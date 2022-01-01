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Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-22
Найти аналог
Сверлильные станки
    Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-22
    Арт. jet_14128
    Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-22
    Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-22
    Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-22
    Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-22
    Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-22
    Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-22
    Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-22
    Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-22
    Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-22
      Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-22
      Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-22
      Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-22
      Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-22
      Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-22
      Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-22
      Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-22
      Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-22
      Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-22

      Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-22

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_14128

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		1100
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Напольный сверлильный станок JET IDP-22 предназначен для работы с деталями больших размеров. Высота стола регулируется при помощи поворотно-зажимной ручки. Подсветка рабочей зоны заметно упрощает работу на станке в условиях слабой освещенности. Надежность оборудования позволяет использовать станок для продолжительной работы. 3 Т-образных паза на рабочем столе и 2 паза в основании для работы над большими деталями. Предельная высота детали превышает 1 метр. Максимальная нагрузка на стол не должна превышать 80 килограммов.

        Преимущества

        • Мощный чугунный стол и основание
        • 12 скоростей вращения шпинделя
        • Конус шпинделя МK-3
        • Поворотный стол
        • Произведено на Тайване