Радиально-сверлильный станок Jet JRD-1100R
Арт. jet_294
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|2250
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Напряжение сети, В
|380
- Радиально-сверлильный станок Jet JRD-1100R 10000385T – массивный агрегат для крупногабаритных заготовок. Рабочая консоль легко поворачивается вокруг широкой стойки и позволяет быстро проводить процесс сверления и резьбонарезания. Массивность станка сводит к минимуму все рабочие вибрации. Система подвода СОЖ позволяет проводить работу аккуратно: без сколов и потемнения металла.
Преимущества
- Удобные элементы управления
- Шпиндель из прочной стали с двойными коническими и упорными подшипниками
- Закаленные и шлифованные шестерни шпиндельной головки смонтированы на шлицевых валах
- Шпиндель может вращаться в обе стороны
- Режим резьбонарезания
- Система выталкивания инструмента
- Специальные зажимные приспособления для манипулирования рабочими элементами станка
- Плавное опускание консоли производится за счет электродвигателя
- Консоль может легко поворачиваться вокруг рабочей стойки
- Усиленная ребрами жесткости консоль