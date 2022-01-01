Мотопомпа Champion DTP81E
Арт. champion_803
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|562х455х472
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Дизельная мотопомпа Champion DTP81E производительностью 1000 л/мин предназначена для откачивания слабой и сильнозагрязненной жидкости. Дизельный двигатель более экономичен по сравнению с бензиновым. Он способствует перекачке воды на расстояние до 26 метров. Благодаря металлической раме механизм мотопомпы защищен при транспортировке. Вместительный топливный бак способствует длительной бесперебойной работе мотопомпы без дозаправки
Преимущества
- Активное воздушное охлаждение двигателя
- Дизельный двигатель - экономичность и большой срок эксплуатации
- Электрический стартер - быстрый запуск
- Рама защищает двигатель от повреждений
- Устойчивость дизельной мотопомпы Champion DTP81E