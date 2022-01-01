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Мотобур Champion AG252, шнек 200х550 мм.
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|520x320x335
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Длина шнека, мм
|550
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Класс товара
|бытовой
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Количество операторов
|1
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Мотобур CHAMPION AG252 широко используется в монтажных работах, на лесных, сельских и садовых участках. С его помощью производятся глубокие, ровные отверстия в земле разной степени твердости пород, что позволяет сажать растения и производить установку ограждений или знаков. Бензобур CHAMPION AG252 работает с невероятной скоростью в восемь тысяч оборотов в минуту - этому способствует его двухтактный двигатель с внушительной емкостью и воздушной системой кондиционирования. Но это далеко не все, что привлекает в мотобуре CHAMPION AG252. Благодаря усиленной паре рукояток с панелью управления он легко управляется. Инструмент выполнен из качественного сырья, устойчивого к ржавчине, влаге и длительной работе, поэтому долго не изнашивается. Бур не требует сложного сервиса и особых мест хранения: подойдет и обычный сарай и подобное ему подсобное помещение.
Преимущества бензобура CHAMPION AG252:
- Износостойкий;
- Быстрый;
- Легкий и маневренный;
- Комплектуется бурами диаметром от 8 до 20 см;
- Имеет передаточное число 40:1;
- Подойдет новичку.
Комплектация:
- Двигатель в сборе;
- Бур почвенный (диаметр 200 мм, 0.5 м);
- Емкость для приготовления топливной смеси;
- Набор ключей;
- Инструкция.