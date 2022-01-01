Бензиновая мотопомпа для загрязненных вод Koshin SEH-100X

Преимущества

Уплотнения выполнены из специальной углеродо-керамики обеспечивает повышенную стойкость;

Механизм легко разбирается, если возникнет необходимость почистить его составляющие;

Ручной стартер;

Высота подъема составляет 28 м.

Бензиновая мотопомпа Koshin SEH-100X предназначена для забора и перемещения чистой и слабозагрязненной воды. Высокая производительность (1450 л/мин) позволяет использовать агрегат для таких задач, как наполнение бассейнов, орошение полей, осушение водоемов, пожаротушение. Мощный японский двигатель, продуманная конструкция, детали из высокопрочных материалов обеспечивают надежность и бесперебойность работы