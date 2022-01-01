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Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352352, HSS-G 4.0x75, 2 шт.
110 ₽
Наборы сверл
    Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352352, HSS-G 4.0x75, 2 шт.
    Арт. О00000032682
    Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352352, HSS-G 4.0x75, 2 шт.
    Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352352, HSS-G 4.0x75, 2 шт.
    Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352352, HSS-G 4.0x75, 2 шт.
    Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352352, HSS-G 4.0x75, 2 шт.
      Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352352, HSS-G 4.0x75, 2 шт.
      Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352352, HSS-G 4.0x75, 2 шт.
      Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352352, HSS-G 4.0x75, 2 шт.
      Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352352, HSS-G 4.0x75, 2 шт.

      Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352352, HSS-G 4.0x75, 2 шт.

      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032682

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		2
      Диаметр, мм
      		4
      Все характеристики
      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352352, HSS-G 4.0x75 - имеет уникальное строение. Коническая форма соединительной кромки утолщается к хвостовику сверла, при этом толщина соединительной кромки одинаковая по всей длине. Благодаря специальной геометрии сверла удаление стружки происходит быстрее, а значит сверло не перегревается. Имеет полированную поверхность. Сверло подходит для длительных и повышенных нагрузок