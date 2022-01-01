- Персональная скидка
Мотопомпа Husqvarna W50P 9676390-02
Арт. О00000031166
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швеция
|
Габариты, мм
|490x395x450
|
Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Мотопомпа Husqvarna W50P - высококачественное технологичное устройство от известного европейского производителя садового оборудования с улучшенными техническими характеристиками. Данная модель самовсасывающего насоса превосходно справляется с большим спектром задач, связанных с забором и перекачкой чистой воды. Отличный вариант для владельцев загородных домов и дачных участков. Мотопомпа Husqvarna W50P имеет оптимальную производительность и повышенную долговечность, благодаря использованию надежного двигателя, а также качественных деталей и узлов. Мотор может легко запускаться в ручном режиме и стабильно работать при разных нагрузках. При этом мотопомпа не издает значительного шума и практически не вибрирует. Легкий функциональный агрегат не требует сложного технического обслуживания и прост в обращении. Эргономичная конструкция мотопомпы и современный дизайн способствуют комфорту пользователя в процессе эксплуатации, а компактные габариты не создают проблем при хранении.
Преимущества
- Большая горловина топливного бака - простая заправка
- Простота в эксплуатации
- Надежный инновационный двигатель Husqvarna 168FB
- Мотопомпа не издает значительного шума, практически не вибрирует
- Высокая производительность
- Стальная рама - устойчивость Husqvarna W 50P 9676390-02
- Небольшие габариты