Огнетушитель углекислотный Ярпожинвест ОУ-25 (ОУ-40)

Преимущества

Надежность

Долговечность

В - горючие жидкости



С - горючие газы



Е - электрооборудование под напряжением до 10000 В

Огнетушитель углекислотный Ярпожинвест ОУ-25 ВСЕ – закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода (ГОСТ 8050-85), находящейся под давлением жидких паров. Применяется для первичного тушения пожаров и возгораний класса B, C, E (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, горючие газы, электроустановки, не превышающие напряжение 10000 Вольт). Основным преимуществом углекислотного огнетушителя является то, что двуокись углерода не повреждает объект тушения и не оставляет следов.