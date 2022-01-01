Преимущества

Надежный 2-х тактный двигатель с увеличенным моторесурсом

Все органы управления расположены на одной рукоятке для удобного управления рабочим процессом

Топливный насос для облегчения запуска

Полупрозрачный топливный бак - для простоты отслеживания уровня топлива в баке

Диаметр используемого шнека: 40-350 мм

Легкое управление бензобуром PATRIOT PT AE70D без шнека 742104470

Сбалансированная конструкция

Инструмент управляется двумя операторами

Система гашения вибрации

Бензобур PATRIOT PT AE70D без шнека 742104470 применяется для посадки деревьев и кустов. Подходит для бурения чернозема. Отличается мощной конструкцией, пониженным уровнем вибрации и простотой эксплуатации. Двигатель оснащен воздушным охлаждением для возможности продолжительной работы без перегрева.