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Настольный фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-45PFDV
Найти аналог
Сверлильные станки
    Настольный фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-45PFDV
    Арт. jet_290
    Настольный фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-45PFDV
    Настольный фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-45PFDV
    Настольный фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-45PFDV
    Настольный фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-45PFDV
    Настольный фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-45PFDV
    Настольный фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-45PFDV
    Настольный фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-45PFDV
    Настольный фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-45PFDV
    Настольный фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-45PFDV
    Настольный фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-45PFDV
      Настольный фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-45PFDV
      Настольный фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-45PFDV
      Настольный фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-45PFDV
      Настольный фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-45PFDV
      Настольный фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-45PFDV
      Настольный фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-45PFDV
      Настольный фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-45PFDV
      Настольный фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-45PFDV
      Настольный фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-45PFDV
      Настольный фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-45PFDV

      Настольный фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-45PFDV

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_290

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		2100
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-45PFDV JE50000408TX используется в промышленности. Станок подойдет для выполнения значительного спектра работ и представляет собой универсальное рабочее место. Наличие устройства цифровой индикации с управлением упрощает настройку работы изделия и повышает производительность. Реверсивный двигатель также расширяет функционал станка. Наличие автоматической подачи позволяет более эффективно работать при серийном производстве. Станок поставляется с прочной чугунной стойкой, которая гасит большую часть вибраций. Комплектация угловыми тисками позволяет работать с высокой точностью над деталями различного профиля.

        Преимущества

        • Массивная станина гарантирует работу без вибраций
        • Большой прецизионный крестовый стол с регулируемыми клиновидными планками
        • Рассчитанный на длительные нагрузки, двигатель с вариатором обеспечивает вращение шпинделя от 50 до 2500 об/мин
        • Присоединение шпинделя ISO 30 для высокой производительности фрезерования
        • Конические роликовые подшипники главного шпинделя гарантируют высокую точность кругового вращения (биение < 0,015 мм)
        • Правое и левое вращение шпинделя
        • Наклон головки вправо/влево для удобства работы
        • Перемещение фрезерной головки по направляющим «ласточкин хвост»
        • Автоматическая подача пиноли шпинделя
        • Устройство цифровой индикации