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Радиально-сверлильный станок Jet JRD-460
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Сверлильные станки
    Радиально-сверлильный станок Jet JRD-460
    Арт. jet_291
    Радиально-сверлильный станок Jet JRD-460
    Радиально-сверлильный станок Jet JRD-460
    Радиально-сверлильный станок Jet JRD-460
    Радиально-сверлильный станок Jet JRD-460
    Радиально-сверлильный станок Jet JRD-460
      Радиально-сверлильный станок Jet JRD-460
      Радиально-сверлильный станок Jet JRD-460
      Радиально-сверлильный станок Jet JRD-460
      Радиально-сверлильный станок Jet JRD-460
      Радиально-сверлильный станок Jet JRD-460

      Радиально-сверлильный станок Jet JRD-460

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_291

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		2100
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Радиально-сверлильный станок Jet JRD-460 – будет идеальным решением для малых помещений, таких как домашние мастерские и небольшие производства. Предназначается для аккуратного и точного засверливания в деревянных и металлических заготовках.

        Преимущества

        • Рабочие вибрации сведены к минимуму из-за массивности конструкции
        • Предназначен для широкого спектра задач
        • Легко управлять