Если агрегат никак не реагирует на попытку запуска, источник поломки может быть в двух элементах конструкции:

Стартерная группа. Двигатель.

В случае со стартером всё относительно просто: производители рекомендуют в качестве ремонта восстановить прижимную силу пружин или, в случае повреждения, установить новый стартерный шнур. Если не работает электростартер, имеет смысл проверить батарейки / аккумуляторы.





Если обслуживание стартерной группы не принесло результатов, принято считать, что дело в движке. Выявить неисправность в нем значительно сложнее, особенно без соответствующих навыков. Существует алгоритм, который приводится в инструкциях по эксплуатации некоторых моделей:



