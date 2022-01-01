Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-22
Арт. jet_14128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|1100
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Напряжение сети, В
|380
- Напольный сверлильный станок JET IDP-22 предназначен для работы с деталями больших размеров. Высота стола регулируется при помощи поворотно-зажимной ручки. Подсветка рабочей зоны заметно упрощает работу на станке в условиях слабой освещенности. Надежность оборудования позволяет использовать станок для продолжительной работы. 3 Т-образных паза на рабочем столе и 2 паза в основании для работы над большими деталями. Предельная высота детали превышает 1 метр. Максимальная нагрузка на стол не должна превышать 80 килограммов.
Преимущества
- Мощный чугунный стол и основание
- 12 скоростей вращения шпинделя
- Конус шпинделя МK-3
- Поворотный стол
- Произведено на Тайване