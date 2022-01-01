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Бензиновая мотопомпа для загрязненных вод Koshin SEH-100X
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Мотопомпы
    Бензиновая мотопомпа для загрязненных вод Koshin SEH-100X
    Арт. rutector_100513178
    Бензиновая мотопомпа для загрязненных вод Koshin SEH-100X

      Бензиновая мотопомпа для загрязненных вод Koshin SEH-100X

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100513178

      Характеристики

      Производитель
      		Koshin
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Габариты, мм
      		670х477х669
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая мотопомпа Koshin SEH-100X предназначена для забора и перемещения чистой и слабозагрязненной воды. Высокая производительность (1450 л/мин) позволяет использовать агрегат для таких задач, как наполнение бассейнов, орошение полей, осушение водоемов, пожаротушение. Мощный японский двигатель, продуманная конструкция, детали из высокопрочных материалов обеспечивают надежность и бесперебойность работы

        Преимущества

        • Уплотнения выполнены из специальной углеродо-керамики обеспечивает повышенную стойкость;
        • Механизм легко разбирается, если возникнет необходимость почистить его составляющие;
        • Ручной стартер;
        • Высота подъема составляет 28 м.