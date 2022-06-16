Преимущества

Huter MPD-100 70/11/6 является самой мощной в линейке

Металлический корпус обеспечивает хорошую устойчивость устройства

Мощный двигатель, который выдаёт мощность 15 л.с

Глубина всасывания воды до 8 метров

Большой объем топливного бака (6 л) позволит эксплуатировать аппарат продолжительное время без дозаправки

Высота напора составляет 32 м

Главные элементы устройства (воздушный фильтр, топливный кран, заливная горловина и т.д.) защищены от пагубного воздействия окружающей среды, при этом находятся в быстрой доступности для пользователя

Зажигание активируется с ключа, что обеспечивает защиту от использования устройства неквалифицированными лицами

Мотопомпа Huter MPD-100 70/11/6 предназначена для орошения сельскохозяйственных участков, подачи больших объемов воды, а также для откачки воды из колодцев. Благодаря бензиновому двигателю агрегат не зависим от электрической сети, способен перекачивать до 1080 литров чистой воды за 1 минуту. Благодаря металлической раме механизм мотопомпы защищен от повреждений. Два колеса с покрышками позволяют быстро перемещать аппарат с минимумом усилий.