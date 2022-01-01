Набор сверл по металлу HSS-G Co Milwaukee 4932352470, 19 шт. - предназначен для сверления высоколегированных сталей и металлов с пределом прочности на разрыв свыше 1000 Н/мм (нержавеющая сталь, теплоупорная и кислотноупорная сталь). Сверла изготовлены из быстрорежущей стали (95%) с добавлением кобальта (5%). Именно благодаря кобальту сверла способны работать при высоких температурах во время сверления. Сверла отполированы. Угол режущей кромки 135° для улучшенного центрирования