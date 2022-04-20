Содержание:
- Не заводится
- Не развивает обороты
- Стреляет в глушитель
- Высокая вибрация
- Масло в картере
- Глохнет при нагрузке
- Дымит
- Работает рывками или с перебоями
- Не поступает бензин в камеру сгорания
- Шум в коробке
- Переливает карбюратор
- Черная свеча
Устранение поломок Как разобрать мотоблок? Советы по эксплуатации
Мотоблок работает за счет четырехтактного двигателя, который достаточно сложен в обслуживании. Используется на даче или в сельскохозяйственных работах, так что при повреждении найти мастера или доставить агрегат в сервис крайне проблематично. Из статьи вы узнаете, как осуществлять ремонт мотоблоков в домашних условиях, в чем причины основных трудностей, с которыми сталкиваются дачники. Отдельная часть посвящена пошаговой инструкции по разборке.
Большое количество потенциальных неисправностей вызвано износом или неправильной эксплуатацией агрегата в целом и его двигателя в частности. В этой части материала рассмотрим, как отремонтировать мотоблок и какие бывают основные причины его поломки.
Если агрегат никак не реагирует на попытку запуска, источник поломки может быть в двух элементах конструкции:
В случае со стартером всё относительно просто: производители рекомендуют в качестве ремонта восстановить прижимную силу пружин или, в случае повреждения, установить новый стартерный шнур. Если не работает электростартер, имеет смысл проверить батарейки / аккумуляторы.
Если обслуживание стартерной группы не принесло результатов, принято считать, что дело в движке. Выявить неисправность в нем значительно сложнее, особенно без соответствующих навыков. Существует алгоритм, который приводится в инструкциях по эксплуатации некоторых моделей:
Когда на мотоблоке нет холостого хода, вы непременно заметите, что двигатель стал работать ощутимо слабее, чем должен. Такое присутствует даже при минимальной или отсутствующей нагрузке. Мотоблок не развивает обороты, а, напротив, быстро их сбрасывает незадолго после запуска. Зачастую данная неисправность сопровождается ощутимым нагревом агрегата.
Если вы заметили подобное, не стоит думать, что дело в элементах управления – не пытайтесь разогнать технику еще сильнее, иначе мотор может и вовсе выйти из строя. Когда троит мотоблок, оставьте его в покое до полного остывания. В дальнейшем нужно провести ремонт, состоящий из следующих возможных операций:
То, что мотоблок глохнет, зачастую становится заметно сразу: техника издает громкий хлопок, из-за которого неисправность и получила такое название, после чего двигатель перестает работать. В особо тяжелых случаях это сопровождается клубами дыма, испускаемыми агрегатом.
Причин у того, что мотоблок не тянет, может быть несколько:
Будучи габаритной техникой, мотоблок генерирует сильную вибрацию. Если она становится чрезмерной, это повод задуматься о ремонте. Причиной, которой вызвана вибрация двигателя мотоблока, служит ослабленное крепление, фиксирующее навесное оборудование. Чтобы починить неисправность, потребуется затянуть элементы крепежа.
Если вы замечаете, что течет карбюратор на мотоблоке, вероятно, неисправность вызвана потерей герметичности данного элемента сельскохозяйственного оборудования. После обнаружения стоит немедленно остановить эксплуатацию и устранить возникшую в двигателе проблему.
Увидев, что в мотоблоке присутствует бензин в картере, проверьте поплавок на работоспособность. Убедитесь, что он находится в правильном положении, а его подвижности не мешают прочие внутренние узлы карбюратора. Осмотрите уплотнительную прокладку – она может быть порвана.
В случае коррозии приведенные выше советы по ремонту не принесут желаемого результата. Тогда стоит предварительно найти место, через которого происходит протечка. Воспользовавшись герметиком, замажьте данный участок. Важно выбрать герметизирующее вещество, которое будет устойчиво к высоким температурам. Как правило, это указывается на упаковке.
Если неисправность в функционировании вызвана тем, что устройство перестает работать на высоких оборотах, данная проблема решается осмотром и ремонтом нескольких элементов двигателя и системы топливоподкачки.
Существует вероятность, что двигатель внутреннего сгорания глохнет из-за того, что в карбюратор попадает чрезмерно большой объем воздуха. Может помочь то, что вы будете надавливать на пусковой курок не полностью, а приблизительно наполовину. Когда вы завели движок, прогазуйте его некоторое время перед началом полноценной эксплуатации.
Ранее мы разбирали, в чем причина того, что мотоблок заводится и глохнет. Вероятно, это было вызвано выходом из строя свечей зажигания. Столкнувшись с этим, замените свечи на новые. Также, как и во многих разобранных проблемных ситуациях, стоит провести чистку системы подачи топливной смеси и проверить карбюратор на предмет декомпрессии.
В процессе использования из сельскохозяйственного агрегата начинает валить насыщенный темный дым, что зачастую сопровождается хлопками глушителя и образованием высокой концентрации масла на свечах зажигания. Если двигатель мотоблока дымит схожим образом, то причины у этой неисправности могут быть следующими:
Распространенной неисправностью служит стабильное функционирование двигателя: при постоянной нагрузке плавают обороты на мотоблоке, что мешает добиться комфортной обработки почвы и стабильного результата. У данной проблемы существует несколько поводов:
Возможны и неисправности, при которых движок мотоблока в порядке, а проблема заключается в системе подачи топлива. Ремонт представляет собой прочистку следующих компонентов:
Когда неисправность представляет собой шумы, исходящие из трансмиссии, скорее всего, причина проблемы заключается в ослаблении крепежа. Его нужно подтянуть. Рекомендуется делать это регулярно, потому как со временем при интенсивной эксплуатации болты ослабевают.
Менее популярной причиной является скорый выход из строя шестеренок в движке. В таком случае, стоит доверить ремонт профессионалам.
Если переливает карбюратор на мотоблоке, вероятно, топливная смесь переобогащена. В результате данной проблемы мотор не заводится вовсе или начинает глохнуть спустя короткий промежуток времени. В отдельных случаях визуально заметно, как топливная смесь капает с диффузора. Ещё одним симптомом неисправности являются нестабильные обороты и то, что блок не тянет навесное оборудование.
Разберем, какие конструктивные нарушения приводят к переливанию карбюратора:
Окрашивание свечей зажигания в черный цвет свидетельствует о проблемах с двигателем. Выделяются несколько факторов, почему на мотоблоке черная свеча:
Если свечи почернели, их можно периодически прочищать. Наиболее удобно сделать это в момент замены масла. Важно знать, что не допускается применение в процессе этого наждачной бумаги. Вместо нее стоит воспользоваться моющим средством от ржавчины и кистью с жестким ворсом (старая щетка для зубов вполне подойдет).
Чтобы избегать ремонта, рекомендуется регулярно осматривать и менять свечи зажигания.
Изучив основные неисправности, с которыми сталкиваются владельцы сельскохозяйственной техники, перейдем к тому, как починить мотоблок. Мы рассмотрим выполнение ремонта при самых популярных обстоятельствах.
Если мотоблок чихает или не заводится, рекомендуется выполнять следующие действия:
Ремонт редукторной части осуществляется только при условии ее разборности.
Еще один источник того, что на мотоблоке пропала искра – нарушение функционирования системы топлива. Вот что мы рекомендуем вам сделать:
Далее затронем, как поступить, если плавают обороты на мотоблоке:
Дачники сталкиваются с тем, что мотоблок работает только на подсосе, после чего спустя непродолжительное время вновь отключается. Это решается заменой свечи зажигания.
То, что заливает свечу на мотоблоке, может быть исправлено следующими методами:
Для выявления неисправности и последующего ремонта важно понимать, из чего агрегат состоит. Чтобы это сделать, требуется мотоблок разборка мотоблока. На примере оборудования Зубр мы рассмотрим последовательность действий, а именно демонтаж мотора из конструкции агрегата и последующий разбор ДВС.
Сборка ДВС выполняется аналогичным образом, в обратном порядке. Следуя инструкции, вы сможете выявить неисправности двигателя мотоблока и принять соответствующие меры. На изображении ниже показано устройство двигателя мотоблока.
Разобрав наиболее часто встречающиеся неисправности и способы того, как можно произвести ремонт в домашних условиях, мы дадим ряд советов, которые помогут продлить срок эксплуатации агрегата и сократить количество внеплановых обращений в сервисные центры. Следование нашим рекомендациям покажется излишним, но сэкономит время и нервы в будущем:
В конце стоит упомянуть, что все операции по диагностике и обслуживанию выполняются на ваш страх и риск. Если вы сомневаетесь в своих способностях, обратитесь в профессиональные сервисы.