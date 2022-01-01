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Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-50PFCT с крестовым столом
Найти аналог
Сверлильные станки
    Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-50PFCT с крестовым столом
    Арт. jet_272
    Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-50PFCT с крестовым столом
    Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-50PFCT с крестовым столом
    Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-50PFCT с крестовым столом
    Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-50PFCT с крестовым столом
    Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-50PFCT с крестовым столом
    Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-50PFCT с крестовым столом
      Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-50PFCT с крестовым столом
      Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-50PFCT с крестовым столом
      Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-50PFCT с крестовым столом
      Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-50PFCT с крестовым столом
      Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-50PFCT с крестовым столом
      Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-50PFCT с крестовым столом

      Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-50PFCT с крестовым столом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_272

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		4500
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Тяжелый сверлильный станок JET GHD-50 PFCT 50000411T предназначается для выполнения широкого спектра операций. Модель обладает выходной мощностью 3 кВт, что гарантирует ее высокую эффективность. Крестовый стол с легкостью перемещается по осям Х и Y на расстояние 460 мм и 280 мм соответственно, также допускается регулировка по высоте. Максимальный диаметр сверления в режиме автоподачи составляет 32 мм. Шестерни агрегата размещаются в масляной ванне, благодаря чему мало подвержены износу. Станок рассчитан на интенсивную эксплуатацию.

        Преимущества

        • Работа без вибраций
        • Устойчивое основание
        • Долгий срок службы
        • Оборудование профессионального уровня
        • Кнопка аварийной остановки двигателя
        • Освещение рабочей зоны