огнетушители

ОП имеют три плюса: небольшой вес, широкий температурный диапазон и универсальность. Благодаря последней получится потушить и горящую занавеску, и воспламенившуюся бытовую технику. Из-за этого ОП значительно чаще прочих используются в жилых помещениях и транспортных средствах. Огнетушитель марки Ярпожинвест порошкового типа имеет рабочую струю от 2 до 4 метров. Бытовые модели производителя весят до 10 килограмм.

Модель огнетушителя Огнетушащее вещество Тушение классов категорий Длина струи, м Вес огнетушителя, кг Средняя цена в России, руб. Ярпожинвест ОП-1 Огнетушащий порошок A / B / C / E 2 1.8 520 Ярпожинвест ОП-8 Огнетушащий порошок A / B / C / E 4 10.1 1 220 Ярпожинвест ОП-10 Огнетушащий порошок A / B / C / E 4 38.7 1 480

Порошковый огнетушитель Ярпожинвест ОП-1

Хороший выбор для автомобиля или компактного помещения (к примеру, гаража). Занимает мало места, но и вмещает скромный объем порошка.





Преимущества:

Выбирая, какие порошковые огнетушители лучше подойдут для авто, присмотритесь к этой модели – она самая легкая в рейтинге.

Модель обладает лучшей сферой эксплуатации и подойдет для жилых, административных помещений.

Недостатки:

Объема не хватит для большого частного дома.

Порошковый огнетушитель Ярпожинвест ОП-8

Достаточно крупная модель подойдет для обеспечения пожаробезопасности квартиры и небольшого административного помещения.





Преимущества:

Большой объем, подходящий для частного дома.

Манометр, позволяющий отслеживать уровень давления в баке.

Прибор не сбрасывает давление со временем.

Недостатки:

Достаточно большой вес, из-за которого устройство заметно теряет в мобильности.

Порошковый огнетушитель Ярпожинвест ОП-10

Задаваясь вопросом, какой огнетушитель лучше всего подойдет для тушения деревянного дома, присмотритесь к этой модели. Она тяжелая, но объема ее бака хватит для устранения крупных воспламенений.





Преимущества:

Вместительность: объем бака составляет 10 литров.

Подходит для тушения электротехники под напряжением до 1 кВт.

Недостатки:

Масса и габариты устройства, делающие переноску и хранение крайне некомфортными.

Лучшие углекислотные огнетушители

Модели с двуокисью углерода – это хороший выбор, если вы опасаетесь воспламенения электрического оборудования и газов. Вещество с легкостью проникает в труднодоступные области, щели. Цена ОУ невысока: у попавших в рейтинг приборов она варьируется от полутора до трех тысяч рублей.

Модель огнетушителя Огнетушащее вещество Тушение классов категорий Длина струи, м Вес огнетушителя, кг Средняя цена в России, руб. Ярпожинвест ОУ-2 Двуокись углерода B / C / E 2 7.5 1 480 Ярпожинвест ОУ-3 Двуокись углерода B / C / E 3 10.5 1 860 Ярпожинвест ОУ-5 Двуокись углерода B / C / E 3 14 2 730

Углекислотный огнетушитель Ярпожинвест ОУ-2

Компактный прибор подойдет, чтобы справляться с жидкими и газообразными очагами возгорания, тушением электротехники.

Преимущества:

Малые размеры хороши, чтобы разместить устройство в квартире.

Углекислотные приборы не оказывают негативное влияние на мебель.

Недостатки:

Нет манометра, который помог бы отследить давление.

Габариты слишком большие, чтобы поместить прибор в легковое авто.

Углекислотный огнетушитель Ярпожинвест ОУ-3

Устройство оснащено баллоном с жидкой двуокисью, не оставляющей следов на объекте тушения. Объем в 4.02 литра подходит для частных домов и административных помещений.

Преимущества:

Прост в использовании – чека надежная и легко выдергивается.

Комплектуется всем необходимым для введения в эксплуатацию.

Недостатки:

Масса покажется ряду пользователей слишком большой.

Отсутствие манометра.

Углекислотный огнетушитель Ярпожинвест ОУ-5

Модель с вместительным баком имеет широкий спектр применения. Несмотря на это, прибор достаточно дешев.

Преимущества:

Имеет самый крупный в рейтинге углекислотных моделей для дома объем – 6.7 л.

Доступная цена оборудования.

Подходит для тушения электротехники.

Недостатки:

Весит 14 килограмм.

Лучшие воздушно-пенные огнетушители

ВП справятся с тушением пожаров классов A и B, однако ввиду того, что фторсодержащая пена проводит ток, их нельзя использовать с электрическим оборудованием. Подходят для отапливаемых дач и частных домов, квартир. Характерны доступной стоимостью: за невысокий ценник получится найти огнетушитель со сравнительно большим объемом.

Модель огнетушителя Огнетушащее вещество Тушение классов категорий Длина струи, м Вес огнетушителя, кг Средняя цена в России, руб. МИГ ОВП-4з ФторПАВ Фторсодержащая пена A / B 3 6.6 6 353 МИГ ОВП-8з ФторПАВ Фторсодержащая пена A / B 4 13 15 484 МИГ ОВП-10з ФторПАВ Фторсодержащая пена A / B 4 15 10 414

Воздушно-пенный огнетушитель МИГ ОВП-4з ФторПАВ

Устройство с фторированным пленкообразующим пенообразователем подходит, чтобы ликвидировать пожары классов A и B.

Преимущества:

Имеет сравнительно небольшой вес – 6.6 килограмм.

Занимает мало пространства.

Есть ножки для удобного размещения на полу.

Недостатки:

Нельзя тушить электротехнику под напряжением.

Не предназначен для минусовых температур.

Воздушно-пенный огнетушитель МИГ ОВП-8з ФторПАВ

В отличие от остальных воздушно-пенных аналогов, модель рассчитана на низкие температуры – до -40 °C.

Преимущества:

Модель хороша на холоде.

Высокая надежность.

Длина струи составляет 4 метра.

Недостатки:

Высокая стоимость по сравнению с альтернативами.

Воздушно-пенный огнетушитель МИГ ОВП-10з ФторПАВ

Устройство пригодится в помещениях с температурой от +5 °C. При активации подает огнетушащее вещество на протяжении 30 секунд.

Преимущества:

Прибор хорош тем, что имеет самый большой в рейтинге ОВП объем – 12.5 литров.

Создает струю длиной до 4 метров.

Недостатки:

Из-за объемного бака модель весит 15 килограмм.

Не рассчитан на минусовые температурные значения.

Лучшие воздушно-эмульсионные огнетушители

ВЭ обладают высокой эффективностью в тушении твердых поверхностей и жидких веществ, но также подходят для устранения воспламенений электрических установок. Сильной стороной воздушно-эмульсионных устройств является длина струи: она составляет 9 метров. В рейтинг вошли хорошие модели в ценовом сегменте от 8 до 12 тысяч рублей.

Модель огнетушителя Огнетушащее вещество Тушение классов категорий Длина струи, м Вес огнетушителя, кг Средняя цена в России, руб. Ратоборецъ ОВЭ-2з-АВCЕ-01 Водная эмульсия A / B / E 9 3 7 865 Ратоборецъ ОВЭ-6 з-АВСЕ Водная эмульсия A / B / E 9 12 11 896 Ратоборецъ ОВЭ-5з-АВCЕ-01 Водная эмульсия A / B / E 9 10 10 996

Воздушно-эмульсионный огнетушитель Ратоборецъ ОВЭ-2з-АВCЕ-01

За счет компактных размеров и малого веса модель станет удачным выбором для транспортного средства.

Преимущества:

Прибор хорош манометром, с помощью которого удастся контролировать давление в баке.

Заправленное устройство весит не больше 3 кг. Из-за массы прибором смогут пользоваться даже дети.

Недостатки:

Высокая цена: несмотря на скромный объем, модель стоит почти 8 тысяч рублей.

Воздушно-эмульсионный огнетушитель Ратоборецъ ОВЭ-6 з-АВСЕ

Хороший выбор для частных домов, квартир, офисных и общественных помещений. Прибор прост в эксплуатации и укомплектован манометром.

Преимущества:

На корпусе есть инструкция по использованию, из-за чего вы не растеряетесь при пожаре.

Есть манометр.

Огнетушащее вещество подается 22 секунды.

Недостатки:

Большой вес, из-за которого прибором сложно пользоваться женщинам и подросткам.

Воздушно-эмульсионный огнетушитель Ратоборецъ ОВЭ-5з-АВCЕ-01

Модель оптимальна для жилых помещений. Хорошим плюсом является вес, из-за которого с прибором совладает каждый член семьи.

Преимущества:

За счет средних габаритов прибор хорош для поддержки пожаробезопасности дома.

Компактный манометр, позволяющий отслеживать напряжение в баке.

Длина струи достигает 9 метров.

Недостатки:

Стоимость по сравнению с порошковыми и водными моделями.

Лучшие огнетушители для дома и дачи

Самые эффективные огнетушители для бытовых помещений – это порошковые, поэтому рейтинг составлен из них. Представленные модели подойдут, чтобы локализовать небольшие возгорания; они не занимают много места, просты в использовании и позволяют тушить твердые объекты, электротехнику.

Модель огнетушителя Огнетушащее вещество Тушение классов категорий Длина струи, м Вес огнетушителя, кг Средняя цена в России, руб. Ярпожинвест ОП-4 Огнетушащий порошок A / B / C / E 3 5.4 800 Ярпожинвест ОП-5 Огнетушащий порошок A / B / C / E 3 6.8 960 Ярпожинвест ОП-6 Огнетушащий порошок A / B / C / E 3 7.8 1 110

Порошковый огнетушитель Ярпожинвест ОП-4

Не знаете, какой огнетушитель стоит купить для небольшой квартиры – выберите эту модель. Она компактна и легка в использовании.

Преимущества:

Как и все лучшие огнетушители для дачи, модель имеет малый вес – 5.4 кг с полным баллоном.

Устройство попало в рейтинг во многом благодаря доступной стоимости.

Данная модель подходит для тушения электротехники под напряжением не более 1 кВт.

Недостатки:

Поставляется без шланга для распыления.

Порошковый огнетушитель Ярпожинвест ОП-5

Если многие огнетушители в квартире кажутся слишком маловместительными или тяжелыми, эта модель имеет идеальный объем для жилого помещения – 6.6 литров.

Преимущества:

Устройство весит 7.3 кг, что оптимально для объема его бака.

Присутствует манометр, с помощью которого удастся отслеживать давление.

Подходит для тушения электрической техники.

Недостатки:

Поставляется без шланга.

Порошковый огнетушитель Ярпожинвест ОП-6

Закрывает рейтинг устройств для дома бюджетный образец, вмещающий 6 литров порошка. Подойдет для всех классов пожара, возможных в быту.

Преимущества:

Выбрать огнетушитель типа ОП стоит из-за малого веса – 7.8 кг.

Широкая сфера эксплуатации оборудования.

Длина струи огнетушащего вещества – 3 метра.

Недостатки:

Оставляет следы.

Портит технику.

Рейтинг огнетушителей для автомобиля

Важными критериями хорошего огнетушителя для машины можно смело назвать легкость и компактность. Модели должны справляться с тушением воспламенений горючих веществ. Мы выбрали дешевые устройства весом от 3 до 6 килограмм, которые идеально подойдут для хранения в багажнике.

Модель огнетушителя Огнетушащее вещество Тушение классов категорий Длина струи, м Вес огнетушителя, кг Средняя цена в России, руб. Ярпожинвест ОУ-1 Двуокись углерода B / C / E 2 6 1 420 Ярпожинвест ОП-2 Огнетушащий порошок A / B / C / E 4 3.2 590 Ярпожинвест ОП-3 Огнетушащий порошок A / B / C / E 4 4.2 680

Углекислотный огнетушитель Ярпожинвест ОУ-1

Устройство заслуживает внимание за счет надежности и малых габаритов. Из-за последних оно идеально поместится в багажник легкового авто.

Преимущества:

Углекислотный прибор попал в рейтинг из-за того, что не оставляет следов на объекте тушения.

Вещество подается на протяжении 6 секунд после зажатия рычажка.

Небольшой вес – 6 кг.

Недостатки:

Отсутствует манометр для отслеживания давления в баке.

Порошковый огнетушитель Ярпожинвест ОП-2

Прибор попал в рейтинг из-за крайне низкой стоимости и малого веса. Модель не займет много пространства в вашем транспортном средстве.

Преимущества:

Бак вмещает 2 литра огнетушащего порошка.

Присутствует манометр для контроля давления.

Компактный размер.

Доступная цена устройства.

Недостатки:

При эксплуатации повреждает электрические приборы.

Порошковый огнетушитель Ярпожинвест ОП-3

Закрывает огнетушители топ модель, характерная дешевизной и малыми размерами. Комплектуется манометром, благодаря которому удобно следить за уровнем давления.

Преимущества:

Объем бака – 3 литра.

Подходит для классов пожара A, B, C, E.

Помещается в багажнике.

Можно использовать, чтобы тушить электрические установки под напряжением не более 1 000 Ватт.

Недостатки:

Бака не хватит для эксплуатации в жилом помещении.

Правила выбора огнетушителя

Рассмотрев лучшие модели, мы предлагаем ознакомиться с советами, как правильно выбрать огнетушители для дома и использовать их. Ознакомившись с нашими рекомендациями, вы купите модель, идеально соответствующую потребностям, которая в случае пожара спасет жизни и сохранит имущество.