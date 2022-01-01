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Сверло по металлу Milwaukee 4932363253, HSS-CO, 3.0 мм, 2 шт.
250 ₽
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Milwaukee 4932363253, HSS-CO, 3.0 мм, 2 шт.
    Арт. О00000032658
    Сверло по металлу Milwaukee 4932363253, HSS-CO, 3.0 мм, 2 шт.

      Сверло по металлу Milwaukee 4932363253, HSS-CO, 3.0 мм, 2 шт.

      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032658

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		2
      Диаметр, мм
      		3
      Все характеристики
      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по металлу Milwaukee 4932363253 предназначено для сверления высоколегированных сталей и металлов с пределом прочности на разрыв свыше 1000 Н/мм² (нержавеющая сталь, теплоупорная и кислотноупорная сталь).

        Преимущества

        • Изготовлено из твердой высокотермостойкой высокоскоростной стали со сплавом кобальта (DIN 338)
        • Отполировано
        • Угол режущей кромки 135° для улучшенного центрирования – кернения не требуется 
        • Содержание кобальта 5%
        • Выдерживает высокие температуры сверления
        • Сверло типа “N” со стандартным углом наклона канавки
        • Цвет: бронза