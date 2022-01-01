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Бензобур Patriot PT AE70D без шнека 742104470
14 989 ₽
Мотобуры
  • Персональная скидка
Бензобур Patriot PT AE70D без шнека 742104470
Арт. О00000013796
Бензобур Patriot PT AE70D без шнека 742104470
Бензобур Patriot PT AE70D без шнека 742104470
  • Персональная скидка
Бензобур Patriot PT AE70D без шнека 742104470
Бензобур Patriot PT AE70D без шнека 742104470

Бензобур Patriot PT AE70D без шнека 742104470

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14 989 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000013796

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Габариты, мм
460x400x350
Класс товара
бытовой
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
14 989 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензобур PATRIOT PT AE70D без шнека 742104470 применяется для посадки деревьев и кустов. Подходит для бурения чернозема. Отличается мощной конструкцией, пониженным уровнем вибрации и простотой эксплуатации. Двигатель оснащен воздушным охлаждением для возможности продолжительной работы без перегрева.

    Преимущества

    • Надежный 2-х тактный двигатель с увеличенным моторесурсом
    • Все органы управления расположены на одной рукоятке для удобного управления рабочим процессом
    • Топливный насос для облегчения запуска
    • Полупрозрачный топливный бак - для простоты отслеживания уровня топлива в баке
    • Диаметр используемого шнека: 40-350 мм
    • Легкое управление бензобуром PATRIOT PT AE70D без шнека 742104470
    • Сбалансированная конструкция
    • Инструмент управляется двумя операторами
    • Система гашения вибрации