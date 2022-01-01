Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мотопомпа Tsunami WP 80D
Найти аналог
Мотопомпы
    Мотопомпа Tsunami WP 80D
    Арт. X10191797
    Мотопомпа Tsunami WP 80D

      Мотопомпа Tsunami WP 80D

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X10191797

      Характеристики

      Производитель
      		Tsunami
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		580x440x445
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа Tsunami WP 80D предназначена для перекачивания грязной воды. Справиться с подтоплением в результате паводков. Используется на стройплощадках, садовых участках. Принудительное охлаждение двигателя повышает ресурс агрегата. Топливный бак 3.6 л. способствует длительной работе. Производительность модели составляет 750 л/мин. Металлическая рама защищает агрегат от ударов и повреждений, способствует хорошей устойчивости на поверхности.

        Преимущества

        • Бензиновый одноцилиндровый 4-х тактный двигатель с воздушным охлаждением
        • Диаметр входного/ выходного патрубка - 80 мм
        • Способность перекачивать грязную воду
        • Высота напора - 25 метров
        • Автономность и мобильность агрегата
        • Мотопомпа подходит для бытовых и производственных нужд
        • Металлическая рама для устойчивости и удобства переноски мотопомпы Tsunami WP 80D
        • Большая горловина топливного бака облегчает заправку
        • Вместительный топливный бак (3.6 литров) обеспечивает продолжительную работу без дозаправки