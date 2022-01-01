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Бензобур Patriot PT AE70D без шнека 742104470
Арт. О00000013796
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Габариты, мм
|460x400x350
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Класс товара
|бытовой
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- Бензобур PATRIOT PT AE70D без шнека 742104470 применяется для посадки деревьев и кустов. Подходит для бурения чернозема. Отличается мощной конструкцией, пониженным уровнем вибрации и простотой эксплуатации. Двигатель оснащен воздушным охлаждением для возможности продолжительной работы без перегрева.
Преимущества
- Надежный 2-х тактный двигатель с увеличенным моторесурсом
- Все органы управления расположены на одной рукоятке для удобного управления рабочим процессом
- Топливный насос для облегчения запуска
- Полупрозрачный топливный бак - для простоты отслеживания уровня топлива в баке
- Диаметр используемого шнека: 40-350 мм
- Легкое управление бензобуром PATRIOT PT AE70D без шнека 742104470
- Сбалансированная конструкция
- Инструмент управляется двумя операторами
- Система гашения вибрации