Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-50PFCT с крестовым столом
Арт. jet_272
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|4500
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Напряжение сети, В
|380
- Тяжелый сверлильный станок JET GHD-50 PFCT 50000411T предназначается для выполнения широкого спектра операций. Модель обладает выходной мощностью 3 кВт, что гарантирует ее высокую эффективность. Крестовый стол с легкостью перемещается по осям Х и Y на расстояние 460 мм и 280 мм соответственно, также допускается регулировка по высоте. Максимальный диаметр сверления в режиме автоподачи составляет 32 мм. Шестерни агрегата размещаются в масляной ванне, благодаря чему мало подвержены износу. Станок рассчитан на интенсивную эксплуатацию.
Преимущества
- Работа без вибраций
- Устойчивое основание
- Долгий срок службы
- Оборудование профессионального уровня
- Кнопка аварийной остановки двигателя
- Освещение рабочей зоны