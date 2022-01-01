Редукторный сверлильный станок JET GHD-55PFA 50000970T - профессиональное оборудование, предназначенное для продолжительной эксплуатации благодаря подаче охлаждающей жидкости в зону обработки. Рабочий стол имеет возможность наклона на 45 градусов, что существенно расширяет возможности обработки заготовок. Регулировка рабочего стола по высоте быстро и легко осуществляется посредством зубчатого механизма. Рукоять опускания шпинделя с пластиковыми наконечниками, которые не дают руке скользить, делает работу удобной.



Преимущества