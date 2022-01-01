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Редукторный сверлильный станок Jet GHD-55PFA
Найти аналог
Сверлильные станки
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-55PFA
    Арт. jet_273
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-55PFA
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-55PFA
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-55PFA
      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-55PFA
      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-55PFA
      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-55PFA

      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-55PFA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_273

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		2800
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Редукторный сверлильный станок JET GHD-55PFA 50000970T - профессиональное оборудование, предназначенное для продолжительной эксплуатации благодаря подаче охлаждающей жидкости в зону обработки. Рабочий стол имеет возможность наклона на 45 градусов, что существенно расширяет возможности обработки заготовок. Регулировка рабочего стола по высоте быстро и легко осуществляется посредством зубчатого механизма. Рукоять опускания шпинделя с пластиковыми наконечниками, которые не дают руке скользить, делает работу удобной.

        Преимущества

        • Изменение направления вращения шпинделя с помощью механического переключателя
        • Встроенная система подвода СОЖ
        • Мощный электродвигатель
        • Максимальный диаметр сверления 50 мм
        • Возможность наклона и перемещения по вертикали рабочего стола
        • Установка необходимой глубины сверления
        • Легкий доступ для обслуживания