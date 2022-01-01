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Мотопомпа Champion DTP81E
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Мотопомпы
    Мотопомпа Champion DTP81E
    Арт. champion_803
    Мотопомпа Champion DTP81E

      Мотопомпа Champion DTP81E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_803

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		562х455х472
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дизельная мотопомпа Champion DTP81E производительностью 1000 л/мин предназначена для откачивания слабой и сильнозагрязненной жидкости. Дизельный двигатель более экономичен по сравнению с бензиновым. Он способствует перекачке воды на расстояние до 26 метров. Благодаря металлической раме механизм мотопомпы защищен при транспортировке. Вместительный топливный бак способствует длительной бесперебойной работе мотопомпы без дозаправки

        Преимущества

        • Активное воздушное охлаждение двигателя
        • Дизельный двигатель - экономичность и большой срок эксплуатации
        • Электрический стартер - быстрый запуск
        • Рама защищает двигатель от повреждений
        • Устойчивость дизельной мотопомпы Champion DTP81E