Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352348, HSS-G 2.5x57, 2 шт.

Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352348, HSS-G 2.5x57 - имеет уникальное строение. Коническая форма соединительной кромки утолщается к хвостовику сверла, при этом толщина соединительной кромки одинаковая по всей длине. Благодаря специальной геометрии сверла удаление стружки происходит быстрее, а значит сверло не перегревается. Сверло подходит для длительных и повышенных нагрузок