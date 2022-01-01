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Набор сверл по металлу HSS-G Co Milwaukee 4932352470, 19 шт.
5 950 ₽
Наборы сверл
    Набор сверл по металлу HSS-G Co Milwaukee 4932352470, 19 шт.
    Арт. О00000032770
    Набор сверл по металлу HSS-G Co Milwaukee 4932352470, 19 шт.
    Набор сверл по металлу HSS-G Co Milwaukee 4932352470, 19 шт.
    Набор сверл по металлу HSS-G Co Milwaukee 4932352470, 19 шт.
    Набор сверл по металлу HSS-G Co Milwaukee 4932352470, 19 шт.
    Набор сверл по металлу HSS-G Co Milwaukee 4932352470, 19 шт.
      Набор сверл по металлу HSS-G Co Milwaukee 4932352470, 19 шт.
      Набор сверл по металлу HSS-G Co Milwaukee 4932352470, 19 шт.
      Набор сверл по металлу HSS-G Co Milwaukee 4932352470, 19 шт.
      Набор сверл по металлу HSS-G Co Milwaukee 4932352470, 19 шт.
      Набор сверл по металлу HSS-G Co Milwaukee 4932352470, 19 шт.

      Набор сверл по металлу HSS-G Co Milwaukee 4932352470, 19 шт.

      5 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032770

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		19
      Диаметр, мм
      		1, 10
      Все характеристики
      5 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор сверл по металлу HSS-G Co Milwaukee 4932352470, 19 шт. - предназначен для сверления высоколегированных сталей и металлов с пределом прочности на разрыв свыше 1000 Н/мм (нержавеющая сталь, теплоупорная и кислотноупорная сталь). Сверла изготовлены из быстрорежущей стали (95%) с добавлением кобальта (5%). Именно благодаря кобальту сверла способны работать при высоких температурах во время сверления. Сверла отполированы. Угол режущей кромки 135° для улучшенного центрирования