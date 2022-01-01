Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор сверл по металлу HSS-G Milwaukee THUNDERWEB 4932352374, 19 шт.
Найти аналог
Наборы сверл
    Набор сверл по металлу HSS-G Milwaukee THUNDERWEB 4932352374, 19 шт.
    Арт. О00000032769
    Набор сверл по металлу HSS-G Milwaukee THUNDERWEB 4932352374, 19 шт.
    Набор сверл по металлу HSS-G Milwaukee THUNDERWEB 4932352374, 19 шт.
    Набор сверл по металлу HSS-G Milwaukee THUNDERWEB 4932352374, 19 шт.
    Набор сверл по металлу HSS-G Milwaukee THUNDERWEB 4932352374, 19 шт.
      Набор сверл по металлу HSS-G Milwaukee THUNDERWEB 4932352374, 19 шт.
      Набор сверл по металлу HSS-G Milwaukee THUNDERWEB 4932352374, 19 шт.
      Набор сверл по металлу HSS-G Milwaukee THUNDERWEB 4932352374, 19 шт.
      Набор сверл по металлу HSS-G Milwaukee THUNDERWEB 4932352374, 19 шт.

      Набор сверл по металлу HSS-G Milwaukee THUNDERWEB 4932352374, 19 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032769

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		19
      Диаметр, мм
      		1, 10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор сверл по металлу HSS-G Milwaukee THUNDERWEB 4932352374, 19 шт. - имеет уникальное строение. Коническая форма соединительной кромки утолщается к хвостовику сверла, при этом толщина соединительной кромки одинаковая по всей длине. Благодаря специальной геометрии сверла удаление стружки происходит быстрее, а значит сверло не перегревается. Угол режущей кромки 135°. Сверла отполированы. Подходит для длительных и повышенных нагрузок. Поставляется в ударопрочном кейсе