Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-46PFCT с крестовым столом

Редукторный сверлильный станок по металлу JET GHD-46PFCT 50000409T представляет собой трехфазное оборудование, которое уверенно работает в интенсивном режиме. Агрегат используется для сверления отверстий диаметром до 40 мм (до 25 мм в случае сверления с автоподачей). В качестве оснастки допускается использование концевых и торцевых фрез диаметром 25 мм и 100 мм соответственно. В ручном режиме пиноль подается на расстояние до 130 мм, в автоматическом режиме - до 107 мм. Колонна диаметром 115 мм гарантирует необходимую жесткость конструкции модели. Крестовый стол поддается регулировке и перемещается по оси Х на величину 380 мм, по оси Y - на 180 мм. 4 Т-образных паза дают возможность монтировать тиски и прочие вспомогательные приспособления. Дополнительной возможностью станка является нарезание резьбы до 25 мм (необходимые рабочие элементы в стандартный комплект поставки не входят).



Преимущества