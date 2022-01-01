Редукторный сверлильный станок Jet GHD-46PF
Арт. jet_269
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|2100
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Напряжение сети, В
|380
- Редукторный сверлильный станок Jet GHD-46PF относится к классу профессионального оборудования. Это значит что он предназначен для высоких нагрузок и приспособлен для работы с большими заготовками. Также применим для фрезерования и резьбонарезания. В основание встроена система подвода СОЖ, которая охлаждает обрабатываемую заготовку, чтобы на ней не было потемнений и сколов.
Преимущества
- Сверлильная голова может наклоняться в обе стороны
- Пиноли шпинделя работает в режиме автоподачи
- Масляная ванна редуктора значительно повышает его срок службы
- Износостойкие роликовые подшипники шпинделя для повышенных нагрузок
- Шпиндель оснащен специальным ограничителем для предотвращения повреждения коробки передач
- Ход пиноли шпинделя - 130 мм
- Вылет шпинделя - 260 мм