Бензиновая мотопомпа для загрязненных вод Koshin SEV-50X

Преимущества

Стальная трубчатая рама обеспечивает защиту двигателя от повреждений и удобство транспортировки Koshin SEV-50X 513174

Мощная всасывающая способность

Экономичный расход топлива

Широкая горловина топливного бака

Низкий уровень шума

Топливный бак объёмом 3.6 л для длительной работы без дозаправок

Элементы из новых сплавов: корпус из силумина (сплав алюминия с кремнием) и крыльчатка с большим содержанием хрома

Торцевое уплотнение из графит/керамики

Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии

Долгий срок службы без снижения технических характеристик

Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса

Мотопомпа для слабозагрязненной воды Koshin SEV-50X 513174 отличается мощной всасывающей способностью, низким уровнем шума, экономичным расходом топлива. Оснащена японским 4-х тактным двигателем. Подходит для орошения земель, забора воды из колодцев и речки. Сетчатый фильтр предотвращает попадание в насос твердых частиц