Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-22

Напольный сверлильный станок JET IDP-22 предназначен для работы с деталями больших размеров. Высота стола регулируется при помощи поворотно-зажимной ручки. Подсветка рабочей зоны заметно упрощает работу на станке в условиях слабой освещенности. Надежность оборудования позволяет использовать станок для продолжительной работы. 3 Т-образных паза на рабочем столе и 2 паза в основании для работы над большими деталями. Предельная высота детали превышает 1 метр. Максимальная нагрузка на стол не должна превышать 80 килограммов.



Преимущества