Огнетушитель углекислотный Ярпожинвест ОУ-25 (ОУ-40)
Арт. 77777X68834
Характеристики
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Производитель
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Объем, л
|33.5
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Применение
|для склада
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Материал корпуса
|металл
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Масса заряда, кг
|105
- Огнетушитель углекислотный Ярпожинвест ОУ-25 ВСЕ – закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода (ГОСТ 8050-85), находящейся под давлением жидких паров. Применяется для первичного тушения пожаров и возгораний класса B, C, E (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, горючие газы, электроустановки, не превышающие напряжение 10000 Вольт). Основным преимуществом углекислотного огнетушителя является то, что двуокись углерода не повреждает объект тушения и не оставляет следов.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность
- В - горючие жидкости
- С - горючие газы
- Е - электрооборудование под напряжением до 10000 В