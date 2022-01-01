Радиально-сверлильный станок Jet JRD-460
Арт. jet_291
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|2100
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Напряжение сети, В
|380
- Радиально-сверлильный станок Jet JRD-460 – будет идеальным решением для малых помещений, таких как домашние мастерские и небольшие производства. Предназначается для аккуратного и точного засверливания в деревянных и металлических заготовках.
Преимущества
- Рабочие вибрации сведены к минимуму из-за массивности конструкции
- Предназначен для широкого спектра задач
- Легко управлять