Настольный фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-45PFDV

Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-45PFDV JE50000408TX используется в промышленности. Станок подойдет для выполнения значительного спектра работ и представляет собой универсальное рабочее место. Наличие устройства цифровой индикации с управлением упрощает настройку работы изделия и повышает производительность. Реверсивный двигатель также расширяет функционал станка. Наличие автоматической подачи позволяет более эффективно работать при серийном производстве. Станок поставляется с прочной чугунной стойкой, которая гасит большую часть вибраций. Комплектация угловыми тисками позволяет работать с высокой точностью над деталями различного профиля.



Преимущества