Редукторный сверлильный станок Jet GHD-55PFA
Арт. jet_273
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|2800
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Напряжение сети, В
|380
- Редукторный сверлильный станок JET GHD-55PFA 50000970T - профессиональное оборудование, предназначенное для продолжительной эксплуатации благодаря подаче охлаждающей жидкости в зону обработки. Рабочий стол имеет возможность наклона на 45 градусов, что существенно расширяет возможности обработки заготовок. Регулировка рабочего стола по высоте быстро и легко осуществляется посредством зубчатого механизма. Рукоять опускания шпинделя с пластиковыми наконечниками, которые не дают руке скользить, делает работу удобной.
Преимущества
- Изменение направления вращения шпинделя с помощью механического переключателя
- Встроенная система подвода СОЖ
- Мощный электродвигатель
- Максимальный диаметр сверления 50 мм
- Возможность наклона и перемещения по вертикали рабочего стола
- Установка необходимой глубины сверления
- Легкий доступ для обслуживания