Мотопомпа Huter MPD-100
Арт. О00000013162
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|590х460х450
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
- Мотопомпа Huter MPD-100 70/11/6 предназначена для орошения сельскохозяйственных участков, подачи больших объемов воды, а также для откачки воды из колодцев. Благодаря бензиновому двигателю агрегат не зависим от электрической сети, способен перекачивать до 1080 литров чистой воды за 1 минуту. Благодаря металлической раме механизм мотопомпы защищен от повреждений. Два колеса с покрышками позволяют быстро перемещать аппарат с минимумом усилий.
Преимущества
- Huter MPD-100 70/11/6 является самой мощной в линейке
- Металлический корпус обеспечивает хорошую устойчивость устройства
- Мощный двигатель, который выдаёт мощность 15 л.с
- Глубина всасывания воды до 8 метров
- Большой объем топливного бака (6 л) позволит эксплуатировать аппарат продолжительное время без дозаправки
- Высота напора составляет 32 м
- Главные элементы устройства (воздушный фильтр, топливный кран, заливная горловина и т.д.) защищены от пагубного воздействия окружающей среды, при этом находятся в быстрой доступности для пользователя
- Зажигание активируется с ключа, что обеспечивает защиту от использования устройства неквалифицированными лицами