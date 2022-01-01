Тяжелый сверлильный станок Jet GHD-50PF – это оборудование для профессионалов. Массивная конструкция предназначена для высоких нагрузок и больших заготовок. Станок также применим для фрезерования и резьбонарезания. В основание встроена система подвода СОЖ, которая охлаждает обрабатываемую заготовку, чтобы на ней не было потемнений и сколов. Работает от 380В.



Преимущества