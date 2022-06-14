Казалось бы, найти сверла по металлу в любом строительном магазине проще простого – на всей оснастке пишется, с каким материалом она используется. Однако существует масса тонкостей: тип металла, устойчивость к высоким температурам, прочность, хвостовик. Учитывая нюансы, ответ на вопрос, какое сверло лучшее по металлу, становится не таким очевидным. Мы поможем вам упростить выбор рабочей оснастки: разберем виды, расскажем о лучших производителях и 8 наборах от российских и зарубежных брендов.

Классификации сверл по металлу

Начинающему мастеру может показаться, что различия между сверлами минимальны; максимум, что учитывается – тип материала. Чтобы помочь понять, как выбрать сверло по металлу, мы подготовили полноценный раздел, в рамках которого разберем виды конструкций, хвостовиков, способов изготовления.

Какая конструкция сверл лучше

Первое, на что обращают внимание – это форма сверла. В зависимости от нее определяется, для каких работ получится применять рабочую оснастку. Учитывая, какое сверло по металлу лучшее по типу конструкции, держите в голове спектр выполняемых работ. Мы рассмотрим 4 разновидности, которые чаще всего устанавливаются на шуруповерты и перфораторы.

Спиральные

Самый распространенный тип рабочей оснастки. Спиральные сверла представляют собой узкий и длинный цилиндр, в котором создана острая кромка для выполнения отверстий. Она дополнена спиралевидным пазом, который используется, чтобы выводить строительный мусор (металлическую стружку или опилки) из создаваемого отверстия.





Важно учитывать, что диаметр рабочей оснастки спиралевидного типа не различается в зависимости от того, насколько глубоко она погружена – используя одно сверло, получится создавать отверстия разной длины, и они всегда будут иметь одинаковую ширину.

Сфера эксплуатации. Если вы не знаете, какое сверло по металлу лучше, спиральная оснастка подойдет для создания тонких и глубоких отверстий. Используя его, вы просверлите металлическое основание насквозь или создадите глухое отверстие.

Важно знать! Если требуется создать отверстие какой-то определенной ширины – например, 10 миллиметров, используйте спиральную рабочую оснастку на 9 мм. Погружаясь в материал, режущая кромка деформирует стенки пропила настолько, что это расширяет отверстие на дополнительный миллиметр.

Ступенчатые

В отличие от спиральных, ступенчатые сверла различаются по диаметру: они расширяются к основанию по принципу цилиндра, но имеют несколько другую форму. Расширение в данном типе оснастки происходит не плавно: оно разделено на несколько ступеней. Это позволяет создавать неглубокие отверстия разной ширины, используя лишь один инструмент.





Сфера эксплуатации. Если вам часто приходится создавать в листовой стали отверстия различного диаметра, ступенчатая оснастка способна ощутимо сэкономить время: благодаря ней вам не придется прерываться на замену сверла. Если не знаете, какие сверла по металлу лучше для расширения существующего отверстия, ступенчатые также подойдут – вы можете начать сверлить с произвольной стадии, чтобы добиться нужного результата.

Корончатые

Как и спиральная оснастка, коронки имеют цилиндрическую форму. На стенках также присутствуют закрученные режущая кромка и желоб для выведения строительного мусора. Внутри корончатая оснастка полая, а ее торцевая часть оснащена большим количеством зазубрин. Из-за того, что они делают инструмент похожим на корону, он и получил свое название.





Сфера эксплуатации. За счет большого диаметра наборы коронок для дрели подходят, чтобы быстро создавать широкие отверстия в толстостенных металлических заготовках.

Важно знать! Для наибольшей точности можно использовать модели, на которых получится зафиксировать тонкое спиральное сверло. Такой метод хорош тем, что помогает засверлиться в материал и выполнить рез с высокой точностью. За счет спиралевидной оснастки обеспечивается надежное центрирование.

Зенкер

По принципу ступенчатых, сверла зенкер имеют конусовидную форму, однако у них нет таких же перпендикулярных ступеней. Режущее основание укомплектовано параллельными оснастке насечками.





Сфера эксплуатации. Зенкеры хороши, чтобы создавать новые отверстия конической формы или увеличивать диаметр имеющихся. Кроме того, их применяют для выполнения получистовой обработки. Также если вы не знаете, сверло по металлу какое лучше купить для отверстий под винты с потайной головкой (так называемые потаи), зенкеры подойдут оптимально.

Как купить сверло по способу изготовления

Пытаясь найти, какое сверло лучше сверлит металл, важно учесть способ производства. Данный показатель отражает прочность и долговечность рабочего инструмента, а также его стоимость.

Цельные

Самый простой по технологии производства метод. Подходит для оснастки, которая представляет собой единую деталь из одного материала. Сталь заливается в форму, после чего получается заготовка рабочей оснастки. Зачастую в качестве материала изготовления применяют быстрорежущую сталь. Этим методом изготавливаются лучшие сверла по металлу для бытовых и полупрофессиональных нужд: от спиралевидных до зенкеров.

Сварные

Данная технология применяется в производстве коронок. Суть ее состоит в том, что чаша коронки и ножка с хвостовиком являются двумя отдельными частями сверла, которые скрепляются посредством сварки.

Метод хорош тем, что позволяет ощутимо удешевить производство: если рабочее основание, на которое приходится вся нагрузка, выполняется из качественных и долговечных сплавов, хвостовик делают из стандартной недорогой углеродистой стали.

Твердосплавные

В данном случае основание сверла выполняется стандартным методом литья, и в качестве сплава используется быстрорежущая сталь. Материал производства наконечника отличается: он выполняется из BK8. Данный сплав является достаточно дорогостоящим, однако тот факт, что из него выполнены только наконечники, позволяет комбинировать доступную цену и прочность изделия.

Разберем сильные стороны, которыми обладают хорошие сверла с твердосплавными наконечниками:

долговечность;

устойчивость к высоким температурам;

эффективность при сверлении прочных металлических сплавов.

Важно знать! Оснастка с твердосплавным наконечником долговечна, потому как при износе последнего его можно заменить на аналогичный. Это обеспечивает продолжительный период использования по сравнению с обычными сверлами.

Какие сверла лучше по типу хвостовика

Мы уже разобрали, как купить самые лучшие сверла по металлу, учитывая тип конструкции и способ изготовления. Но остается вероятность, что вы не угадаете с типом хвостовика – в таком случае оснастка просто не подойдет к вашей дрели или шуруповерту.

Цилиндрический

Такой вид хвостовика выполнен в форме гладкого цилиндра. Диаметр несколько меньше, чем рабочее основание сверла. Это является хорошим решением по той причине, что цилиндрические сверла без затруднений вращаются, даже если глубоко погружены в сталь. Оснастка с подобным типом хвостовика совместима с бытовыми дрелями и шуруповертами.





Подойдет для:

дрелей с быстрозажимным патроном,

дрелей с ключевым патроном,

сверлильных станков малой мощности.

Шестигранный

Сверла с шестигранным хвостовиком имеют 6 граней, которые плавно переходят в гладкое рабочее основание. Оснастку можно использовать как с обычными быстрозажимным и ключевыми, так и шестигранными патронами. В связке с последними потенциал инструмента раскрывается особенно сильно, ведь таким образом оснастку можно устанавливать и извлекать моментально – закручивать и развинчивать патрон не потребуется. Минус в том, что при сильных колебаниях сверло может выскочить из шестигранного патрона.





Подойдет для:

дрелей,

дрелей-шуруповертов.

Конический

Разновидность не используется в патронах бытовых дрелей-шуруповертов и перфораторов и рассчитана на промышленные сверлильные станки. Хвостовик выполнен в виде тонкого конуса, который к торцу идет на сужение. Установка сверла простая: оно с усилием вставляется в патрон до упора. Этот способ хорош скоростью и тем, что не требует применения дополнительных инструментов.





Извлечение оснастки с хвостовиком конического типа сложнее: применяется клин, забивающийся в специально отведенный в патроне паз. Клин вытесняет рабочий инструмент, из-за чего тот выпадает.

Подойдет для сверлильных станков.

На что ещё обратить внимание

Мы уделили достаточно внимания основным аспектам, заслуживающим внимания в вопросе, какие сверла по металлу лучше покупать. Существуют и другие критерии, которые мы также вкратце рассмотрим:

Диаметр. Параметр заслуживает внимания, если вам требуется создать отверстие с конкретным показателем ширины. Для узких рекомендуется использовать спиральные и ступенчатые сверла, для широких – корончатые и зенкеры. Длина. Выбирается в зависимости от того, насколько глубокое отверстие вам требуется создать. Удлиненные сверла станут хорошим выбором, если размер отверстия больше среднего. Если необходимая вам оснастка имеет небольшие размеры, можете воспользоваться дополнительной оснасткой – удлинителями для сверла. Точность. В поисках, какие сверла лучше для стали, профессионалы учитывают класс точности. Их всего 3 – B, B1, A. Отличаются они квалитетами – мерой, определяющей степень допуска. Мы составили таблицу, чтобы вам было проще разобраться в специфике и назначении каждого класса. Класс точности Точность, квалитеты Назначение B 15 Сверление, когда нет каких-либо строгих требований. B1 14 Получистовые отверстия. A1 10—13 Создание отверстий с высочайшей точностью, вплоть до одной десятой миллиметра. Высокая цена предполагает, что покупать оснастку целесообразно только в случае крайней необходимости. Направление реза. Наиболее распространена рабочая оснастка с правосторонним резом, однако встречаются и исключения. Сверло с левым резом выполняет специфическую функцию: оно облегчает извлечение обломанного крепежного элемента. За счет того, что рез левосторонний, застрявший крепеж не проворачивается, а просверливается. Угол заточки. Показатель важно учитывать, если вы знаете, с какими конкретно типами материала предстоит работать. Мы подготовили небольшую таблицу, в которой сопоставили угол заточки и обрабатываемую поверхность. Угол заточки, ° Материал сверления 130–140 Бронзовые, стальные изделия 110–120 Латунные, чугунные, дюралюминиевые изделия 100 Мягкие материалы

Какой материал сверла по металлу лучше

Материал – это один из важнейших критериев выбора рабочей оснастки. То, из какого металла лучше сверла по металлу, влияет на сферу применения инструмента, цену и долговечность. В качестве основы применяется быстрорежущая сталь, которая также обозначается как HSS. Сверла марки HSS имеют ряд преимуществ:

защита от перегрева при высокой скорости вращения патрона;

эффективность с прочными материалами;

высокая сопротивляемость к разрушаемости.

Самые лучшие сверла по металлу обогащаются различными примесями, что отражено на маркировке рабочей оснастки. Приводим несколько примеров:

Р – вольфрамовые примеси,

– вольфрамовые примеси, Ф – ванадиевые примеси,

– ванадиевые примеси, М – молибденовое содержание.

Ниже мы разберем несколько самых популярных разновидностей стальных сплавов, которые используются для изготовления рабочей оснастки. Для начала ознакомьтесь с таблицей, в которой указаны спецификации материалов.

Маркировка материала Особенности производства Предел прочности, Н/мм2 HSS-E (HSS-Co) Добавление кобальта в сплав 1 200 HSS-TiAIN Напыление титаном, алюминием, нитридом 1 100 HSS-TiN Напыление нитрид-титаном 1 100 HSS-G Шлифовка кубическим нитридом бора 900 HSS-R (HSS) Закалка, роликовая прокатка 400

HSS-E (HSS-Co)

Кобальтовые сверла для дрели, содержание данного материала в которых достигает 8%. Наличие кобальта позволяет эффективно применять сверла для создания отверстий в нержавейке, прочность которой достигает 1 200 Н/мм2.





HSS-TiAIN

Данная разновидность оснастки характерна специальным напылением, состоящим из трех слоев:

титанового,

алюминиевого,

нитридного.





Назначение напыления в том, чтобы выдерживать температурное воздействие, которое достигает 900 °C. Также оно делает рабочую оснастку хорошей в долгосрочной перспективе: она пятикратно эффективнее, чем стандартные инструменты.

HSS-TIN

Характерной особенностью этого типа рабочей оснастки является нитрид-титановое напыление. Оно выполняет две функции – увеличивает прочность и делает инструмент устойчивым к высокой температуре (не более 600 °C).





Если не знаете, какие сверла по металлу самые прочные, приводим список поверхностей, с которыми справится данная оснастка:

чугунные,

алюминиевые,

стальные (углерод или легирование).

HSS-G

Этот вариант является самым популярным за счет доступной стоимости и широкой сферы эксплуатации. Если вы задаетесь вопросом, какой материал сверла по металлу лучше для обработки чугунных и стальных поверхностей, обратите на него внимание. Высокой прочности удается добиться за счет шлифования режущей кромки нитридом бора.





HSS-R

Выбираете, какое сверло по металлу лучше всего подойдет, чтобы работать с мягкими металлами, а также чугуном – присмотритесь к данной маркировке. Она указывает на минимальную дополнительную обработку: рабочую оснастку закаливают, после чего она проходит прокатку роликом. Подобная оснастка стоит дешево, но имеет низкую прочность и малый ресурс.





Твердосплавные

Отдельно обратим внимание на сверла для шуруповертов с твердосплавным наконечником: в случае с ними материал последних указывается отдельно. Подобная оснастка применяется преимущественно для сверления плотных материалов из титановых и нержавеющих сплавов.





Если не знаете, как купить лучшее сверло по металлу, которое имеет качественную устойчивость к высоким температурным условиям, присмотритесь к вариациям HSS-TiAIN или HSS-E. Если обрабатываемая поверхность имеет низкую прочность, советуем HSS-G или HHS-R.

Как выглядят сверла по металлу

Возможно, вы получили рабочую оснастку без каких-либо признаков маркировки и не знаете, как ее правильно эксплуатировать. Есть метод определить особенности использования по тому, как выглядит сверло по металлу. Хороший способ – обратить внимание на цвет инструмента: опираясь на него, можно делать выводы о сплаве.

Серая сталь

Такой внешний вид указывает на то, что оснастка не была подвергнута какой-либо дополнительной обработке, а в составе нет примесей. Не храните этот инструмент в условиях повышенной влажности – из-за этого он может заржаветь. Также не прилагайте больших физических усилий при сверлении, ведь это приведет к поломке.





Если хотите узнать, как выбрать хорошие сверла по металлу с высокой прочностью и устойчивостью к высокой температуре, серую стальную оснастку использовать не рекомендуется. Для простых задач она подойдет оптимально.

Золотистые

Если цвет оснастки уходит в блеклую золотистость, но не является ярким, это говорит о закаливании инструмента. Данная процедура предназначена, чтобы повышать эффективность режущей кромки. Важно понимать, что сверло при этом остается хрупким в своем основании. Для продления периода эксплуатации можно повторно закаливать инструмент.





Ярко-золотистые

Разницу между золотистыми и ярко-золотыми сверлами заметить нетрудно: если первые имеют лишь небольшой оттенок, то вторые сразу выделяются на полке магазина своим насыщенным цветом. Такой оттенок указывает на наличие титанового покрытия, выполняющего функцию повышения прочности. Титан медленнее истирается, что продлевает срок службы инструмента.





Как правило, ярко-золотистая рабочая оснастка стоит достаточно дорого.

Черные

Паровая обработка, на наличие которой указывает черный цвет сверла, применяется для упрочнения поверхностного слоя. Преимущество данного метода перед закаливанием заключается в том, что после воздействия пара оснастка не теряет в прочности изнутри. Черные инструменты нуждаются в затачивании реже обычных, при этом имеют увеличенный период эксплуатации.





Лучшие производители сверл по металлу

Рассмотрев, какое сверло по металлу выбрать, исходя из технических характеристик, перейдем к конкретным маркам. Мы собрали топ, состоящий из лучших производителей режущей оснастки для дрелей и перфораторов:

Metabo . Один из лучших брендов, выпускающих профессиональное оборудование и оснастку для него. Инструменты японской компании подойдут для бытовой и промышленной деятельности.

. Один из лучших брендов, выпускающих профессиональное оборудование и оснастку для него. Инструменты японской компании подойдут для бытовой и промышленной деятельности. Энкор . Хороший российский производитель, который выпускает оборудование для ремонтно-монтажных и промышленных задач. Фирма производит станки, в том числе сверлильные.

. Хороший российский производитель, который выпускает оборудование для ремонтно-монтажных и промышленных задач. Фирма производит станки, в том числе сверлильные. Атака . Торговая марка из России производит хороший ассортимент сверл по металлическим изделиям. Диаметр представленных в каталоге моделей варьируется от 0.9 до 13 миллиметров.

. Торговая марка из России производит хороший ассортимент сверл по металлическим изделиям. Диаметр представленных в каталоге моделей варьируется от 0.9 до 13 миллиметров. FIT . Компания выпускает большое количество оснастки под различные нужды. Встречаются кобальтовые, титановые, закаленные, обработанные паром, а также ступенчатые и спиральные модели.

. Компания выпускает большое количество оснастки под различные нужды. Встречаются кобальтовые, титановые, закаленные, обработанные паром, а также ступенчатые и спиральные модели. DeWALT . Американский производитель, который ответственен за хорошие наборы рабочей оснастки. В каталоге можно обнаружить спиралевидный инструмент диаметром 0.3—32 мм.

. Американский производитель, который ответственен за хорошие наборы рабочей оснастки. В каталоге можно обнаружить спиралевидный инструмент диаметром 0.3—32 мм. ПРАКТИКА . Российский бренд рабочей оснастки, который выпускает бюджетные пильные и шлифовочные диски, миксерные насадки, а также сверла. Из каталога фирмы можно приобрести хорошие сверла по металлу по доступной цене – доступен широкий ассортимент под любые запросы.

. Российский бренд рабочей оснастки, который выпускает бюджетные пильные и шлифовочные диски, миксерные насадки, а также сверла. Из каталога фирмы можно приобрести хорошие сверла по металлу по доступной цене – доступен широкий ассортимент под любые запросы. Milwaukee . Один из лучших производителей профессионального оборудования и рабочей оснастки. Выпускает спиральные и ступенчатые сверла, коронки.

. Один из лучших производителей профессионального оборудования и рабочей оснастки. Выпускает спиральные и ступенчатые сверла, коронки. DEKO . Компания, которая производит инструмент для бытового использования и экспортирует его более, чем в 50 стран. В продаже есть спиральная и ступенчатая оснастка.

. Компания, которая производит инструмент для бытового использования и экспортирует его более, чем в 50 стран. В продаже есть спиральная и ступенчатая оснастка. BOSCH . Лучший немецкий производитель строительного, садового и бытового оборудования. Расходники от компании стоят дороже аналогов, но имеют значительно больший запас прочности.

. Лучший немецкий производитель строительного, садового и бытового оборудования. Расходники от компании стоят дороже аналогов, но имеют значительно больший запас прочности. ЗУБР. Продукция российской марки является хорошей альтернативой зарубежным из-за демократичной ценовой политики. В каталоге присутствуют спиральные и ступенчатые инструменты, а также зенкеры.

Рейтинг наборов свёрл по металлу

Узнав, какими сверлами лучше сверлить металл конкретно в вашем случае, вам захочется приобрести комплект оснастки для дрели. Мы составили рейтинг, в который вошли лучшие наборы сверл от отечественных и зарубежных производителей. Товары в подборке отличаются диапазоном диаметра и длины, составом и количеством позиций. В таблице ниже вы сможете детальней изучить каждый комплект.

Metabo (1-13 мм; HSS-G)

Набор профессиональной оснастки от немецкого производителя поставляется в металлическом кейсе и содержит инструменты в широком диапазоне диаметров.





Преимущества:

Использование стали HSS-G, обеспечивающей высокую прочность и эффективность сверления.

Шаг диаметров в полмиллиметра.

Долгое время держат заточку.

Недостатки:

Не знаете, какие купить сверла по металлу для профессиональных нужд – набор подойдет оптимально. Для дома он достаточно дорогой.

Энкор 21220

Комплект становится удачным выбором из-за покрытия HSS-TiN, компенсирующего перегрев при трении на высоких скоростях работы.





Преимущества:

Удобный металлический кейс, все элементы набора в котором подписаны по диаметру.

Несмотря на количество предметов, набор имеет доступную стоимость.

Низкий уровень биения.

Недостатки:

Сверла сравнительно быстро теряют заточку.

FIT 34217

Комплект из 13 сверл, которые выполнены из быстрорежущей стали и обработаны титановым покрытием.





Преимущества:

Эффективно показывают себя при работе с мягкими материалами: древесиной и пластиком.

Имеют титановое покрытие, повышающее прочность.

Недостатки:

В отличие от большинства аналогов, данный набор поставляется без металлического кейса для транспортировки.

Судя по отзывам пользователей, справляются только с мягкими металлическими конструкциями. При работе с прочными сплавами показывают себя не так эффективно.

FIT 36360

Если вы не знаете, какие сверла по металлу выбрать для работ с мелкими запчастями, данный комплект заслуживает особого внимания. В нем собраны инструменты диаметром до 1.6 миллиметров.





Преимущества:

Диаметр оснастки позволяет сверлить миниатюрные отверстия.

Демократичная стоимость набора рабочей оснастки.

Шаг диаметров, составляющий 0.05 миллиметра.

Недостатки:

Непрактичная упаковка для переноски рабочей оснастки.

Слабая заточка инструмента «из коробки».

ПРАКТИКА Мастер 911-956

Хороший мини-набор от российской торговой марки поставляется в металлическом чемоданчике и оснащен инструментами с самыми разнообразными диаметрами.





Преимущества:

Стильный и практичный металлический кейс. Из-за прозрачного окошка доступные диаметры видны в закрытом виде.

Доступная цена делает комплект хорошим выбором для бытового использования.

Недостатки:

Малое количество предметов, из-за которого комплектности будет недостаточно для выполнения специфических работ.

ПРАКТИКА Мастер 911-963

Расширенный по сравнению с предыдущим комплект сверл оснащен инструментами диаметром от 1 до 13 миллиметров.





Преимущества:

Большое количество элементов оснастки.

Металлический кейс для переноски, устойчивый к ударам.

Недостатки:

Не подходит для продолжительных и интенсивных работ.

Цена: если немного прибавить, можно купить профессиональный набор оснастки от Metabo из более качественной и прочной стали.

Инструменты легко гнутся и плохо заточены.

Milwaukee 4932352470

Профессиональный комплект для сверления прочных стальных конструкций содержит 19 инструментов из быстрорежущей стали с 5-процентным содержанием кобальта.





Преимущества:

Удобный чемоданчик для переноски, который надежно располагается как в открытом, так и закрытом виде.

Рабочая оснастка устойчива к перегреву при высокой скорости вращения.

Сверла качественно заточены и не тупятся продолжительное время.

Недостатки:

Набор инструментов дорогой, из-за чего его оценят только профессиональные пользователи.

Milwaukee THUNDERWEB 4932352374

Хороший набор понравится как домашним мастерам, так и профессионалам своего дела. В кейсе вы найдете 19 сверл из стали HSS-G.





Преимущества:

Кейс устойчив к механическим повреждениям.

Подходят для дрелей и сверлильных станков.

Инструменты держат заточку и эффективно сверлят металлические конструкции.

Недостатки: