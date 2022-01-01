Тяжелый сверлильный станок Jet GHD-50PF
Арт. jet_271
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|4500
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Напряжение сети, В
|380
- Тяжелый сверлильный станок Jet GHD-50PF – это оборудование для профессионалов. Массивная конструкция предназначена для высоких нагрузок и больших заготовок. Станок также применим для фрезерования и резьбонарезания. В основание встроена система подвода СОЖ, которая охлаждает обрабатываемую заготовку, чтобы на ней не было потемнений и сколов. Работает от 380В.
Преимущества
- Пиноли шпинделя работает в режиме автоподачи
- Точная фиксация головы для аккуратного сверления
- Шпиндель оснащен системой микроподачи
- Масляная ванна редуктора значительно повышает его срок службы
- Износостойкие роликовые подшипники шпинделя для повышенных нагрузок
- Шпиндель оснащен специальным ограничителем для предотвращения повреждения коробки передач