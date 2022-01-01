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Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-560
Найти аналог
Сверлильные станки
    Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-560
    Арт. jet_15713
    Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-560
    Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-560
    Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-560
    Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-560
    Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-560
    Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-560
      Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-560
      Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-560
      Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-560
      Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-560
      Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-560
      Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-560

      Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-560

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_15713

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		750
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-560 предназначен для нарезания резьбы в легко- и труднообрабатываемых материалах в автоматическом и ручном режимах, а также для сверления отверстий.

        Преимущества

        • Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу
        • Жесткая, неразъемная схема крепления головки на стойке
        • Вытягивание заготовки не происходит, не требуется специальных зажимных приспособлений
        • Автоматизированные станки предназначены для массового производства, легкой и быстрой работы
        • Массивная опора из серого чугуна гарантирует работу без вибраций
        • Возможно оснащение подставкой со встроенной системой подвода СОЖ для увеличения срока службы инструмента
        • Регулируемые концевые выключатели глубины нарезания резьбы
        • Для определенных размеров резьб возможно жесткое крепление метчика в сверлильном патроне
        • Дополнительный концевой выключатель включения вращения шпинделя автоматизированных станков