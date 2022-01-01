Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-46PFCT с крестовым столом
Найти аналог
Сверлильные станки
    Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-46PFCT с крестовым столом
    Арт. jet_270
    Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-46PFCT с крестовым столом
    Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-46PFCT с крестовым столом
    Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-46PFCT с крестовым столом
    Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-46PFCT с крестовым столом
    Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-46PFCT с крестовым столом
      Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-46PFCT с крестовым столом
      Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-46PFCT с крестовым столом
      Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-46PFCT с крестовым столом
      Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-46PFCT с крестовым столом
      Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-46PFCT с крестовым столом

      Вертикально-сверлильный станок Jet GHD-46PFCT с крестовым столом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_270

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		2100
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Редукторный сверлильный станок по металлу JET GHD-46PFCT 50000409T представляет собой трехфазное оборудование, которое уверенно работает в интенсивном режиме. Агрегат используется для сверления отверстий диаметром до 40 мм (до 25 мм в случае сверления с автоподачей). В качестве оснастки допускается использование концевых и торцевых фрез диаметром 25 мм и 100 мм соответственно. В ручном режиме пиноль подается на расстояние до 130 мм, в автоматическом режиме - до 107 мм. Колонна диаметром 115 мм гарантирует необходимую жесткость конструкции модели. Крестовый стол поддается регулировке и перемещается по оси Х на величину 380 мм, по оси Y - на 180 мм. 4 Т-образных паза дают возможность монтировать тиски и прочие вспомогательные приспособления. Дополнительной возможностью станка является нарезание резьбы до 25 мм (необходимые рабочие элементы в стандартный комплект поставки не входят).

        Преимущества

        • Удобный крестовый стол
        • Шестерни погружены в масленую ванну
        • Автоматическая подача пиноли шпинделя
        • Реверс для нарезания резьбы
        • Долговечная зубчатая передача
        • Редуктор погружен в масло и тем самым защищен от преждевременного износа