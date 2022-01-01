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Тяжелый сверлильный станок Jet GHD-50PF
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Сверлильные станки
    Тяжелый сверлильный станок Jet GHD-50PF
    Арт. jet_271
    Тяжелый сверлильный станок Jet GHD-50PF
    Тяжелый сверлильный станок Jet GHD-50PF
    Тяжелый сверлильный станок Jet GHD-50PF
    Тяжелый сверлильный станок Jet GHD-50PF
    Тяжелый сверлильный станок Jet GHD-50PF
      Тяжелый сверлильный станок Jet GHD-50PF
      Тяжелый сверлильный станок Jet GHD-50PF
      Тяжелый сверлильный станок Jet GHD-50PF
      Тяжелый сверлильный станок Jet GHD-50PF
      Тяжелый сверлильный станок Jet GHD-50PF

      Тяжелый сверлильный станок Jet GHD-50PF

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_271

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		4500
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Тяжелый сверлильный станок Jet GHD-50PF – это оборудование для профессионалов. Массивная конструкция предназначена для высоких нагрузок и больших заготовок. Станок также применим для фрезерования и резьбонарезания. В основание встроена система подвода СОЖ, которая охлаждает обрабатываемую заготовку, чтобы на ней не было потемнений и сколов. Работает от 380В.

        Преимущества

        • Пиноли шпинделя работает в режиме автоподачи
        • Точная фиксация головы для аккуратного сверления
        • Шпиндель оснащен системой микроподачи
        • Масляная ванна редуктора значительно повышает его срок службы
        • Износостойкие роликовые подшипники шпинделя для повышенных нагрузок
        • Шпиндель оснащен специальным ограничителем для предотвращения повреждения коробки передач