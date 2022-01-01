Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-560
Арт. jet_15713
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Мощность, Вт
|750
|
Напряжение сети, В
|380
- Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-560 предназначен для нарезания резьбы в легко- и труднообрабатываемых материалах в автоматическом и ручном режимах, а также для сверления отверстий.
Преимущества
- Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу
- Жесткая, неразъемная схема крепления головки на стойке
- Вытягивание заготовки не происходит, не требуется специальных зажимных приспособлений
- Автоматизированные станки предназначены для массового производства, легкой и быстрой работы
- Массивная опора из серого чугуна гарантирует работу без вибраций
- Возможно оснащение подставкой со встроенной системой подвода СОЖ для увеличения срока службы инструмента
- Регулируемые концевые выключатели глубины нарезания резьбы
- Для определенных размеров резьб возможно жесткое крепление метчика в сверлильном патроне
- Дополнительный концевой выключатель включения вращения шпинделя автоматизированных станков