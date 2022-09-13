Строители, огородники и любители зимней рыбалки уже по достоинству оценили преимущества мотобура. Оборудование является универсальным и позволяет не затрачивать много усилий на бурение грунта и льда. Но, несмотря на несложное устройство, найти причину поломки бензобура не всегда просто. О диагностике и устранении неисправностей агрегата расскажем в этой статье.
Когда не заводится мотобур, причины могут быть разными. Прежде всего нужно убедиться, что головка цилиндра не имеет загрязнений, пружина стартера не растянута, а свеча и проводка не залиты.
Начать осмотр стоит со свечи зажигания, так как чаще всего бензобур не заводится по причине отсутствия искры. Свечу вынимают, осматривают на наличие дефектов, пробуют привести в действие. При этом стоит обратить внимание, чтобы вблизи свечи не было следов топливной смеси или нагара, а проверку, соответственно, стоит проводить на расстоянии от свечного окна.
Если выяснилось, что поломка мотобура произошла не из-за неисправности свечи, то стоит осмотреть кнопку останова двигателя и ведущие к ней от катушки зажигания провода. Иногда кнопку может заедать. Если при запуске двигателя с отсоединенным проводом искра не появилась, то есть резон проверить провод катушка-свеча, а именно, проследите за тем, чтобы контакт не был смещен. В случае неисправности катушки, ремонт невозможен, ее следует заменить.
Бывают ситуации, когда не заводится мотобур, искра есть. Рассмотрим основные причины поломки:
Если прочистка не помогла, то нужно проверить топливный фильтр и поступление топлива через шланг.
При чистом фильтре и исправной подающей системе из шланга от карбюратора должен выходить бензин, если в шланге бензин присутствует, значит имеет место поломка насоса.
Если требуется прочистить пространство под регулировочными винтами, то следует также плотно вкрутить крепление обратно. Недозакрученные винты негативно скажутся на работе двигателя.
Также бывает, что мотобур не заводится на холодную, здесь рекомендуется проверить поступление бензина в карбюратор и наличие в системе засоров, затрудняющих подачу воздуха.
Бывают ситуации, когда нагрузку бензобур не тянет. Причина может заключаться в неисправности редуктора вследствие повышенной нагрузки или недостаточного обслуживания.
Когда пользователь пытается применить неприспособленный для этого бензобур на сложном грунте, при столкновении с препятствием происходит заклинивание шнека или бензобур буксует. Набравший обороты редуктор резко останавливается, не крутится шнек бензобура, что при частом повторе подобной ситуации может вывести его из строя.
На несвоевременный останов двигателя после нажатия кнопки выключения влияют три момента:
Для корректной работы важно, чтобы двигатель не работал на минимальном уровне смеси, а карбюратор был чистым. Тогда дорогостоящего ремонта не потребуется.
Издаваемый во время работы шум может быть причиной ненадлежащего качества топлива или большого количества нагара в камере зажигания. Если очистка камеры и замена топлива не помогают, то в худшем случае сломался мотобур из-за износа значимых деталей, тогда следует отдать технику в ремонт.
Одной из значимых причин того, что глохнет бензобур, может стать пропускание воздуха сальником коленвала. Если ямобур заводится и глохнет на низких оборотах, то необходимо проверить, присутствует ли воздух в картере. Для этого рекомендуют, предварительно сняв воздушный фильтр и карбюратор, закрыть окно впуска и прокрутить двигатель. Если слышен звук входящего воздуха, а разрежение отсутствует, то проблема в сальнике.
Выявить вхождение воздуха в гораздо меньших объемах поможет нанесение на сальники мыльного раствора или погружение двигателя в мыльный раствор с заполненным воздухом картером.
Если мотобур быстро глохнет после запуска, то также не лишним будет проверить на повреждения кабель и удостовериться в чистоте карбюратора и всасывающей головки.
Иногда мощность работы мотобура значительно отличается от номинальной. Часто это связано с некорректной циркуляцией воздуха в двигателе. В такой ситуации есть смысл проверить чистоту канала выхлопного цилиндра, глушителя и воздушного фильтра.
Когда на максимальных оборотах двигатель мотобура глохнет, специалисты рекомендуют проверить настройку карбюратора. Если вы не можете сделать это самостоятельно, желательно отдать оборудование в сервисный центр для ремонта.
В такой ситуации мастера рекомендуют произвести очистку цилиндра, заменить топливо или отрегулировать карбюратор в зависимости от случая.
Перегрев также может быть следствием неправильной эксплуатации мотобура. Нередко в сети можно встретить рекомендации использовать мотобур на неполных оборотах. Но такая эксплуатация скорее приведет к поломке, чем позволит предотвратить заклинивание шнека.
При работе на низких оборотах башмаки и пружина в двигателе сильно нагреваются, поэтому теряют свои основные свойства. Двигатель начинает запускаться даже на холостом ходу.
Не важно, застрял мотобур в лунке или заклинило мотобур в сложном грунте, двигатель продолжает передавать обороты, соответственно, сцепление перегревается. В результате башмаки стираются, пружина растягивается, в двигателе образуется порошкообразный налет. Поэтому для долговечности следует использовать двигатель на полных оборотах, а для безопасности проводить работы с напарником или использовать буровые стойки.
Как починить мотобур, если двигатель работает, а шнек не вращается? - Изначально следует понять, какой именно детали нужен ремонт. В такой ситуации варианта два: либо неисправно сцепление, либо насадка между коленвалом и выходным валом.
Необходимо проверить составные части передачи самостоятельно или обратиться в сервисный центр.
Проблема может быть в недостаточном сцеплении шестеренок редуктора или неисправности муфты сцепления.
Порой при запуске двигателя выделяется большое количество дыма. Специалисты и производители техники в таких случаях рекомендуют заменить топливную смесь (скорее всего, она устарела) или прочистить воздушный фильтр.