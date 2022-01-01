Мотопомпа Tsunami WP 80D
Арт. X10191797
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|580x440x445
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
- Мотопомпа Tsunami WP 80D предназначена для перекачивания грязной воды. Справиться с подтоплением в результате паводков. Используется на стройплощадках, садовых участках. Принудительное охлаждение двигателя повышает ресурс агрегата. Топливный бак 3.6 л. способствует длительной работе. Производительность модели составляет 750 л/мин. Металлическая рама защищает агрегат от ударов и повреждений, способствует хорошей устойчивости на поверхности.
Преимущества
- Бензиновый одноцилиндровый 4-х тактный двигатель с воздушным охлаждением
- Диаметр входного/ выходного патрубка - 80 мм
- Способность перекачивать грязную воду
- Высота напора - 25 метров
- Автономность и мобильность агрегата
- Мотопомпа подходит для бытовых и производственных нужд
- Металлическая рама для устойчивости и удобства переноски мотопомпы Tsunami WP 80D
- Большая горловина топливного бака облегчает заправку
- Вместительный топливный бак (3.6 литров) обеспечивает продолжительную работу без дозаправки