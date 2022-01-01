Радиально-сверлильный станок Jet JRD-1100R 10000385T – массивный агрегат для крупногабаритных заготовок. Рабочая консоль легко поворачивается вокруг широкой стойки и позволяет быстро проводить процесс сверления и резьбонарезания. Массивность станка сводит к минимуму все рабочие вибрации. Система подвода СОЖ позволяет проводить работу аккуратно: без сколов и потемнения металла.



Преимущества