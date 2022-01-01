Мотобур Champion AG252, шнек 200х550 мм.

Мотобур CHAMPION AG252 широко используется в монтажных работах, на лесных, сельских и садовых участках. С его помощью производятся глубокие, ровные отверстия в земле разной степени твердости пород, что позволяет сажать растения и производить установку ограждений или знаков. Бензобур CHAMPION AG252 работает с невероятной скоростью в восемь тысяч оборотов в минуту - этому способствует его двухтактный двигатель с внушительной емкостью и воздушной системой кондиционирования. Но это далеко не все, что привлекает в мотобуре CHAMPION AG252. Благодаря усиленной паре рукояток с панелью управления он легко управляется. Инструмент выполнен из качественного сырья, устойчивого к ржавчине, влаге и длительной работе, поэтому долго не изнашивается. Бур не требует сложного сервиса и особых мест хранения: подойдет и обычный сарай и подобное ему подсобное помещение.

Преимущества бензобура CHAMPION AG252:

Износостойкий;

Быстрый;

Легкий и маневренный;

Комплектуется бурами диаметром от 8 до 20 см;

Имеет передаточное число 40:1;

Подойдет новичку.

Комплектация: