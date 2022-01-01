Преимущества

Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу

Жесткая, неразъемная схема крепления головки на стойке

Вытягивание заготовки не происходит, не требуется специальных зажимных приспособлений

Автоматизированные станки предназначены для массового производства, легкой и быстрой работы

Массивная опора из серого чугуна гарантирует работу без вибраций

Возможно оснащение подставкой со встроенной системой подвода СОЖ для увеличения срока службы инструмента

Регулируемые концевые выключатели глубины нарезания резьбы

Для определенных размеров резьб возможно жесткое крепление метчика в сверлильном патроне

Дополнительный концевой выключатель включения вращения шпинделя автоматизированных станков

Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-560 предназначен для нарезания резьбы в легко- и труднообрабатываемых материалах в автоматическом и ручном режимах, а также для сверления отверстий.