Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Статьи
Ремонт мотоблоков своими руками
20.04.2022

Ремонт мотоблоков своими руками

Содержание:

  1. Основные неисправности мотоблоков
  • Устранение поломок
  • Как разобрать мотоблок?
  • Советы по эксплуатации

    • Мотоблок работает за счет четырехтактного двигателя, который достаточно сложен в обслуживании. Используется на даче или в сельскохозяйственных работах, так что при повреждении найти мастера или доставить агрегат в сервис крайне проблематично. Из статьи вы узнаете, как осуществлять ремонт мотоблоков в домашних условиях, в чем причины основных трудностей, с которыми сталкиваются дачники. Отдельная часть посвящена пошаговой инструкции по разборке.

    Основные неисправности мотоблоков

    Большое количество потенциальных неисправностей вызвано износом или неправильной эксплуатацией агрегата в целом и его двигателя в частности. В этой части материала рассмотрим, как отремонтировать мотоблок и какие бывают основные причины его поломки.

    Не заводится

    Если агрегат никак не реагирует на попытку запуска, источник поломки может быть в двух элементах конструкции:

    1. Стартерная группа.
    2. Двигатель.

    В случае со стартером всё относительно просто: производители рекомендуют в качестве ремонта восстановить прижимную силу пружин или, в случае повреждения, установить новый стартерный шнур. Если не работает электростартер, имеет смысл проверить батарейки / аккумуляторы.

    Неисправности двигателя мотоблока

    Если обслуживание стартерной группы не принесло результатов, принято считать, что дело в движке. Выявить неисправность в нем значительно сложнее, особенно без соответствующих навыков. Существует алгоритм, который приводится в инструкциях по эксплуатации некоторых моделей:

    Как починить мотоблок?

    1. Проверьте, как установлен мотор. Он не должен находиться под наклоном относительно основания сельскохозяйственного устройства. При необходимости выровняйте движок.
    2. Проверьте, есть ли бензин.
    3. Имеет смысл проинспектировать заслонку топливного бака – она могла засориться. Если это так, необходимо прочистить.
    4. В крышке бачка с топливом есть отверстие, необходимое для прохождения воздушного потока. Воздуху ничего не должно мешать.
    5. Протестируйте систему топливоподачи на предмет прохождения бензина. Если ему что-то препятствует, требуется выполнить чистку оборудования.
    6. Удостоверьтесь, что генераторная катушка, также известная как магнето, работоспособна. Если она поломана, починить деталь в бытовых условиях не представляется возможным – придется покупать новую.
    7. Если стенки цилиндра ощутимо более горячие, чем обычно, проверьте кольцо поршня. Есть вероятность, что оно сифонит, снижая герметичность.

    Не развивает обороты

    Когда на мотоблоке нет холостого хода, вы непременно заметите, что двигатель стал работать ощутимо слабее, чем должен. Такое присутствует даже при минимальной или отсутствующей нагрузке. Мотоблок не развивает обороты, а, напротив, быстро их сбрасывает незадолго после запуска. Зачастую данная неисправность сопровождается ощутимым нагревом агрегата.

    Мотоблок не развивает обороты

    Если вы заметили подобное, не стоит думать, что дело в элементах управления – не пытайтесь разогнать технику еще сильнее, иначе мотор может и вовсе выйти из строя. Когда троит мотоблок, оставьте его в покое до полного остывания. В дальнейшем нужно провести ремонт, состоящий из следующих возможных операций:

    1. Замена свечей зажигания.
    2. Устранение декомпрессии.
    3. Починка ошибок в электрической проводке.

    Стреляет в глушитель

    То, что мотоблок глохнет, зачастую становится заметно сразу: техника издает громкий хлопок, из-за которого неисправность и получила такое название, после чего двигатель перестает работать. В особо тяжелых случаях это сопровождается клубами дыма, испускаемыми агрегатом.

    Мотоблок неисправный

    Причин у того, что мотоблок не тянет, может быть несколько:

    1. Самая безвредная причина – неполное прогорание топлива в цилиндре бензодвигателя. Ремонт в таком случае не требуется.
    2. Зажигание в агрегате настроено неправильно, из-за чего механическая часть функционирует с определенной задержкой. Спустя некоторое время это вызывает задымление и характерные хлопки.
    3. Неправильные пропорции топливной смеси приводят к хлопкам глушителя. Вероятно, было добавлено слишком много масла. Хорошей идеей будет откачать топливо, после чего промыть при помощи обычной воды насос и систему подачи. Создавая новую смесь, снизьте концентрацию масла.

    Высокая вибрация

    Будучи габаритной техникой, мотоблок генерирует сильную вибрацию. Если она становится чрезмерной, это повод задуматься о ремонте. Причиной, которой вызвана вибрация двигателя мотоблока, служит ослабленное крепление, фиксирующее навесное оборудование. Чтобы починить неисправность, потребуется затянуть элементы крепежа.

    Масло в картере

    Если вы замечаете, что течет карбюратор на мотоблоке, вероятно, неисправность вызвана потерей герметичности данного элемента сельскохозяйственного оборудования. После обнаружения стоит немедленно остановить эксплуатацию и устранить возникшую в двигателе проблему.

    Увидев, что в мотоблоке присутствует бензин в картере, проверьте поплавок на работоспособность. Убедитесь, что он находится в правильном положении, а его подвижности не мешают прочие внутренние узлы карбюратора. Осмотрите уплотнительную прокладку – она может быть порвана.

    В случае коррозии приведенные выше советы по ремонту не принесут желаемого результата. Тогда стоит предварительно найти место, через которого происходит протечка. Воспользовавшись герметиком, замажьте данный участок. Важно выбрать герметизирующее вещество, которое будет устойчиво к высоким температурам. Как правило, это указывается на упаковке.

    Глохнет при нагрузке

    Если неисправность в функционировании вызвана тем, что устройство перестает работать на высоких оборотах, данная проблема решается осмотром и ремонтом нескольких элементов двигателя и системы топливоподкачки.

    Существует вероятность, что двигатель внутреннего сгорания глохнет из-за того, что в карбюратор попадает чрезмерно большой объем воздуха. Может помочь то, что вы будете надавливать на пусковой курок не полностью, а приблизительно наполовину. Когда вы завели движок, прогазуйте его некоторое время перед началом полноценной эксплуатации.

    Ранее мы разбирали, в чем причина того, что мотоблок заводится и глохнет. Вероятно, это было вызвано выходом из строя свечей зажигания. Столкнувшись с этим, замените свечи на новые. Также, как и во многих разобранных проблемных ситуациях, стоит провести чистку системы подачи топливной смеси и проверить карбюратор на предмет декомпрессии.

    Дымит

    В процессе использования из сельскохозяйственного агрегата начинает валить насыщенный темный дым, что зачастую сопровождается хлопками глушителя и образованием высокой концентрации масла на свечах зажигания. Если двигатель мотоблока дымит схожим образом, то причины у этой неисправности могут быть следующими:

    Мотоблок сильно дымит

    1. Засор фильтра, становящийся проблемой при нерегулярном обслуживании двигателя.
    2. Критический износ кольца поршня. В таком случае для ремонта требуется всего лишь заменить деталь на аналогичную.
    3. Клапан топлива негерметичен.
    4. Подача на карбюратор перенасыщенной топливной смеси. Это решается регулировкой гайки, которая отвечает за подачу воздуха на горючее.

    Работает рывками или с перебоями

    Распространенной неисправностью служит стабильное функционирование двигателя: при постоянной нагрузке плавают обороты на мотоблоке, что мешает добиться комфортной обработки почвы и стабильного результата. У данной проблемы существует несколько поводов:

    Троит мотоблок

    1. Если мотоблок работает рывками, дело может быть в некачественном топливе. Стоит слить остатки бензина, промыть систему подачи и заменить расходник на проверенный и подходящий вашей технике.
    2. Если рывки присутствуют только в начале работы, никакой ремонт не требуется – просто прогревайте мотор получше.
    3. Возможно, дело в засорении: прочистите компоненты агрегата, чтобы не нарушать его функционирование.

    Не поступает бензин в камеру сгорания

    Возможны и неисправности, при которых движок мотоблока в порядке, а проблема заключается в системе подачи топлива. Ремонт представляет собой прочистку следующих компонентов:

    Переливает карбюратор на мотоблоке

    1. Крышка бензинового бака. Высокая концентрация загрязнений приводит к тому, что на свечи зажигания не попадает бензин.
    2. Дренажное отверстие бензобака. Когда оно засоряется, топливо перестает поступать в камеру сгорания.

    Шум в коробке

    Когда неисправность представляет собой шумы, исходящие из трансмиссии, скорее всего, причина проблемы заключается в ослаблении крепежа. Его нужно подтянуть. Рекомендуется делать это регулярно, потому как со временем при интенсивной эксплуатации болты ослабевают.

    Что делать, если мотоблок сильно шумит?

    Менее популярной причиной является скорый выход из строя шестеренок в движке. В таком случае, стоит доверить ремонт профессионалам.

    Переливает карбюратор

    Если переливает карбюратор на мотоблоке, вероятно, топливная смесь переобогащена. В результате данной проблемы мотор не заводится вовсе или начинает глохнуть спустя короткий промежуток времени. В отдельных случаях визуально заметно, как топливная смесь капает с диффузора. Ещё одним симптомом неисправности являются нестабильные обороты и то, что блок не тянет навесное оборудование.

    Что делать, если переливает карбюратор на мотоблоке?

    Разберем, какие конструктивные нарушения приводят к переливанию карбюратора:

    • Нарушение герметичности игольчатого клапана.
    • Пробитие поплавка.
    • В результате нарушения положения поплавок контактирует со стенками камеры.
    • Перелив топливной смеси в карбюраторной поплавковой камере.
    • Нарушение функционирования бензинового насоса.
    • Повреждение магистрали, отвечающей за слив топливной смеси в карбюратор.
    • Разрыв резинки-уплотнителя, находящейся на топливном канале холостого хода.

    Черная свеча

    Окрашивание свечей зажигания в черный цвет свидетельствует о проблемах с двигателем. Выделяются несколько факторов, почему на мотоблоке черная свеча:

    Почему свеча на мотоблоке черная?

    • Свеча не совместима вашей модели оборудования, из-за чего быстро выходит из строя.
    • Неисправность часто вызвана слишком интенсивной эксплуатацией. Продолжительная работа на высоких оборотах приводит к износу свечей.
    • Неправильно установленное зажигание также вызывает почернение свечей.
    • Выход из строя малосъемных колпачков.

    Если свечи почернели, их можно периодически прочищать. Наиболее удобно сделать это в момент замены масла. Важно знать, что не допускается применение в процессе этого наждачной бумаги. Вместо нее стоит воспользоваться моющим средством от ржавчины и кистью с жестким ворсом (старая щетка для зубов вполне подойдет).

    Чтобы избегать ремонта, рекомендуется регулярно осматривать и менять свечи зажигания.

    Устранение поломок

    Изучив основные неисправности, с которыми сталкиваются владельцы сельскохозяйственной техники, перейдем к тому, как починить мотоблок. Мы рассмотрим выполнение ремонта при самых популярных обстоятельствах.

    Если мотоблок чихает или не заводится, рекомендуется выполнять следующие действия:

    • Обратите внимание на свечу зажигания. Возможно, она нуждается в замене.
    • Установите степень декомпрессии в топливном бачке.
    • Если нет искры на мотоблоке, убедитесь в отсутствии проблем с электропроводкой.

    Ремонт редукторной части осуществляется только при условии ее разборности.

    Ремонт неисправностей мотоблока

    Еще один источник того, что на мотоблоке пропала искра – нарушение функционирования системы топлива. Вот что мы рекомендуем вам сделать:

    • Потрогайте свечи. Если они не влажные, топливо не подается на мотор.
    • Заправьте бензобак, после чего включите оборудование.
    • Откройте топливный кран.
    • Прочистите отверстие дренажа.
    • Удалите остатки топлива, смените положение топливного крана, промойте механизм бензином.
    • Продуйте шланг и жиклеры.

    Далее затронем, как поступить, если плавают обороты на мотоблоке:

    1. Рост числа оборотов без вашего вмешательства говорит об ослаблении рычагов, предназначенных для контроля тяги и регулятора. Выставьте их в нужном положении, чтобы выполнить ремонт двигателя мотоблока.
    2. Распространенная причина нестабильной скорости – перегрев. Срочно выключите движок и дайте ему остыть, после чего можно вновь приступить к работе.
    3. В некоторых случаях плавающие обороты вызваны наличием большого объема загрязнений. Выключите и остудите движок, разберите и тщательно прочистите его.

    Дачники сталкиваются с тем, что мотоблок работает только на подсосе, после чего спустя непродолжительное время вновь отключается. Это решается заменой свечи зажигания.

    То, что заливает свечу на мотоблоке, может быть исправлено следующими методами:

    Почему заливает свечу на мб?

    1. Поплавок в карбюраторе может быть установлен некорректно, что и вызывает протечки топливной смеси.
    2. Загрязнения в воздушном фильтре приводят к тому, что воздушный поток не достигает цилиндров.
    3. Заклинивание дроссельной заслонки.
    4. Имеет смысл отрегулировать винт на карбюраторе, отвечающий за обогащение смеси. Закрутите его полностью, после чего открутите на полтора или два оборота. Подберите положение, наилучшим образом подходящее вашей модели.

    Как разобрать мотоблок?

    Для выявления неисправности и последующего ремонта важно понимать, из чего агрегат состоит. Чтобы это сделать, требуется мотоблок разборка мотоблока. На примере оборудования Зубр мы рассмотрим последовательность действий, а именно демонтаж мотора из конструкции агрегата и последующий разбор ДВС.

    1. Выровняйте оборудование, тщательно уберите с него все загрязнения.
    2. Демонтируйте щиток, снимите газовый трос с карбюратора, начните откручивать крепеж, фиксирующий кронштейн.
    3. Демонтируйте четыре крепежных элемента, фиксирующие мотор.
    4. Удалите ремень с коленвала. Для этого может потребоваться развернуть движок в левую сторону.
    5. Аккуратно демонтируйте мотор, установите его на отдельную плоскую поверхность.
    6. Удалите следы грязи с движка.
    7. Слейте остатки машинного масла, оставшиеся в картере. Чтобы это не вызвало проблем, рекомендуется предварительно прогреть ДВС.
    8. Разберите бак для топлива: удалите стенку цилиндра, открутите топливный шланг и фильтр.
    9. Удалите шкив с коленвала, после чего вытащите шпонку, которая находится на шкиве.
    10. Удалите крышку цилиндра вместе с прокладкой. Уберите крепление, на котором держится топливный бак.
    11. Демонтируйте вентилятор.
    12. Открутите элементы крепежа, держащие маховик.
    13. Найдите глубокую емкость и поставьте рядом с собой. Демонтируйте храповик, держа над ней: это нужно, чтобы в дальнейшем подшипники, которые находятся муфте, не пришлось искать по всему гаражу.
    14. Снимите кольцо, после чего открутите муфту движениями против часовой стрелки.
    15. Открутите шайбу. Используя съемник, выполните прессовку маховика.
    16. Снимите крепеж, держащий крышку цилиндра. Удалите последнюю вместе с прокладкой.
    17. Извлеките распределительный вал.
    18. При помощи трещотки снимите болты, крепящие шатун. Для получения доступа к ним поверните коленвал.
    19. Удалите крышку, разбрызгиватель масла и шайбу.
    20. Тяните шатун вместе с поршнем вверх, пока не достанете их. Извлеките коленвал.

    Сборка ДВС выполняется аналогичным образом, в обратном порядке. Следуя инструкции, вы сможете выявить неисправности двигателя мотоблока и принять соответствующие меры. На изображении ниже показано устройство двигателя мотоблока.

    Как устроен двигатель на мотоблоке? (Схема)

    Советы по эксплуатации

    Разобрав наиболее часто встречающиеся неисправности и способы того, как можно произвести ремонт в домашних условиях, мы дадим ряд советов, которые помогут продлить срок эксплуатации агрегата и сократить количество внеплановых обращений в сервисные центры. Следование нашим рекомендациям покажется излишним, но сэкономит время и нервы в будущем:

    1. Возите вашу технику на регулярное техническое обслуживание, где квалифицированные специалисты способны выявить проблему «в зачатке». Заранее обнаружив и устранив мелкую погрешность, вы спасете себя от дорогостоящего ремонта или даже полной замены оборудования.
    2. Игнорирование неприятного аспекта в работе не приведет к тому, что он пропадет самостоятельно. Напротив, это имеет накопительный эффект: чем дольше вы оттягиваете решение, тем дороже окажется обслуживание. Разбирайтесь сразу, как только заметите, что прибор функционирует неправильно.
    3. Покупатели часто смотрят в сторону дизельных моделей из-за дешевизны топлива, но нужно понимать, что они значительно сложнее в ремонтных работах. Кроме того, моторы на дизеле малопригодны при низких температурных условиях. Если вы не обладаете достаточными техническими знаниями и ищете агрегат для работы зимой, рекомендуем остановиться на стандартных бензиновых 4-тактных моделях.
    4. Блоков с 2-тактными двигателями на рынке становится всё меньше ввиду сравнительно скромной мощности и необходимости самостоятельно подготавливать смесь, однако, если вы являетесь владельцем такого устройства, не забывайте регулярно промывать систему подачи топлива чистым бензином.
    5. Если во время гарантийного срока оказалось, что мотоблок неисправный, ремонтировать технику самостоятельно крайне не рекомендуется. Даже если вам удастся своими руками справиться с повреждением, при следующем обращении в СЦ мастера заметят факт вашего вмешательства, из-за чего в обслуживании будет отказано.
    6. Преследуя желание сэкономить, не покупайте «нонейм»-технику от малоизвестных производителей-однодневок. Такие бренды не следят за своим имиджем, из-за чего качество оборудования остается крайне посредственным. В результате есть вероятность, что вы вложите немалую сумму в то, чтобы привести блок в хоть какое-то рабочее состояние.

    В конце стоит упомянуть, что все операции по диагностике и обслуживанию выполняются на ваш страх и риск. Если вы сомневаетесь в своих способностях, обратитесь в профессиональные сервисы.


    К списку статей Следующая
    Еще статьи