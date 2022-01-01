Преимущества

Активное воздушное охлаждение двигателя

Дизельный двигатель - экономичность и большой срок эксплуатации

Электрический стартер - быстрый запуск

Рама защищает двигатель от повреждений

Устойчивость дизельной мотопомпы Champion DTP81E

Дизельная мотопомпа Champion DTP81E производительностью 1000 л/мин предназначена для откачивания слабой и сильнозагрязненной жидкости. Дизельный двигатель более экономичен по сравнению с бензиновым. Он способствует перекачке воды на расстояние до 26 метров. Благодаря металлической раме механизм мотопомпы защищен при транспортировке. Вместительный топливный бак способствует длительной бесперебойной работе мотопомпы без дозаправки