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Радиально-сверлильный станок Jet JRD-720R
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Сверлильные станки
    Радиально-сверлильный станок Jet JRD-720R
    Арт. jet_292
    Радиально-сверлильный станок Jet JRD-720R

      Радиально-сверлильный станок Jet JRD-720R

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_292

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		1500
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Радиально-сверлильный станок Jet JRD-720R 10000381T – это мощный агрегат для больших габаритных заготовок. Рабочая консоль легко поворачивается вокруг широкой стойки и позволяет быстро проводить процесс сверления и нарезание резьбы. Массивность станка сводит к минимуму все рабочие вибрации. Встроенная система охлаждения продлевает время непрерывной эксплуатации, без перегрева рабочих деталей.

        Преимущества

        • Удобные элементы управления
        • Шпиндель из прочной стали с двойными коническими и упорными подшипниками
        • Закаленные и шлифованные шестерни шпиндельной головки смонтированы на шлицевых валах
        • Шпиндель может вращаться в обе стороны
        • Режим резьбонарезания
        • Система выталкивания инструмента
        • Специальные зажимные приспособления для манипулирования рабочими элементами станка
        • Плавное опускание консоли производится за счет электродвигателя
        • Консоль может легко поворачиваться вокруг рабочей стойки
        • Усиленная ребрами жесткости консоль