Настольный фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-45PFDV
Арт. jet_290
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|2100
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Напряжение сети, В
|380
- Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-45PFDV JE50000408TX используется в промышленности. Станок подойдет для выполнения значительного спектра работ и представляет собой универсальное рабочее место. Наличие устройства цифровой индикации с управлением упрощает настройку работы изделия и повышает производительность. Реверсивный двигатель также расширяет функционал станка. Наличие автоматической подачи позволяет более эффективно работать при серийном производстве. Станок поставляется с прочной чугунной стойкой, которая гасит большую часть вибраций. Комплектация угловыми тисками позволяет работать с высокой точностью над деталями различного профиля.
Преимущества
- Массивная станина гарантирует работу без вибраций
- Большой прецизионный крестовый стол с регулируемыми клиновидными планками
- Рассчитанный на длительные нагрузки, двигатель с вариатором обеспечивает вращение шпинделя от 50 до 2500 об/мин
- Присоединение шпинделя ISO 30 для высокой производительности фрезерования
- Конические роликовые подшипники главного шпинделя гарантируют высокую точность кругового вращения (биение < 0,015 мм)
- Правое и левое вращение шпинделя
- Наклон головки вправо/влево для удобства работы
- Перемещение фрезерной головки по направляющим «ласточкин хвост»
- Автоматическая подача пиноли шпинделя
- Устройство цифровой индикации