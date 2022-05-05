Содержание:
Лучшие порошковые огнетушители
- Порошковый огнетушитель Ярпожинвест ОП-1
- Порошковый огнетушитель Ярпожинвест ОП-8
- Порошковый огнетушитель Ярпожинвест ОП-10
Лучшие углекислотные огнетушители
- Углекислотный огнетушитель Ярпожинвест ОУ-2
- Углекислотный огнетушитель Ярпожинвест ОУ-3
- Углекислотный огнетушитель Ярпожинвест ОУ-5
Лучшие воздушно-пенные огнетушители
- Воздушно-пенный огнетушитель МИГ ОВП-4з ФторПАВ
- Воздушно-пенный огнетушитель МИГ ОВП-8з ФторПАВ
- Воздушно-пенный огнетушитель МИГ ОВП-10з ФторПАВ
Лучшие воздушно-эмульсионные огнетушители
- Воздушно-эмульсионный огнетушитель Ратоборецъ ОВЭ-2з-АВCЕ-01
- Воздушно-эмульсионный огнетушитель Ратоборецъ ОВЭ-6 з-АВСЕ
- Воздушно-эмульсионный огнетушитель Ратоборецъ ОВЭ-5з-АВCЕ-01
Лучшие огнетушители для дома и дачи
- Порошковый огнетушитель Ярпожинвест ОП-4
- Порошковый огнетушитель Ярпожинвест ОП-5
- Порошковый огнетушитель Ярпожинвест ОП-6
Рейтинг огнетушителей для автомобиля
- Углекислотный огнетушитель Ярпожинвест ОУ-1
- Порошковый огнетушитель Ярпожинвест ОП-2
- Порошковый огнетушитель Ярпожинвест ОП-3
Правила выбора огнетушителя
Огнетушитель – это вещь, которая в лучшем случае не пригодится до окончания срока годности, однако иметь ее поблизости все же стоит. Приборы для погашения пламени отличаются не только габаритами и весом: они разделяются по типу тушащего вещества, который влияет на сферу эксплуатации. Мы составили рейтинг огнетушителей, в который вошли 18 моделей. Из статьи вы сможете узнать о классах пожара и типах приборов, его устраняющих.
Перед тем, как приступить к обзору лучших огнетушителей, мы поможем разобраться в этом оборудовании: расскажем, какие встречаются классы возгораний, с какими из них помогают справиться те или иные типы огнетушащего вещества, в каких вариантах исполнения представлены модели.
Каждый огнетушитель маркируется буквами, расшифровка которых помогает определить область применения устройства. Данные символы обозначают различные типы возгораний. Умея их расшифровать, вы поймете, подходит устройство для ваших целей или нет.
Выбирая огнетушитель в дом, вы сразу же столкнетесь с непонятными поначалу обозначениями вроде ОП, ОУ и даже ОВП. Они характеризуют тип вещества, которое используется для тушения воспламенений. Он, в свою очередь, влияет на дальность действия, способность справляться с типами пожаров, цену.
В сводной таблице мы рассмотрели, на какие типы воспламенений рассчитаны приведенные выше огнетушащие вещества.
|
Класс пожара
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
Типы огнетушителей
|
Порошковые
|
Да
|
Да
|
Да
|
Нет
|
Да
|
Углекислотные
|
Нет
|
Да
|
Да
|
Нет
|
Да
|
Воздушно-пенные
|
Да
|
Да
|
Нет
|
Нет
|
Нет
|
Воздушно-эмульсионные
|
Да
|
Да
|
Нет
|
Нет
|
Да
|
Водные
|
Да
|
Нет
|
Нет
|
Нет
|
Нет
Выделяются 4 типа устройств пожаротушения в зависимости от способов применения и транспортировки. В данной статье рассмотрены только переносные огнетушители, потому как они лучше всего подходят для авто и бытовых помещений, но для общего представления мы дадим краткую информацию и о других.
ОП имеют три плюса: небольшой вес, широкий температурный диапазон и универсальность. Благодаря последней получится потушить и горящую занавеску, и воспламенившуюся бытовую технику. Из-за этого ОП значительно чаще прочих используются в жилых помещениях и транспортных средствах. Огнетушитель марки Ярпожинвест порошкового типа имеет рабочую струю от 2 до 4 метров. Бытовые модели производителя весят до 10 килограмм.
|
Модель огнетушителя
|
Огнетушащее вещество
|
Тушение классов категорий
|
Длина струи, м
|
Вес огнетушителя, кг
|
Средняя цена в России, руб.
|
Огнетушащий порошок
|
A / B / C / E
|
2
|
1.8
|
520
|
Огнетушащий порошок
|
A / B / C / E
|
4
|
10.1
|
1 220
|
Огнетушащий порошок
|
A / B / C / E
|
4
|
38.7
|
1 480
Хороший выбор для автомобиля или компактного помещения (к примеру, гаража). Занимает мало места, но и вмещает скромный объем порошка.
Преимущества:
Недостатки:
Достаточно крупная модель подойдет для обеспечения пожаробезопасности квартиры и небольшого административного помещения.
Преимущества:
Недостатки:
Задаваясь вопросом, какой огнетушитель лучше всего подойдет для тушения деревянного дома, присмотритесь к этой модели. Она тяжелая, но объема ее бака хватит для устранения крупных воспламенений.
Преимущества:
Недостатки:
Модели с двуокисью углерода – это хороший выбор, если вы опасаетесь воспламенения электрического оборудования и газов. Вещество с легкостью проникает в труднодоступные области, щели. Цена ОУ невысока: у попавших в рейтинг приборов она варьируется от полутора до трех тысяч рублей.
|
Модель огнетушителя
|
Огнетушащее вещество
|
Тушение классов категорий
|
Длина струи, м
|
Вес огнетушителя, кг
|
Средняя цена в России, руб.
|
Двуокись углерода
|
B / C / E
|
2
|
7.5
|
1 480
|
Двуокись углерода
|
B / C / E
|
3
|
10.5
|
1 860
|
Двуокись углерода
|
B / C / E
|
3
|
14
|
2 730
Компактный прибор подойдет, чтобы справляться с жидкими и газообразными очагами возгорания, тушением электротехники.
Преимущества:
Недостатки:
Устройство оснащено баллоном с жидкой двуокисью, не оставляющей следов на объекте тушения. Объем в 4.02 литра подходит для частных домов и административных помещений.
Преимущества:
Недостатки:
Модель с вместительным баком имеет широкий спектр применения. Несмотря на это, прибор достаточно дешев.
Преимущества:
Недостатки:
ВП справятся с тушением пожаров классов A и B, однако ввиду того, что фторсодержащая пена проводит ток, их нельзя использовать с электрическим оборудованием. Подходят для отапливаемых дач и частных домов, квартир. Характерны доступной стоимостью: за невысокий ценник получится найти огнетушитель со сравнительно большим объемом.
|
Модель огнетушителя
|
Огнетушащее вещество
|
Тушение классов категорий
|
Длина струи, м
|
Вес огнетушителя, кг
|
Средняя цена в России, руб.
|
МИГ ОВП-4з ФторПАВ
|
Фторсодержащая пена
|
A / B
|
3
|
6.6
|
6 353
|
МИГ ОВП-8з ФторПАВ
|
Фторсодержащая пена
|
A / B
|
4
|
13
|
15 484
|
МИГ ОВП-10з ФторПАВ
|
Фторсодержащая пена
|
A / B
|
4
|
15
|
10 414
Устройство с фторированным пленкообразующим пенообразователем подходит, чтобы ликвидировать пожары классов A и B.
Преимущества:
Недостатки:
В отличие от остальных воздушно-пенных аналогов, модель рассчитана на низкие температуры – до -40 °C.
Преимущества:
Недостатки:
Устройство пригодится в помещениях с температурой от +5 °C. При активации подает огнетушащее вещество на протяжении 30 секунд.
Преимущества:
Недостатки:
ВЭ обладают высокой эффективностью в тушении твердых поверхностей и жидких веществ, но также подходят для устранения воспламенений электрических установок. Сильной стороной воздушно-эмульсионных устройств является длина струи: она составляет 9 метров. В рейтинг вошли хорошие модели в ценовом сегменте от 8 до 12 тысяч рублей.
|
Модель огнетушителя
|
Огнетушащее вещество
|
Тушение классов категорий
|
Длина струи, м
|
Вес огнетушителя, кг
|
Средняя цена в России, руб.
|
Ратоборецъ ОВЭ-2з-АВCЕ-01
|
Водная эмульсия
|
A / B / E
|
9
|
3
|
7 865
|
Ратоборецъ ОВЭ-6 з-АВСЕ
|
Водная эмульсия
|
A / B / E
|
9
|
12
|
11 896
|
Ратоборецъ ОВЭ-5з-АВCЕ-01
|
Водная эмульсия
|
A / B / E
|
9
|
10
|
10 996
За счет компактных размеров и малого веса модель станет удачным выбором для транспортного средства.
Преимущества:
Недостатки:
Хороший выбор для частных домов, квартир, офисных и общественных помещений. Прибор прост в эксплуатации и укомплектован манометром.
Преимущества:
Недостатки:
Модель оптимальна для жилых помещений. Хорошим плюсом является вес, из-за которого с прибором совладает каждый член семьи.
Преимущества:
Недостатки:
Самые эффективные огнетушители для бытовых помещений – это порошковые, поэтому рейтинг составлен из них. Представленные модели подойдут, чтобы локализовать небольшие возгорания; они не занимают много места, просты в использовании и позволяют тушить твердые объекты, электротехнику.
|
Модель огнетушителя
|
Огнетушащее вещество
|
Тушение классов категорий
|
Длина струи, м
|
Вес огнетушителя, кг
|
Средняя цена в России, руб.
|
Огнетушащий порошок
|
A / B / C / E
|
3
|
5.4
|
800
|
Огнетушащий порошок
|
A / B / C / E
|
3
|
6.8
|
960
|
Огнетушащий порошок
|
A / B / C / E
|
3
|
7.8
|
1 110
Не знаете, какой огнетушитель стоит купить для небольшой квартиры – выберите эту модель. Она компактна и легка в использовании.
Преимущества:
Недостатки:
Если многие огнетушители в квартире кажутся слишком маловместительными или тяжелыми, эта модель имеет идеальный объем для жилого помещения – 6.6 литров.
Преимущества:
Недостатки:
Закрывает рейтинг устройств для дома бюджетный образец, вмещающий 6 литров порошка. Подойдет для всех классов пожара, возможных в быту.
Преимущества:
Недостатки:
Важными критериями хорошего огнетушителя для машины можно смело назвать легкость и компактность. Модели должны справляться с тушением воспламенений горючих веществ. Мы выбрали дешевые устройства весом от 3 до 6 килограмм, которые идеально подойдут для хранения в багажнике.
|
Модель огнетушителя
|
Огнетушащее вещество
|
Тушение классов категорий
|
Длина струи, м
|
Вес огнетушителя, кг
|
Средняя цена в России, руб.
|
Двуокись углерода
|
B / C / E
|
2
|
6
|
1 420
|
Огнетушащий порошок
|
A / B / C / E
|
4
|
3.2
|
590
|
Огнетушащий порошок
|
A / B / C / E
|
4
|
4.2
|
680
Устройство заслуживает внимание за счет надежности и малых габаритов. Из-за последних оно идеально поместится в багажник легкового авто.
Преимущества:
Недостатки:
Прибор попал в рейтинг из-за крайне низкой стоимости и малого веса. Модель не займет много пространства в вашем транспортном средстве.
Преимущества:
Недостатки:
Закрывает огнетушители топ модель, характерная дешевизной и малыми размерами. Комплектуется манометром, благодаря которому удобно следить за уровнем давления.
Преимущества:
Недостатки:
Рассмотрев лучшие модели, мы предлагаем ознакомиться с советами, как правильно выбрать огнетушители для дома и использовать их. Ознакомившись с нашими рекомендациями, вы купите модель, идеально соответствующую потребностям, которая в случае пожара спасет жизни и сохранит имущество.