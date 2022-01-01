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Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X4L
Найти аналог
Сверлильные станки
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X4L
    Арт. jet_13821
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X4L
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X4L
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X4L
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X4L
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X4L
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X4L
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X4L
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X4L
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X4L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X4L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X4L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X4L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X4L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X4L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X4L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X4L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X4L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X4L

      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X4L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_13821

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		1500
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-X4L отличается значительным вылетом шпинделя (290мм) и углом наклона головки (45/-50 градусов). Модель позволяет высверливать отверстия различного диаметра под углом, либо рассверливать их под конус. Максимальная высота детали составляет 415 мм. Для закрепления тисков на рабочем столе используется 4 Т-образных паза. Ограничение по диаметру сверления составляет 30мм. Высота станка позволяет использовать его в качестве настольного оборудования, в том числе подключенного к бытовой сети. Плавная смена частоты вращения шпинделя дает возможность точно подобрать скорость сверления для конкретно выбранного материала или диаметра отверстия. Большие размеры рабочего стола вместе с функциональностью головки позволяют обрабатывать множество различных типов деталей. Имеется цифровое табло для вывода информации об угле наклона.

        Преимущества

        • Цифровая индикация угла наклона
        • Большие размеры рабочего стола
        • Значительные показатели наклона головки
        • Высокое качество оборудования