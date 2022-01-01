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Редукторный сверлильный станок Jet GHD-46PF
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Сверлильные станки
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-46PF
    Арт. jet_269
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-46PF
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-46PF
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-46PF
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-46PF
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-46PF
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-46PF
      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-46PF
      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-46PF
      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-46PF
      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-46PF
      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-46PF
      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-46PF

      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-46PF

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_269

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		2100
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Редукторный сверлильный станок Jet GHD-46PF относится к классу профессионального оборудования. Это значит что он предназначен для высоких нагрузок и приспособлен для работы с большими заготовками. Также применим для фрезерования и резьбонарезания. В основание встроена система подвода СОЖ, которая охлаждает обрабатываемую заготовку, чтобы на ней не было потемнений и сколов.

        Преимущества

        • Сверлильная голова может наклоняться в обе стороны
        • Пиноли шпинделя работает в режиме автоподачи
        • Масляная ванна редуктора значительно повышает его срок службы
        • Износостойкие роликовые подшипники шпинделя для повышенных нагрузок
        • Шпиндель оснащен специальным ограничителем для предотвращения повреждения коробки передач
        • Ход пиноли шпинделя - 130 мм
        • Вылет шпинделя - 260 мм