Бензиновая мотопомпа для загрязненных вод Koshin SEH-50JP

Преимущества

Рама обеспечивает защиту двигателя от повреждений и удобство транспортировки Koshin SEH-50JP 00513176

Мощная всасывающая способность

Экономичный расход топлива

Широкая горловина топливного бака

Низкий уровень шума

Топливный бак объёмом 3.1 л для длительной работы без дозаправок

Элементы из новых сплавов: корпус из силумина (сплав алюминия с кремнием) и крыльчатка с большим содержанием хрома

Торцевое уплотнение из графит/керамики

Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии

Долгий срок службы без снижения технических характеристик

Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса

Мотопомпа для слабозагрязненной воды Koshin SEH-50JP 00513176 изготовлена из износостойких материалов и защищена металлической рамой. Используется для перекачивания чистой воды в бассейн, для полива участка и других работ на приусадебном участке. Оснащена надежным мотором Honda. Большой топливный бак на 3.1 л позволяет сократить количество перерывов на дозаправку