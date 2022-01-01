Бензиновая мотопомпа для загрязненных вод Koshin SEH-100X
Арт. rutector_100513178
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Габариты, мм
|670х477х669
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Бензиновая мотопомпа Koshin SEH-100X предназначена для забора и перемещения чистой и слабозагрязненной воды. Высокая производительность (1450 л/мин) позволяет использовать агрегат для таких задач, как наполнение бассейнов, орошение полей, осушение водоемов, пожаротушение. Мощный японский двигатель, продуманная конструкция, детали из высокопрочных материалов обеспечивают надежность и бесперебойность работы
Преимущества
- Уплотнения выполнены из специальной углеродо-керамики обеспечивает повышенную стойкость;
- Механизм легко разбирается, если возникнет необходимость почистить его составляющие;
- Ручной стартер;
- Высота подъема составляет 28 м.