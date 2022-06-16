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Мотопомпа Huter MPD-100
5.0
1
Найти аналог
Мотопомпы
    Мотопомпа Huter MPD-100
    Арт. О00000013162
    5.0
    1
    Мотопомпа Huter MPD-100

      Мотопомпа Huter MPD-100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013162
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		590х460х450
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа Huter MPD-100 70/11/6 предназначена для орошения сельскохозяйственных участков, подачи больших объемов воды, а также для откачки воды из колодцев. Благодаря бензиновому двигателю агрегат не зависим от электрической сети, способен перекачивать до 1080 литров чистой воды за 1 минуту. Благодаря металлической раме механизм мотопомпы защищен от повреждений. Два колеса с покрышками позволяют быстро перемещать аппарат с минимумом усилий.

        Преимущества

        • Huter MPD-100 70/11/6 является самой мощной в линейке
        • Металлический корпус обеспечивает хорошую устойчивость устройства
        • Мощный двигатель, который выдаёт мощность 15 л.с
        • Глубина всасывания воды до 8 метров
        • Большой объем топливного бака (6 л) позволит эксплуатировать аппарат продолжительное время без дозаправки
        • Высота напора составляет 32 м
        • Главные элементы устройства (воздушный фильтр, топливный кран, заливная горловина и т.д.) защищены от пагубного воздействия окружающей среды, при этом находятся в быстрой доступности для пользователя
        • Зажигание активируется с ключа, что обеспечивает защиту от использования устройства неквалифицированными лицами