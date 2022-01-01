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Огнетушитель углекислотный Ярпожинвест ОУ-25 (ОУ-40)
Найти аналог
Углекислотные огнетушители
    Огнетушитель углекислотный Ярпожинвест ОУ-25 (ОУ-40)
    Арт. 77777X68834
    Огнетушитель углекислотный Ярпожинвест ОУ-25 (ОУ-40)

      Огнетушитель углекислотный Ярпожинвест ОУ-25 (ОУ-40)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X68834

      Характеристики

      Производитель
      		Ярпожинвест
      Объем, л
      		33.5
      Применение
      		для склада
      Материал корпуса
      		металл
      Масса заряда, кг
      		105
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Огнетушитель углекислотный Ярпожинвест ОУ-25 ВСЕ – закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода (ГОСТ 8050-85), находящейся под давлением жидких паров. Применяется для первичного тушения пожаров и возгораний класса B, C, E (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, горючие газы, электроустановки, не превышающие напряжение 10000 Вольт). Основным преимуществом углекислотного огнетушителя является то, что двуокись углерода не повреждает объект тушения и не оставляет следов.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность
        • В - горючие жидкости
        • С - горючие газы
        • Е - электрооборудование под напряжением до 10000 В