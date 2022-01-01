Редукторный сверлильный станок Jet GHD-46PF относится к классу профессионального оборудования. Это значит что он предназначен для высоких нагрузок и приспособлен для работы с большими заготовками. Также применим для фрезерования и резьбонарезания. В основание встроена система подвода СОЖ, которая охлаждает обрабатываемую заготовку, чтобы на ней не было потемнений и сколов.



Преимущества