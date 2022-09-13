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Неисправности мотобура
13.09.2022

Неисправности мотобура

Строители, огородники и любители зимней рыбалки уже по достоинству оценили преимущества мотобура. Оборудование является универсальным и позволяет не затрачивать много усилий на бурение грунта и льда. Но, несмотря на несложное устройство, найти причину поломки бензобура не всегда просто. О диагностике и устранении неисправностей агрегата расскажем в этой статье.

Не заводится мотор

Когда не заводится мотобур, причины могут быть разными. Прежде всего нужно убедиться, что головка цилиндра не имеет загрязнений, пружина стартера не растянута, а свеча и проводка не залиты.

Начать осмотр стоит со свечи зажигания, так как чаще всего бензобур не заводится по причине отсутствия искры. Свечу вынимают, осматривают на наличие дефектов, пробуют привести в действие. При этом стоит обратить внимание, чтобы вблизи свечи не было следов топливной смеси или нагара, а проверку, соответственно, стоит проводить на расстоянии от свечного окна.

Если выяснилось, что поломка мотобура произошла не из-за неисправности свечи, то стоит осмотреть кнопку останова двигателя и ведущие к ней от катушки зажигания провода. Иногда кнопку может заедать. Если при запуске двигателя с отсоединенным проводом искра не появилась, то есть резон проверить провод катушка-свеча, а именно, проследите за тем, чтобы контакт не был смещен. В случае неисправности катушки, ремонт невозможен, ее следует заменить.

Мотор не заводится, но есть искра

Бывают ситуации, когда не заводится мотобур, искра есть. Рассмотрим основные причины поломки:

  1. Нет поступления бензина. При корректной работе двигателя появляются естественные бензиновые испарения, отсутствие паров и запаха бензина, а также сухость свечи говорят о необходимости ремонта системы подачи топлива. Иногда воздушный клапан засоряется, и возникает подсасывание воздуха из атмосферы. В самом простом случае будет достаточно прочистки клапана.

    Если прочистка не помогла, то нужно проверить топливный фильтр и поступление топлива через шланг.

    При чистом фильтре и исправной подающей системе из шланга от карбюратора должен выходить бензин, если в шланге бензин присутствует, значит имеет место поломка насоса.

  2. Не подается бензин из карбюратора. Если причина необходимости ремонта в карбюраторе, то его стоит продуть. Перед продувкой убедитесь, что к нему не поступает топливо. Очищение стоит проводить через ниппель напором воздуха, воздействие абразивами или проволокой запрещено. Также следует проверить на разрывы диафрагму насоса и чистоту подпружинного клапана.

    Если требуется прочистить пространство под регулировочными винтами, то следует также плотно вкрутить крепление обратно. Недозакрученные винты негативно скажутся на работе двигателя.

    Также бывает, что мотобур не заводится на холодную, здесь рекомендуется проверить поступление бензина в карбюратор и наличие в системе засоров, затрудняющих подачу воздуха.

Слышен стук в редукторе при длительной работе бензобура

Бывают ситуации, когда нагрузку бензобур не тянет. Причина может заключаться в неисправности редуктора вследствие повышенной нагрузки или недостаточного обслуживания.

  1. Повышенная нагрузка. Выделяют категории почв, с которыми может справиться мотобур. Большинство моделей рассчитаны на 1-2 категорию (грунт для растений, чернозем, песчаная почва или суглинок). Для бурения почв, которые могут содержать осколки бетона, крупные камни и жесткий мусор применяют мотобуры 4-ой категории.

    Когда пользователь пытается применить неприспособленный для этого бензобур на сложном грунте, при столкновении с препятствием происходит заклинивание шнека или бензобур буксует. Набравший обороты редуктор резко останавливается, не крутится шнек бензобура, что при частом повторе подобной ситуации может вывести его из строя.

  2. Недостаточная смазка. Системы сцепления мотобура сконструирована так, чтобы на редукторе постоянно присутствовала смазка. Знатоки утверждают, что разбирать редуктор и добавлять в него масло отдельно не стоит, поскольку от его переизбытка жижа будет просачиваться сквозь прокладки. Для необходимой смазки редуктора достаточно иметь специализированное масло и использовать его по инструкции.
  3. Загрязнение. Еще одна причина стука. При налипании твердых частиц на редуктор передача вращательного момента также усложняется, поэтому важно следить за его частотой.

Двигатель бензобура слишком медленно останавливается

На несвоевременный останов двигателя после нажатия кнопки выключения влияют три момента:

  • Недостаток топлива;
  • Избыточное загрязнение карбюратора;
  • Топливо недостаточного качества.

Для корректной работы важно, чтобы двигатель не работал на минимальном уровне смеси, а карбюратор был чистым. Тогда дорогостоящего ремонта не потребуется.

Мотобур сильно шумит во время работы

Издаваемый во время работы шум может быть причиной ненадлежащего качества топлива или большого количества нагара в камере зажигания. Если очистка камеры и замена топлива не помогают, то в худшем случае сломался мотобур из-за износа значимых деталей, тогда следует отдать технику в ремонт.

Мотобур глохнет на холостом ходу

Одной из значимых причин того, что глохнет бензобур, может стать пропускание воздуха сальником коленвала. Если ямобур заводится и глохнет на низких оборотах, то необходимо проверить, присутствует ли воздух в картере. Для этого рекомендуют, предварительно сняв воздушный фильтр и карбюратор, закрыть окно впуска и прокрутить двигатель. Если слышен звук входящего воздуха, а разрежение отсутствует, то проблема в сальнике.

Выявить вхождение воздуха в гораздо меньших объемах поможет нанесение на сальники мыльного раствора или погружение двигателя в мыльный раствор с заполненным воздухом картером.

Если мотобур быстро глохнет после запуска, то также не лишним будет проверить на повреждения кабель и удостовериться в чистоте карбюратора и всасывающей головки.

Недостаток мощности

Иногда мощность работы мотобура значительно отличается от номинальной. Часто это связано с некорректной циркуляцией воздуха в двигателе. В такой ситуации есть смысл проверить чистоту канала выхлопного цилиндра, глушителя и воздушного фильтра.

Бензобур глохнет под нагрузкой

Когда на максимальных оборотах двигатель мотобура глохнет, специалисты рекомендуют проверить настройку карбюратора. Если вы не можете сделать это самостоятельно, желательно отдать оборудование в сервисный центр для ремонта.

Перегревается двигатель бензобура

В такой ситуации мастера рекомендуют произвести очистку цилиндра, заменить топливо или отрегулировать карбюратор в зависимости от случая.

Перегрев также может быть следствием неправильной эксплуатации мотобура. Нередко в сети можно встретить рекомендации использовать мотобур на неполных оборотах. Но такая эксплуатация скорее приведет к поломке, чем позволит предотвратить заклинивание шнека.

При работе на низких оборотах башмаки и пружина в двигателе сильно нагреваются, поэтому теряют свои основные свойства. Двигатель начинает запускаться даже на холостом ходу.

Не важно, застрял мотобур в лунке или заклинило мотобур в сложном грунте, двигатель продолжает передавать обороты, соответственно, сцепление перегревается. В результате башмаки стираются, пружина растягивается, в двигателе образуется порошкообразный налет. Поэтому для долговечности следует использовать двигатель на полных оборотах, а для безопасности проводить работы с напарником или использовать буровые стойки.

Работа двумя операторами

Двигатель бензобура исправен, но вращение бура не запускается

Как починить мотобур, если двигатель работает, а шнек не вращается? - Изначально следует понять, какой именно детали нужен ремонт. В такой ситуации варианта два: либо неисправно сцепление, либо насадка между коленвалом и выходным валом.

Необходимо проверить составные части передачи самостоятельно или обратиться в сервисный центр.

Бур не вращается при нажатии на курок газа

Проблема может быть в недостаточном сцеплении шестеренок редуктора или неисправности муфты сцепления.

Мотобур сильно дымит

Порой при запуске двигателя выделяется большое количество дыма. Специалисты и производители техники в таких случаях рекомендуют заменить топливную смесь (скорее всего, она устарела) или прочистить воздушный фильтр.

Правила хранения и эксплуатации мотобура

  1. Следует менять смазку на редукторе каждые 100 часов использования мотобура.
  2. Соблюдать инструкцию производителя по пропорциям смешивания топлива и его подбору.
  3. Чтобы очистить воздушный фильтр рекомендуется использовать теплый мыльный раствор.
  4. Хранить технику рекомендуется в сухом помещении, избегая попадания прямых лучей солнца.
  5. Свечи зажигания следует менять только при их неисправности, загрязнении, износе.
  6. Если мотобур используется в зимнее время, то хранить его желательно в прохладном помещении во избежание образования конденсата.
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