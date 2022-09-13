Когда не заводится мотобур, причины могут быть разными. Прежде всего нужно убедиться, что головка цилиндра не имеет загрязнений, пружина стартера не растянута, а свеча и проводка не залиты.

Начать осмотр стоит со свечи зажигания, так как чаще всего бензобур не заводится по причине отсутствия искры. Свечу вынимают, осматривают на наличие дефектов, пробуют привести в действие. При этом стоит обратить внимание, чтобы вблизи свечи не было следов топливной смеси или нагара, а проверку, соответственно, стоит проводить на расстоянии от свечного окна.

Если выяснилось, что поломка мотобура произошла не из-за неисправности свечи, то стоит осмотреть кнопку останова двигателя и ведущие к ней от катушки зажигания провода. Иногда кнопку может заедать. Если при запуске двигателя с отсоединенным проводом искра не появилась, то есть резон проверить провод катушка-свеча, а именно, проследите за тем, чтобы контакт не был смещен. В случае неисправности катушки, ремонт невозможен, ее следует заменить.