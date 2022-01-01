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Мотопомпа Husqvarna W50P 9676390-02
24 990 ₽
Мотопомпы
  • Персональная скидка
Мотопомпа Husqvarna W50P 9676390-02
Арт. О00000031166
Мотопомпа Husqvarna W50P 9676390-02
Мотопомпа Husqvarna W50P 9676390-02
  • Персональная скидка
Мотопомпа Husqvarna W50P 9676390-02
Мотопомпа Husqvarna W50P 9676390-02

Мотопомпа Husqvarna W50P 9676390-02

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24 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000031166

Характеристики

Производитель
Husqvarna
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Габариты, мм
490x395x450
Переносная
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
24 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мотопомпа Husqvarna W50P - высококачественное технологичное устройство от известного европейского производителя садового оборудования с улучшенными техническими характеристиками. Данная модель самовсасывающего насоса превосходно справляется с большим спектром задач, связанных с забором и перекачкой чистой воды. Отличный вариант для владельцев загородных домов и дачных участков. Мотопомпа Husqvarna W50P имеет оптимальную производительность и повышенную долговечность, благодаря использованию надежного двигателя, а также качественных деталей и узлов. Мотор может легко запускаться в ручном режиме и стабильно работать при разных нагрузках. При этом мотопомпа не издает значительного шума и практически не вибрирует. Легкий функциональный агрегат не требует сложного технического обслуживания и прост в обращении. Эргономичная конструкция мотопомпы и современный дизайн способствуют комфорту пользователя в процессе эксплуатации, а компактные габариты не создают проблем при хранении.

    Преимущества

    • Большая горловина топливного бака - простая заправка
    • Простота в эксплуатации
    • Надежный инновационный двигатель Husqvarna 168FB
    • Мотопомпа не издает значительного шума, практически не вибрирует
    • Высокая производительность
    • Стальная рама - устойчивость Husqvarna W 50P 9676390-02
    • Небольшие габариты