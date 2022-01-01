Преимущества

Бензиновый одноцилиндровый 4-х тактный двигатель с воздушным охлаждением

Диаметр входного/ выходного патрубка - 80 мм

Способность перекачивать грязную воду

Высота напора - 25 метров

Автономность и мобильность агрегата

Мотопомпа подходит для бытовых и производственных нужд

Металлическая рама для устойчивости и удобства переноски мотопомпы Tsunami WP 80D

Большая горловина топливного бака облегчает заправку

Вместительный топливный бак (3.6 литров) обеспечивает продолжительную работу без дозаправки

Мотопомпа Tsunami WP 80D предназначена для перекачивания грязной воды. Справиться с подтоплением в результате паводков. Используется на стройплощадках, садовых участках. Принудительное охлаждение двигателя повышает ресурс агрегата. Топливный бак 3.6 л. способствует длительной работе. Производительность модели составляет 750 л/мин. Металлическая рама защищает агрегат от ударов и повреждений, способствует хорошей устойчивости на поверхности.