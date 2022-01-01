Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-X4L отличается значительным вылетом шпинделя (290мм) и углом наклона головки (45/-50 градусов). Модель позволяет высверливать отверстия различного диаметра под углом, либо рассверливать их под конус. Максимальная высота детали составляет 415 мм. Для закрепления тисков на рабочем столе используется 4 Т-образных паза. Ограничение по диаметру сверления составляет 30мм. Высота станка позволяет использовать его в качестве настольного оборудования, в том числе подключенного к бытовой сети. Плавная смена частоты вращения шпинделя дает возможность точно подобрать скорость сверления для конкретно выбранного материала или диаметра отверстия. Большие размеры рабочего стола вместе с функциональностью головки позволяют обрабатывать множество различных типов деталей. Имеется цифровое табло для вывода информации об угле наклона.



Преимущества