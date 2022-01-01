Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352352, HSS-G 4.0x75, 2 шт.
Арт. О00000032682
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Количество предметов, шт
|2
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Диаметр, мм
|4
- Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352352, HSS-G 4.0x75 - имеет уникальное строение. Коническая форма соединительной кромки утолщается к хвостовику сверла, при этом толщина соединительной кромки одинаковая по всей длине. Благодаря специальной геометрии сверла удаление стружки происходит быстрее, а значит сверло не перегревается. Имеет полированную поверхность. Сверло подходит для длительных и повышенных нагрузок