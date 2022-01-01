Бензиновая мотопомпа для загрязненных вод Koshin SEH-50JP
Арт. rutector_100513176
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Габариты, мм
|504х401х406
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Мотопомпа для слабозагрязненной воды Koshin SEH-50JP 00513176 изготовлена из износостойких материалов и защищена металлической рамой. Используется для перекачивания чистой воды в бассейн, для полива участка и других работ на приусадебном участке. Оснащена надежным мотором Honda. Большой топливный бак на 3.1 л позволяет сократить количество перерывов на дозаправку
Преимущества
- Рама обеспечивает защиту двигателя от повреждений и удобство транспортировки Koshin SEH-50JP 00513176
- Мощная всасывающая способность
- Экономичный расход топлива
- Широкая горловина топливного бака
- Низкий уровень шума
- Топливный бак объёмом 3.1 л для длительной работы без дозаправок
- Элементы из новых сплавов: корпус из силумина (сплав алюминия с кремнием) и крыльчатка с большим содержанием хрома
- Торцевое уплотнение из графит/керамики
- Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии
- Долгий срок службы без снижения технических характеристик
- Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса