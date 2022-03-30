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Любите работать в домашней мастерской или являетесь профессионалом на производстве? - Не важно. Сверлильный станок пригодится любому мастеру, который хочет быстрее и лучше сделать и обработать отверстие в дереве, пластмассе и металле, выполнить фрезеровку, растачивание или зенкерование, нарезать резьбу. Магазин “Бигам” готов представить рейтинг сверлильных станков, в который вошли лучшие модели агрегатов для дома, гаража и любой мастерской.

Какие бывают сверлильные станки

В зависимости от характера и спектра выполняемых работ выделяют:

Вертикально-сверлильные. Вариант агрегата, который лучше выбрать для дома. Позволяет делать отверстия диаметром до 16 мм. Радиально-сверлильные. Имеют подвижную сверлильную головку. Лучше подходят для сложных работ, например, сверления отверстий по окружности. Горизонтально-сверлильные. Особенно полезны, когда нужно сделать глубокое отверстие. Координатно-сверлильные. Полезны в тех случаях, когда важно сделать отверстия в заготовках с особой точностью. Комбинированные. Как правило сочетают в себе свойства нескольких видов станков и используются для разных работ (сверление, зенкерование, нарезание резьбы, фрезерование).

Как выбрать сверлильный станок для домашней мастерской или гаража

Чтобы сверлильный станок стал первым в вашем личном рейтинге, нужно внимательно отнестись к его выбору. Для этого обратите внимание на следующие параметры:

Мощность и производительность. Мощность напрямую влияет на производительность агрегата. От нее зависит время беспрерывной работы и способность лучше делать отверстия в особо твердых материалах. В сверлильных станках она колеблется от 350 для работы с тонкими материалами до 1600 Вт, необходимых для сверления толстого слоя металла или дерева.

Мощность напрямую влияет на производительность агрегата. От нее зависит время беспрерывной работы и способность лучше делать отверстия в особо твердых материалах. В сверлильных станках она колеблется от 350 для работы с тонкими материалами до 1600 Вт, необходимых для сверления толстого слоя металла или дерева. Диаметр и глубина сверления. Лучшие бюджетные сверлильные станки комплектуются сверлами диаметром до 16 мм, диаметр сверления для промышленных моделей составляет 30-50 мм.

Лучшие бюджетные сверлильные станки комплектуются сверлами диаметром до 16 мм, диаметр сверления для промышленных моделей составляет 30-50 мм. Безопасность. В рейтинг сверлильных станков для гаража и дома включают модели, которые сделают работу оператора комфортной и безопасной. Устройства оснащаются экранами, чтобы лучше защитить мастера от летящей стружки и искр.

В рейтинг сверлильных станков для гаража и дома включают модели, которые сделают работу оператора комфортной и безопасной. Устройства оснащаются экранами, чтобы лучше защитить мастера от летящей стружки и искр. Напряжение питания. Производители выпускают модели сверлильных агрегатов, способные работать от напряжения 220 или 380 В. Устройства, питающиеся от трехфазной сети, обычно обладают большей мощностью, но источник питания с напряжением 380 В часто приходится обеспечивать дополнительно.

Производители выпускают модели сверлильных агрегатов, способные работать от напряжения 220 или 380 В. Устройства, питающиеся от трехфазной сети, обычно обладают большей мощностью, но источник питания с напряжением 380 В часто приходится обеспечивать дополнительно. Частота вращения патрона и способ ее регулировки. От частоты вращения патрона зависит скорость сверления. Этот параметр варьируется в агрегатах от 200 до 2800 об/мин. В зависимости от модели регулировка количества оборотов проводится автоматически с помощью переключателя или перестановкой ремня на часть шкива с другим диаметром.

От частоты вращения патрона зависит скорость сверления. Этот параметр варьируется в агрегатах от 200 до 2800 об/мин. В зависимости от модели регулировка количества оборотов проводится автоматически с помощью переключателя или перестановкой ремня на часть шкива с другим диаметром. Тип патрона. Патроны для фиксации сверл бывают трех видов.Для установки сверла не требуется инструмент. Патрон фиксирует оснастку при повороте регулятора. Такой тип патрона удобен для быстрой смены сверл. Название Способ фиксации Клиновой Имеет конусовидный хвост и устанавливается в патрон с таким же отверстием. Ключевой Кулачки патрона затягиваются с помощью ключа. Это крепление обеспечивает надежную фиксацию сверла. Быстроразжимной

Патроны для фиксации сверл бывают трех видов.Для установки сверла не требуется инструмент. Патрон фиксирует оснастку при повороте регулятора. Такой тип патрона удобен для быстрой смены сверл. Рабочий ход. Показывает максимальное расстояние, на которое может опуститься сверлильный узел относительно станины. Обычно оно составляет от 5 до 15 см.

Показывает максимальное расстояние, на которое может опуститься сверлильный узел относительно станины. Обычно оно составляет от 5 до 15 см. Эргономика. Лучший сверлильный станок должен иметь удобное управление. Поэтому, определяясь с выбором, присмотритесь к расположению панели управления, проверьте рычаги и надежность креплений.

Лучший сверлильный станок должен иметь удобное управление. Поэтому, определяясь с выбором, присмотритесь к расположению панели управления, проверьте рычаги и надежность креплений. Масса и габариты. Производители изготавливают устройства, рассчитанные на эксплуатацию как в гараже, так и на промышленном предприятии. Вне зависимости от назначения аппарата желательно сразу определить место его установки, поскольку станки имеют большой вес и габариты. Агрегаты для производства имеют массу до 1 тонны и могут размещать на основании детали до 1м в высоту. Домашние модели весят до 30 кг и имеют более короткую стойку.

Производители изготавливают устройства, рассчитанные на эксплуатацию как в гараже, так и на промышленном предприятии. Вне зависимости от назначения аппарата желательно сразу определить место его установки, поскольку станки имеют большой вес и габариты. Агрегаты для производства имеют массу до 1 тонны и могут размещать на основании детали до 1м в высоту. Домашние модели весят до 30 кг и имеют более короткую стойку. Дополнительные возможности. Устройства могут оснащаться функцией реверса, дисплеями для удобства управления, подсветкой, лазерной разметкой, системой подачи СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости)и пр.

Чем сверлильный станок лучше дрели

Мастерам знаком более компактный, простой аналог сверлильного станка - дрель. Их часто интересует, почему же лучше выбрать именно станок.

Вот несколько причин, почему стоит отдать предпочтение станку:

Надежная фиксация детали. У стационарного агрегата есть тиски, которые не дают детали скользить по основанию. Это позволяет не держать заготовку на весу или не прижимать ее к столу руками, соответственно, оператор меньше устает во время работы. Фиксация не дает материалу наклоняться, поэтому отверстия, выполненные на станке, более точные по форме и углу наклона. Выбор глубины сверления. Глубину сверления дрелью можно регулировать только приблизительно, поэтому она мало применима для сверления глухих отверстий. Глубина вхождения сверла на станке задается автоматически, что позволяет лучше делать отверстия для любых крепежных деталей. Стационарность. Более мощные ручные аппараты могут работать долгое время без перерыва, но держать такую дрель при большом объеме работ будет тяжело. Защита от стружки. Агрегаты оснащаются экранами, отделяющими рабочую зону от панели управления. Поэтому оператор лучше защищен от попадания стружки в глаза, на кожу и органы дыхания.

Лучшие недорогие сверлильные станки бюджетного класса

Модель/характеристика Напряжение (В) Частота вращения (об/мин) Диаметр сверла (мм) Количество скоростей Тип патрона Вес (кг) Стоимость (руб) ZITREK DP-82 (067-4010) 220 500 - 2620 13 9 ключевой 14,3 13 920 ЭНКОР Корвет-45 90450 220 580 - 2650 13 5 ключевой 16 16 750 STURM BD7037 220 600 - 2600 13 5 ключевой 15,5 17 299 ЗУБР ЗСС-350 220 580 - 2650 13 5 ключевой 16,4 21 080 Кратон DM-16/450 220 300 - 2550 16 12 - 40 25 990

ZITREK DP-82 (067-4010)

Хороший сверлильный станок, который можно выбрать для гаража и использовать при работах по металлу, пластику, дереву.





Достоинства:

Выбор из 9 скоростей оборотов шпинделя для быстрого выполнения работ с материалами разной толщины;

Асинхронный двигатель более устойчив к износу и не требует частого обслуживания;

Работает от двухфазной сети, что позволяет подключить аппарат в любом оснащенном электричеством помещении;

Частота вращения патрона регулируется от 500 до 2620 оборотов в минуту;

Компактная станина позволяет лучше разместить устройство на небольшом столе в мастерской.

Стол фиксируется под углом 45 °C для удобства сверления и может перемещаться по вертикали на 160 мм.

Диаметр металлической колонны станины составляет 46 мм, что делает устройство устойчивым.

Недостатки:

Нет функции лазерной разметки;

Нужен инструмент для фиксации сверла в патроне.

ЭНКОР Корвет-45 90450

Модель можно включить в рейтинг сверлильных станков, лучше подходящих для домашней мастерской.





Достоинства:

Работает от бытовой сети с напряжением 220 В, поэтому агрегат можно подключить дома;

Делает ровные глухие и сквозные отверстия в деревянной заготовке, поэтому будет полезен при изготовлении мебели;

Регулировка оборотов шпинделя позволяет фиксировать колесо прокрутки в 5 положениях;

Износоустойчивый асинхронный двигатель;

Вес 16 кг и компактный размер позволяют при необходимости перевезти инструмент на другой объект.

Ременная передача уменьшает нагрузку на двигатель и уровень шума;

Защита от произвольного запуска агрегата при падении напряжения;

При открытии верхнего кожуха двигатель отключается, что позволяет избежать травм.

Недостатки:

Нет системы подачи смазки;

Нет функции реверса;

Низкая мощность (350 Вт).

STURM BD7037

Лучший универсальный сверлильный станок этой номинации рейтинга для использования в домашней мастерской.





Достоинства:

Универсален для работы с металлом, пластмассой и деревом;

Может использоваться для полировочных работ и гравировки заготовок;

Частота вращения, сообщаемая патрону, регулируется от 600 до 2600 оборотов в минуту для быстрой обработки материалов;

Регулировка высоты станины для работы с деталями разных габаритов;

5 скоростей для работы с материалами разной плотности и толщины;

Прозрачный защитный экран для безопасности при работе;

Фиксация основания под углом лучше подходит для закрепления деталей любой формы.

Недостатки:

Нет автоматической подачи смазки;

Небольшая мощность (370 Вт).

ЗУБР ЗСС-350

Еще одна качественная недорогая модель от российского производителя, входящая в рейтинг настольных сверлильных станков.





Достоинства:

Удобный рычаг с пластиковым наконечником для легкой регулировки глубины погружения сверла в изделие;

Асинхронный двигатель не требует частого обслуживания;

Широкое основание способствует большей устойчивости агрегата;

Вес 16,4 кг и компактные габариты позволяют при необходимости переносить станок по мастерской или перевозить в легковой машине;

Станок питается от двухфазной, поэтому может использоваться в большинстве электрифицированных зданий;

Укомплектован защитным экраном для безопасной работы;

Для удобства и надежной фиксации заготовка зажимается в тиски.

Недостатки:

Нет функции реверса;

Требуется инструмент для регулировки патрона;

Нет встроенной функции нанесения лазерной разметки.

Кратон DM-16/450

Сверлильный станок для столярной мастерской должен быть мощным и способным обрабатывать изделия большой толщины. Если вы думаете, какой лучше выбрать, присмотритесь к этой модели.





Достоинства:

Мощный асинхронный двигатель на 450 Вт имеет долгий срок службы и подходит для масштабных задач;

Фиксация регулятора скорости вращения шпинделя в 12-ти позициях позволяет быстро просверлить отверстие для крепежа;

Максимально допустимый диаметр сверла 16 мм полезен при сверлении пазов;

Шпиндель опускается на длину до 6 см, что помогает лучше делать глубокие отверстия в массивных заготовках;

Ременная передача обеспечивает малошумную работу;

Недостатки:

Большой вес 40 кг делает агрегат тяжелым для переноски;

Нет опции автоматической подачи СОЖ;

Не универсален.

Лучшие сверлильные станки среднего класса

Модель/характеристика Напряжение (В) Частота вращения (об/мин) Диаметр сверла (мм) Количество скоростей Тип патрона Вес (кг) Стоимость (руб) ЭНКОР КОРВЕТ-47 90470 220 220 - 2450 16 12 Ключевой 29 31 000 ЭНКОР Корвет-48 90480 220 500 - 2450 16 5 Ключевой 37 50 059 BOSCH PBD 40 0603B07000 220 200 - 850; 600 - 2500 13 2 Быстроразжимной 11,2 47 600 ЭНКОР Корвет-44 90440 220 120 - 3000 16 16 Ключевой 67 58 309 Bohrmaster EBM 35-2 220 450 35 2 - 11,6 69 600

ЭНКОР КОРВЕТ-47 90470

Недорогой хороший агрегат для дома должен быть универсальным и иметь регулировку оборотов, как сверлильный станок Энкор.





Достоинства:

Используется для работы с пластиком, древесиной, металлом;

Компактные габариты позволяют хранить устройство на полке в гараже или разместить на столе;

12 скоростных режимов оборотов шпинделя оптимальны для разных материалов и толщины заготовок;

Регулируемый стол удобен для работы с деталями разной формы;

Электродвигатель на 550 Вт работает от сети в 220 В, что делает устройство мощным и удобным для работы в гараже и дома;

Толстая ударопрочная колонна основания 60 мм делает агрегат устойчивым при работе с тяжелыми изделиями;

Рабочий стол 20 см2 позволяет располагать на аппарате широкие детали, а тиски снижают риск их перемещения во время работы.

Недостатки:

Нет функции обратного хода;

Нет возможности сделать лазерную разметку;

Большой вес (30 кг).

ЭНКОР Корвет-48 90480

Рейтинг лучших сверлильных станков с функцией горизонтального хода может возглавить этот агрегат.





Достоинства:

Асинхронный двигатель и ременная передача делают устройство малошумным и не требующим частого обслуживания;

Сверлильная головка имеет функцию поворота для обработки детали под углом и сверления отверстий разной формы;

Функция защиты от непреднамеренного запуска устройства или резкого снижения напряжения;

Регулировка глубины проникновения сверла позволяет лучше делать сквозные и глухие отверстия;

Для безопасности оператора во время работы агрегат оснащен защитным кожухом;

Глубина хода пиноли шпинделя составляет 8 см, что позволяет лучше делать большие углубления в материале;

Расстояние от шпинделя до основания составляет 40 см позволяет размещать на столе агрегата большие заготовки.

Недостатки:

Небольшое количество ступеней регулировки скоростей (5);

Большой вес (37 кг);

Нет реверса.

BOSCH PBD 40 0603B07000

Лучшие сверлильные станки для дома - настольные легковесные модели. Одна из таких входит в наш рейтинг.





Достоинства:

Цифровой дисплей показывает и позволяет регулировать скорость сверления и глубину погружения сверла в материал;

Благодаря быстроразжимным тискам можно легко вынуть или зафиксировать деталь;

Прочный материал и сила фиксации зажима позволяют лучше удерживать даже упругие и гладкие заготовки;

Скорость сверления можно устанавливать для разных материалов благодаря фирменной технологии Bosch Electronic;

На корпусе располагаются пластиковые регуляторы с разметкой для удобства выбора параметров обработки изделий;

Высокая мощность в 710 Вт позволяет устройству работать длительное время без перерыва, что важно для большого объема работ;

Встроенный лазер для точной разметки заготовки перед сверлением;

Двухскоростной редуктор для регулировки частоты и скорости вращения шпинделя;

Рабочая поверхность подсвечивается диодной лампой для работы в темном помещении и улучшения видимости для точности сверления;

Малый вес и габариты позволяют без больших усилий переносить станок.

Недостатки:

Нет системы подачи смазки.

ЭНКОР Корвет-44 90440

Сверлильный вертикальный станок, который можно включить в рейтинг лучших моделей для дома.





Достоинства:

Легкое снятие крышки корпуса для осмотра и ремонта механизмов;

Ременная передача уменьшает нагрузку на двигатель и создает мало шума при работе;

Асинхронный двигатель не нуждается в частом обслуживании;

Для работы с любыми материалами предусмотрено 16 скоростей вращения патрона;

Стол площадью 29 см2 позволяет размещать широкие заготовки;

Для сверления глубоких отверстий в аппарате предусмотрен ход пиноли шпинделя 8 см;

Полуметровое расстояние от основания до шпинделя позволяет размещать на устройстве большие детали, что особенно полезно на производстве;

Регулировка наклона стола под углом позволяет делать отверстия разной формы.

Недостатки:

Только вертикальное сверление;

Вес в 67 кг делает устройство тяжелым для транспортировки;

Нет опции реверса.

Bohrmaster EBM 35-2

Рейтинг сверлильных станков по металлу вполне может возглавить данная модель, предназначенная для корончатого сверления.





Достоинства:

Высокая мощность 1050 Вт для длительной работы с материалом любой сложности;

Встроенная система подачи смазки для длительной бесперебойной работы и продления срока службы комплектующих;

Возможность регулировки привода для работы при вертикальном сверлении;

Немецкое качество комплектующих от компании Eibenctock позволяет использовать агрегат на серийном производстве без риска быстрого износа;

Компактный размер дает возможность хранить устройство в гараже или в кладовой дома;

Рычаг с пластиковыми наконечниками делает инструмент удобным в управлении;

За счет пластиковой ручки с выемками агрегат удобно держать;

Для работы с разными видами сверл привод можно перемещать по стойке.

Недостатки:

Нет регулировки скорости оборотов.

Лучшие сверлильные станки премиум-класса

Модель/характеристика Напряжение (В) Частота вращения (об/мин) Диаметр сверла (мм) Количество скоростей Тип патрона Вес (кг) Стоимость (руб) JET GHD-46PF 380 50 -1250 40 6 Ключевой 310 700 000 JET GHD-46PFCT 400 50 - 1250 40 6 Быстроразжимной 310 770 000 JET GHD-50PFCT 380 50 - 1510 50 6 - 750 620 000 JET GHD-50PF 400 50 - 1510 50 6 - 750 650 000 JET GHD-55PFA 400 50 - 2050 50 12 - 620 968 000

JET GHD-46PF

Этот производительный агрегат можно выбрать для выполнения большинства работ по металлу.





Достоинства:

Мощный двигатель на 2100 Вт подойдет для длительной работы в масштабах серийного производства;

Шпинделю можно задать одну из 6 скоростей вращения от 50 до 1250 об/мин в зависимости от материала;

Устойчивый рабочий стол из чугуна площадью 50 см2 позволяет разместить на нем крупные детали;

Система подачи смазочных жидкостей способствует продлению срока службы двигателя;

В патрон можно вставить сверло диаметром до 40 мм, что делает устройство подходящим для сверления отверстий под крепеж и пазы разных размеров и назначения;

Станок может использоваться для фрезеровочных работ и нарезания резьбы, поэтому универсален для изготовления разных деталей;

Ход пиноли шпинделя составляет 135 мм, что удобно при работе с деталями любого размера.

Недостатки:

Нет функции автореверса;

Вес 310 кг создает ограничения по размещению станка на большинстве поверхностей и делает транспортировку крайне затруднительной.

JET GHD-46PFCT

Лучшие сверлильные станки для работы по металлу должны быть мощными и обладать защитой от стружки, как этот агрегат от марки JET.





Достоинства:

Лучше многих моделей подходит для работ по фрезерованию и резьбонарезанию;

Оснащен автоматической подачей смазочной жидкости для длительной бесперебойной работы устройства;

Голова сверлильного аппарата способна наклоняться в стороны, что удобно для работы с нестандартными заготовками;

Точность сверления обеспечивается микроподачей шпинделя в рабочую зону;

На приборной панели есть крупные кнопки для останова работы аппарата, а зона обработки обрамлена защитным экраном, что повышает безопасность эксплуатации агрегата;

Асинхронный двигатель и надежный редуктор делают устройство долговечным;

Быстроразжимной патрон для оперативной смены оснастки.

Недостатки:

Большой вес 310 кг и высота более 2 м позволяют транспортировать станок лишь с применением техники.

JET GHD-50PFCT

Надежный сверлильный агрегат, который поможет сделает лучше и легче работу на крупном производстве.





Достоинства:

Колонна станины диаметром 180 мм выполнена из ударопрочного материала и придает конструкции устойчивость;

Оснащена баком для СОЖ и насосом для своевременной подачи;

Рабочая зона подсвечивается диодным устройством, что удобно в условиях недостаточного освещения;

6 скоростей вращения шпинделя для работы с изделиями любой толщины;

Показатель 4500 Вт делает агрегат одним из самых мощных в нашем рейтинге;

В случае непредвиденной ситуации на панели управления предусмотрена кнопка экстренной остановки станка;

Пазы в основании позволяют установить на станок фиксаторы для лучшего удержания материала и точности сверления;

Максимально допустимый диаметр сверла - 50 мм;

Надежный материал конструкции создает минимум вибраций.

Недостатки:

Вес 750 кг.

JET GHD-55PFA

Профессиональный сверлильный станок для обработки металлических изделий, который лучше выбрать для использования на предприятиях.





Достоинства:

Диаметр сверления до 50 мм для сверления отверстий под любой крепеж;

Регулировка оборотов и 12 скоростей позволяют лучше адаптировать станок под материал и быстро обрабатывать заготовки;

Работает с торцевыми и концевыми фрезами для точного сверления и обработки металлических изделий;

Оснащен коробкой скоростей для быстрой регулировки режимов сверления;

Широкий рабочий стол с крестовидными пазами подойдет для размещения крупных заготовок и обеспечит их надежную фиксацию;

Автоматическая подача смазочной жидкости для оперативного смазывания комплектующих и охлаждения двигателя;

Стол станка наклоняется под углом 45 °C для удобства размещения деталей;

Функция автореверса для быстрой работы с меньшими усилиями оператора.

Недостатки:

Вес 650 кг и высота более 2м позволяет размещать агрегат только в просторном помещении.

JET GHD-50PF

Мощный станок с широким рабочим столом, который лучше подойдет для серийной обработки металлических изделий.





Достоинства:

Мощность 4500 Вт оптимальна для длительной интенсивной работы;

Долговечный асинхронный двигатель не требует частого обслуживания;

4 автоматических подачи для комфортной и быстрой обработки большого количества деталей;

Патрон способен удерживать сверла диаметром до 50 мм, что делает станок универсальным для сверления отверстий любых размеров;

Модель с самым широким столом в нашем рейтинге (60 см2 );

Толстое основание способствует большей устойчивости сверлильного станка;

Сверлильная голова может фиксироваться для сверления ровных отверстий в любых изделиях;

Функция подсветки для работы в слабоосвещенных помещениях;

Станок изготовлен из прочного металла, поэтому конструкция способна выдерживать большие нагрузки.

Недостатки:

Вес - 750 кг;

Нет функции автореверса.

Топ 5 сверлильных станков для гаража и мастерской

Модель/характеристика Напряжение (В) Частота вращения (об/мин) Диаметр сверла (мм) Количество скоростей Тип патрона Вес (кг) Стоимость (руб) STURM BD7050 220 220 - 2600 16 12 Ключевой 41 13 800 ЭНКОР Корвет-411 220 100 - 5000 6 2 Ключевой 15 63 000 Энкор Корвет-441 94410 380 - - - - 61 135 185 ЭНКОР Корвет-241 220 120 - 3000 16 12 Ключевой 81 63 000 DeWalt DWE1622K 220 300; 450 16 2 - 14,55 161 200

STURM BD7050

Чтобы выбрать сверлильный станок для домашней мастерской, нужно понять какой из них лучше справится с вашими задачами. Например, можно рассмотреть универсальный станок марки STURM.





Достоинства:

За счет шкивов с канавками разного диаметра можно фиксировать регулятор скорости в 12-ти положениях;

Стол перемещается по столбу и способен наклоняться под углом, что позволяет лучше настроить станок под сверление нестандартных заготовок;

Для безопасной работы станок оснащен защитным кожухом в зоне сверления;

Работа от напряжения 220 В позволяет использовать станок в бытовых условиях;

Патрон способен размещать сверла до 16 мм в диаметре, что удобно для сверления отверстий разной толщины;

Высокая мощность 500 Вт;

Универсален для работы с разными материалами.

Недостатки:

Нет системы подачи смазки;

Большой вес для бытового устройства (40 кг).

ЭНКОР Корвет-411

Рейтинг лучших из настольных сверлильных станков для мелких работ может возглавить эта модель.





Достоинства:

Два скоростных диапазона обеспечивают удобство работы с материалами разной толщины;

Цифровой дисплей удобен при настройке нужного режима;

Широкое массивное основание лучше усиливает конструкцию и делает пригодной для обработки тяжелых деталей;

Для более надежной фиксации заготовок на конструкции предусмотрены крепежные пазы;

Патрон укомплектован тремя зажимными кулачками для прочной фиксации сверл;

Ограничитель на стойке лучше защищает от опускания сверлильной головы при работе;

Небольшой вес 15 кг позволяет переносить устройство и перевозить в легковой в машине.

Недостатки:

Щетки в двигателе требуют замены при износе;

Максимально допустимы диаметр сверла - 6 мм.

Энкор Корвет-441 94410

Станок сверлильный марки Энкор лучше, чем высокие экземпляры, подходит для гаража и домашней мастерской. Представлен в рейтинге как лучший бытовой станок по мощности.





Достоинства:

Компактный размер позволяет разместить станок в гараже или просторной мастерской;

Магнитное основание помогает закрепить устройство на металлический стол или другую опору;

Бесщеточный двигатель износоустойчив и пригоден для длительной беспрерывной работы;

Модель имеет самый большой в рейтинге ход пиноли шпинделя - 200 мм.

В бак можно залить охлаждающую жидкость, что лучше снизит нагрев двигателя и продлит его срок службы;

Недостатки:

Нет регулировки оборотов;

Высокая цена;

Большой вес для бытовой модели (61 кг).

ЭНКОР Корвет-241

В рейтинг настольных сверлильных станков, которые лучше подходят для использования в домашней мастерской, с уверенностью можно включить эту модель.





Достоинства:

Комплектуется тисками для надежного удерживания заготовки во время работ;

Передвижной стол площадью 29 см2 одинаково удобен для работы с крупными и мелкими деталями и имеет возможность смены угла наклона;

Питание от бытовой сети позволяет использовать сверлильный станок почти в любом электрифицированном помещении;

Регулировка оборотов патрона возможна в 16-ти позициях для подстраивания станка под материал и толщину изделия;

Обладает функцией реверса;

Возможность выбора сверла в диапазоне от 3 до 16 мм.

Недостатки:

Требуется инструмент для фиксирования сверла в патроне;

Вес 81 кг в бытовых условиях затрудняет транспортировку.

DeWalt DWE1622K

Какой агрегат лучший для дома? - Конечно, легкий и компактный, как сверлильный станок марки DeWalt.





Достоинства:

Двухскоростная панель управления для работы с разными материалами;

Вес 15 кг позволяет переносить устройство с объекта на объект или перевозить в машине;

В патрон можно монтировать сверла с диаметром до 16 мм;

Станок позволяет производить сверление любых отверстий на глубину до 5 см;

Удобная понятная панель управления и эргономичные наконечники на рычагах делают работу со станком комфортной;

Для переноски аппарата предусмотрена прорезиненная ручка, а для хранения - кейс;

Опция плавного пуска способствует износоустойчивости двигателя.

Недостатки:

Нет опции реверса;

Нет встроенной лазерной разметки.

Лучшие сверлильные станки для дома

Модель/характеристика Напряжение (В) Частота вращения (об/мин) Диаметр сверла (мм) Количество скоростей Тип патрона Вес (кг) Стоимость (руб) Энергомаш СС-70370 220 600 - 2600 13 5 Ключевой 16 9 150 PATRIOT SD 600 160301400 220 220 - 2450 16 12 Ключевой 28,5 37 600 Кратон DM-16/500 220 400 - 2500 16 9 - 24 25 990 Ставр СС-16/550 220 280 - 2350 16 9 Ключевой 20 17 400 Кратон DM-13/350 220 620 - 2620 13 5 - 19 9 000

Энергомаш СС-70370

Лучшие бюджетные сверлильные станки для использования дома должны быть функциональными и при этом компактными, как станок марки Энергомаш.





Достоинства:

5 скоростей для быстрой и комфортной работы с любым материалом;

Малые габариты и вес 16 кг делают станок оптимальным для эксплуатации в домашней мастерской;

Частота вращения регулируется от 600 до 2600 оборотов в минуту;

Укомплектован тисками, которые можно передвигать относительно рабочей поверхности;

Безопасному использованию агрегата способствует оснащение защитным кожухом;

Недостатки:

Нет опции реверса;

Нет автоматической подачи смазки.

PATRIOT SD 600 160301400

В рейтинг с представителями лучших вариантов настольных сверлильных станков для работы с металлом и деревом по праву входит модель марки PATRIOT.





Достоинства:

12 скоростей для быстрой работы с материалами любой толщины;

Патрон может фиксировать сверло с диаметром 16 мм, что удобно при сверлении крупных отверстий;

Мощность 550 Вт достаточно для выполнения задач по сверлению в домашней мастерской;

Подключается к бытовой сети в 220 В, что делает станок применимым в большинстве электрифицированных помещений;

Комплектуется асинхронным двигателем, который не нуждается в частом обслуживании;

Чугунный рабочий стол можно перемещать по стойке для работы с деталями разного размера.

Недостатки:

Нет опции реверса;

Нет подсветки рабочей зоны.

Кратон DM-16/500

Бесспорно лучший для дома и гаража сверлильный станок, который справится с обработкой любого материала.





Достоинства:

Стол станка оснащен тисками для надежной фиксации заготовки и точного сверления;

В патроне можно закреплять сверла диаметром от 3 до 16 мм для выполнения разных отверстий;

Частота вращения сверлильной головки переключается в 9 разных позициях, что удобно при работе с материалом любой толщины;

Рабочий стол 17 см2 с возможностью вертикального перемещения;

Ременная передача способствует малошумной работе устройства;

Комплектуется защитным кожухом для большей безопасности оператора при работе;

Регулировка глубины сверления.

Недостатки:

Нет автоматической подачи смазки;

Нет лазерной разметки.

Ставр СС-16/550

Недорогой и хороший сверлильный станок, который можно установить на стол или верстак.





Достоинства:

Стол и основание выполнены из чугуна, что делает конструкцию устойчивой и позволяет лучше располагать в рабочей зоне тяжелые заготовки;

Стол можно регулировать по высоте и углу наклона для обработки деталей разного размера и формы;

Благодаря работе от сети в 220 В может размещаться в электрифицированном гараже или домашней мастерской;

Регулировка оборотов шпинделя может осуществляться в 9 позициях;

В комплекте есть тиски, чтобы лучше зафиксировать изделие в рабочей зоне;

Сетевой кабель длиной 3 м позволяет устанавливать станок в отдалении от розетки.

Недостатки:

Нет опции реверса;

Для замены сверл необходим инструмент.

Кратон DM-13/350

Сверлильный станок для домашней мастерской, который включен в наш рейтинг как лучший по стоимости в этой категории.





Достоинства:

Асинхронный двигатель с обмоткой из меди устойчив к износу при интенсивной эксплуатации;

Комплектуется тисками для надежной фиксации заготовки на рабочей поверхности;

Регулировочные рычаги оснащены пластиковыми наконечниками для удобства управления;

Универсален для обработки пластмассы, металла и дерева;

Укомплектован защитным экраном для безопасного использования;

Регулировка глубины сверления;

Ременная передача не перегружает двигатель при долгой работе;

Комплектующие покрыты антикоррозийным покрытием.

Недостатки: