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Мотобур Champion AG252, шнек 200х550 мм.
17 600 ₽
Мотобуры
  • Персональная скидка
Мотобур Champion AG252, шнек 200х550 мм.
Арт. X10192342
Мотобур Champion AG252, шнек 200х550 мм.
Мотобур Champion AG252, шнек 200х550 мм.
Мотобур Champion AG252, шнек 200х550 мм.
Мотобур Champion AG252, шнек 200х550 мм.
Мотобур Champion AG252, шнек 200х550 мм.
Мотобур Champion AG252, шнек 200х550 мм.
Мотобур Champion AG252, шнек 200х550 мм.
  • Персональная скидка
Мотобур Champion AG252, шнек 200х550 мм.
Мотобур Champion AG252, шнек 200х550 мм.
Мотобур Champion AG252, шнек 200х550 мм.
Мотобур Champion AG252, шнек 200х550 мм.
Мотобур Champion AG252, шнек 200х550 мм.
Мотобур Champion AG252, шнек 200х550 мм.
Мотобур Champion AG252, шнек 200х550 мм.

Мотобур Champion AG252, шнек 200х550 мм.

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17 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X10192342

Характеристики

Производитель
Champion
Габариты, мм
520x320x335
Длина шнека, мм
550
Класс товара
бытовой
Количество операторов
1
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
17 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Мотобур CHAMPION AG252 широко используется в монтажных работах, на лесных, сельских и садовых участках. С его помощью производятся глубокие, ровные отверстия в земле разной степени твердости пород, что позволяет сажать растения и производить установку ограждений или знаков. Бензобур CHAMPION AG252 работает с невероятной скоростью в восемь тысяч оборотов в минуту - этому способствует его двухтактный двигатель с внушительной емкостью и воздушной системой кондиционирования. Но это далеко не все, что привлекает в мотобуре CHAMPION AG252. Благодаря усиленной паре рукояток с панелью управления он легко управляется. Инструмент выполнен из качественного сырья, устойчивого к ржавчине, влаге и длительной работе, поэтому долго не изнашивается. Бур не требует сложного сервиса и особых мест хранения: подойдет и обычный сарай и подобное ему подсобное помещение.

    Преимущества бензобура CHAMPION AG252:

    • Износостойкий;
    • Быстрый;
    • Легкий и маневренный;
    • Комплектуется бурами диаметром от 8 до 20 см;
    • Имеет передаточное число 40:1;
    • Подойдет новичку.

    Комплектация:

    • Двигатель в сборе;
    • Бур почвенный (диаметр 200 мм, 0.5 м);
    • Емкость для приготовления топливной смеси;
    • Набор ключей;
    • Инструкция.