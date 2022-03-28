Масляный обогреватель имеет понятный принцип работы; он прост и надежен, что делает самостоятельный ремонт возможным в ряде случаев. Чтобы выявить и починить большинство неисправностей радиатора, вам потребуются крестовая отвертка и мультиметр. Прочитав статью, вы узнаете об устройстве и последовательности разбора, а также о том, как выполнить ремонт масляных обогревателей. Мы расскажем, когда ремонт необходим, а в каких случаях нет причин для беспокойства.

Устройство прибора: основные элементы

Сильной стороной масляного обогревателя, делающей его дешевым и пригодным к ремонту даже в домашних условиях, является то, что этот прибор технически просто устроен. Понимание конструкции необходимо, чтобы приступить к разборке и ремонту, так что мы рассмотрим устройство масляного радиатора.

Электроприбор работает от сети, к которой подключается через стандартную вилку на 220 Вольт. Она позволяет включиться нагревательному элементу, температура которого постепенно повышается. От ТЭНа тепло передается маслу, которым наполнен корпус радиатора. Оно не нуждается в регулярной замене; если оно вытекает, требуется ремонт. Масло выступает посредником – через него тепло поступает от нагревательного элемента к корпусу оборудования. От корпуса тепло отдается в помещение. Дополнительно можно включить вентилятор, если им оснащена ваша модель. Тепловентилятор ускорит обогрев комнаты.





Практически все приборы укомплектованы термостатом, который контролирует температуру нагрева. Когда она достигает нужного показателя, ТЭН перестает работать. Если нагрев останавливается слишком рано или не прекращается, проверьте термостат – возможно, он нуждается в ремонте.

Управляется устройство через блок на лицевой части корпуса. С его помощью выбираются мощность обогрева и желаемая температура. Если прибор не реагирует на кнопки включения, хотя с основными элементами всё в порядке, вероятно, в ремонте нуждается контактная группа.

Обогреватель перемещается за счет колесиков, установленных в нижней части корпуса. При неаккуратной перевозке есть вероятность, что прибор завалится на бок. Не стоит переживать, что он перегорит – радиаторы оснащены защитой от наклона. Она срабатывает, в результате чего контактная группа обрывается, и работа ТЭНА приостанавливается.

Как разобрать масляный обогреватель?

Прежде чем приступить к выявлению неисправностей и начать ремонт радиатора, рассмотрим, как разобрать масляный обогреватель. В качестве примера мы вскроем корпус модели от компании Binatone, однако в разных масляных обогревателях конструкция различается минимально – если возникнет необходимость в ремонте, пошаговое руководство окажется полезным.

Выключите обогреватель и выдерните вилку из розетки. Дождитесь полного остывания. Установите прибор набок таким образом, чтобы кнопка включения находилась сверху. С помощью крестовой отвертки или шуруповерта с подходящей битой открутите винты крепления, которые фиксируют кожух панели управления. Открутите крепеж, расположенный на верхней части панели управления. Попасть в него может быть непросто, потому что в большинстве моделей головка винта утоплена. Убедившись, что весь крепеж демонтирован, снимите защитную панель обогревателя и отложите ее в сторону. За ней вы можете видеть внутренние узлы электроники, такие как система защиты от заваливания, контроль температуры (термостат), соединения клавиш контроля, нагревательный элемент, тепловентилятор. Радиатор имеет несложную конструкцию, так что его ремонт не составит проблем. Здесь вы можете видеть переключатели, с помощью которых регулируется сила нагрева. Активировав каждый, вы получите суммарную мощность нагрева 2 000 Ватт (в случае с конкретно нашей моделью). После включения вентилятора она увеличивается примерно на четверть. Так выглядит кнопка включения вентилятора с внутренней стороны корпуса радиатора. Наша модель оснащена системой защиты от заваливания. Она представляет собой качель, реагирующую на наклоны агрегата. Если он завалится набок, соединение разорвется, и нагрев прекратится. Не пытайтесь после ремонта проверить устройство, не установив его прямо – правильно настроенный датчик в любом случае не даст радиатору работать. Если вы считаете, что в ремонте нуждается контактная группа, используйте мультиметр или другой аналогичный инструмент. Если цепь обнаруживается, с проводкой всё в порядке. Еще одна деталь, которой характерна наша модель – это предохранитель, защищающий устройство от перегрева. Он находится под термостойкой защитой, которая дополнительно зафиксирована при помощи винта. Открутите винт, чтобы получить доступ к предохранителю. Прозвоните цепь вокруг него, чтобы выявить неисправность. Если контакт отсутствует, требуется замена предохранителя. Как вариант, можно удалить его из схемы и соединить провода. Это решит проблему, но сделает эксплуатацию менее безопасной.

Неисправности масляного обогревателя

Мы рассмотрим самые частые неисправности, с которыми клиенты приходят в центры по ремонту. Среди таких проблем – масляный обогреватель течет, не включается или работает со странными звуками. Расскажем, в каких из этих случаев масляный обогреватель действительно нуждается в ремонте, и какие поломки можно исправить в домашних условиях.

Протечка масла

Самая распространенная среди всех неисправностей, с которыми сталкиваются при ремонте радиаторов. Может быть вызвана одной из следующих причин:

Брак на производстве. Если вы заметили, что масляный обогреватель капает при первом включении, это значит, что на заводе корпус устройства не проверили на герметичность. В таком случае самостоятельно осуществлять ремонт не нужно – сдайте товар по гарантии. Механическое повреждение корпуса. Является результатом неаккуратной транспортировки оборудования. Коррозия корпуса. Возможная причина, если масляный обогреватель находится в эксплуатации долгое время или хранится в несоответствующих условиях.

Приводим последовательность действий, которая поможет произвести ремонт в случае протечки масла. Обратите внимание, что подлежат ремонту только плоские модели со съемным нагревательным элементом.

Перед началом ремонта отключите устройство от сети. Демонтируйте блок управления. Как это сделать, подробнее рассказано в соответствующем пункте. Слейте масло, находящееся в корпусе обогревателя, в глубокую емкость. Тщательно промойте корпус внутри и снаружи. Нельзя пренебрегать этой частью ремонта – она необходима, чтобы следы масла не подожглись в процессе сварочных работ. Подготовьте брешь в корпусе к сварным работам, зачистив область вокруг нее наждачкой или шлифмашиной. Вырежьте «заплатку» из стали толщиной 1.2 миллиметра, зафиксируйте ее на бреши и создайте шов. Проверьте качество шва, наполнив корпус водой. Если протечек нет, корпус можно покрасить с внешней стороны. Слейте воду, дождитесь высыхания лакокрасочного покрытия, наполните обогреватель маслом. Не заливайте его на весь объем – должно быть 4/5 от общей вместительности. «Воздушная подушка» важна, чтобы сохранять допустимый уровень давления при нагреве масла.

Масляный обогреватель не греет

Радиатор повышает температуру постепенно: в большой комнате почувствовать нагрев можно только спустя 20—30 минут. Если вы не замечаете разницу в температурном режиме даже через час, стоит выяснить, почему масляной радиатор не греет. Как правило, ремонт неисправности в таком случае связан с прозвоном и заменой проводки.

Для начала осмотрите кабель, которым масляный обогреватель подключается к сети. Убедитесь, что на нем нет визуальных повреждений. Перед началом ремонта не помешает проверить розетку на работоспособность. Используйте для этого электроприбор, в функциональности которого вы уверены.

Если визуальных повреждений не обнаружено, это значит, что в ремонте нуждаются внутренние узлы. С помощью отвертки снимите винты и откройте крышку панели управления. Внимательно изучите провода и изоляцию на предмет обрывов контакта и окислений. Если проблема не выявлена, для ремонта используйте мультиметр: прозванивайте им разные участки провода, чтобы найти неисправный участок. Если сигнала нет, приступайте к ремонту: удалите неработоспособный провод, замените его новым.

Замена трубчатого нагревателя

Масляный обогреватель оснащен двумя предохранителями: один перегорает при резких скачках напряжения, второй – при чрезмерном повышении температуры. Выявить проблему с ними можно, проверив часть цепи на контакт с помощью мультиметра. Существует два сценария ремонта, если сломался предохранитель:





Заменить на аналогичный. Это оптимальный вариант ремонта, если деталь в наличии, или у вас есть возможность подождать ее доставки. Убрать предохранитель из цепи. Не рекомендуемый, но рабочий вариант.

Если вся проводка и предохранители работают, в ремонте нуждается нагревательный элемент. В некоторых случаях нагреватель завальцован, и аккуратно извлечь его в бытовых условиях не получится. Если у вас такая модель, замена ТЭНа на исправный в масляном обогревателе невозможна. В ряде устройств нагревательный элемент устанавливается в резьбовое соединение – тогда ремонт подразумевает заказ ТЭНа с аналогичными характеристиками и замену им старого.

Неисправность регулятора температуры

Перед диагностикой и ремонтом попробуйте подтянуть винты и протереть устройство от пыли. В редких случаях это помогает. Далее приводим пошаговую инструкцию, как выявить неисправности регулятора температуры масляного радиатора:

В начале ремонта при помощи тестера прозвоните отрезок от регулятора температуры до вилки подключения к питанию. Установите терморегулятор на самое малое из доступных значений и повторите прозвон, не замыкая цепь. Замкните цепь, установите терморегулятор на ноль. Вскройте корпус масляного обогревателя и прозвоните нагреватели на работоспособность.





Если регулятор температуры не реагирует на тестер, это повод обратиться за ремонтом в сервисный центр. Если доставить прибор в СЦ по ремонту нет возможности, единственный доступный вариант – замена радиатора.

Выход из строя биметаллической пластины

Масляный обогреватель – прибор, который является частью быта россиян не один десяток лет, но это не мешает развитию спекуляций на тему вероятности разрыва корпуса прибора в результате нагрева. Пользователи опасаются, что давление повысится настолько, что стенки радиатора этого не выдержат.

На самом деле, это возможно, но только в очень специфических условиях. Во-первых, при ремонте замена масла должна быть произведена правильно. Заливая в радиатор масло, нужно оставить 20% пустого пространства под «воздушную подушку». Она необходима, чтобы компенсировать высокое давление при нагреве.

Во-вторых, каждый современный радиатор оснащен защитой от перегрева. Она не дает маслу достигнуть слишком высокой температуры. Если предохранитель вышел из строя, при ремонте он подлежит обязательной замене. Выявить поломку поможет ремонт масляного радиатора с прозвоном соответствующего участка цепи.





Вероятность разрыва корпуса мала; предотвратить поломку способен специалист, выполняющий ремонт.

Отсутствие отключения обогревателя при опрокидывании

Каждый масляный обогреватель оснащен примитивным механизмом, отключающим работу нагревателя в случае сильного наклона корпуса. Система защиты от опрокидывания использует качельку, которая меняет свое положение – если наклонить радиатор, цепь разорвется. Это помогает предотвратить ремонт или замену в результате того, что перегорел масляный обогреватель.

Чтобы убедиться, что ремонт системы защиты действительно нужен, включите радиатор в сеть и наклоните его. Если нагрев продолжился, значит, в работе прибора есть неполадки. Предстоит выполнить масляный радиатор разбор, в ходе которого потребуется снять крышку устройства. Такой ремонт можно выполнить в домашних условиях, скрутив винты стандартной отверткой. Для начала ремонта найдите грузик и выясните, что мешает ему наклоняться. Возможно, присутствуют загрязнения. Очистите корпус изнутри и проверьте радиатор на работоспособность. Если ремонт не помог, замените деталь или обратитесь в сервис.

Масляный обогреватель булькает/щелкает

Достаточно часто обогреватель масляный после включения трещит при нагреве. Если вы не пользовались обогревателями ранее, то можете решить, что это повод для обращения в сервис по ремонту. На самом деле, причиной, почему булькает масляной обогреватель, является наличие пузырьков воздуха в масле. При нагреве они поднимаются на поверхность, чем и создают такие звуки. Со временем они пропадут, так что обращаться в ремонт не нужно.

Одной из причин, почему масляный обогреватель после включения щелкает, является контакт масла с водой. Возможно, после ремонта была произведена замена масла. Эта процедура подразумевает промывку корпуса изнутри водой. Когда вода соприкасается с нагретым маслом, она испаряется с щелкающим звуком.

Резюмируя написанное, щелчки и булькающие звуки – не причина для ремонта.

Масляный обогреватель неприятно пахнет

Включив масляный обогреватель после покупки, вы заметите неприятный химический запах, от которого захочется открыть окно. Не волнуйтесь – в большинстве случаев он не свидетельствует о необходимости ремонта. Запах может исходить от покрытия корпуса масляного обогревателя, и в таком случае он пропадет через несколько часов – просто оставьте комнату проветриваться.

Если при нагреве чувствуется запах жженой пыли, прибор нуждается не в ремонте, а в прочистке. После остывания аппарата удалите загрязнения со стенок корпуса влажной тканью.

Если вы на протяжении длительного времени ощущаете масляный запах, осмотрите корпус и область под ним на предмет следов. Со дна капает масло – устройство нуждается в немедленном ремонте. О том, как выполнить ремонт при протечке, рассказано выше.

Рекомендации

Несмотря на то, что ремонт масляного обогревателя сравнительно несложно произвести в домашних условиях, мы советуем следовать ряду правил, которые помогут продлить срок эксплуатации вашего отопительного прибора.



