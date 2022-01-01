Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-50PFCT с крестовым столом

Тяжелый сверлильный станок JET GHD-50 PFCT 50000411T предназначается для выполнения широкого спектра операций. Модель обладает выходной мощностью 3 кВт, что гарантирует ее высокую эффективность. Крестовый стол с легкостью перемещается по осям Х и Y на расстояние 460 мм и 280 мм соответственно, также допускается регулировка по высоте. Максимальный диаметр сверления в режиме автоподачи составляет 32 мм. Шестерни агрегата размещаются в масляной ванне, благодаря чему мало подвержены износу. Станок рассчитан на интенсивную эксплуатацию.



Преимущества