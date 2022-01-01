Радиально-сверлильный станок Jet JRD-720R 10000381T – это мощный агрегат для больших габаритных заготовок. Рабочая консоль легко поворачивается вокруг широкой стойки и позволяет быстро проводить процесс сверления и нарезание резьбы. Массивность станка сводит к минимуму все рабочие вибрации. Встроенная система охлаждения продлевает время непрерывной эксплуатации, без перегрева рабочих деталей.



Преимущества