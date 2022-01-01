Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X4L
Арт. jet_13821
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|1500
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Напряжение сети, В
|220
- Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-X4L отличается значительным вылетом шпинделя (290мм) и углом наклона головки (45/-50 градусов). Модель позволяет высверливать отверстия различного диаметра под углом, либо рассверливать их под конус. Максимальная высота детали составляет 415 мм. Для закрепления тисков на рабочем столе используется 4 Т-образных паза. Ограничение по диаметру сверления составляет 30мм. Высота станка позволяет использовать его в качестве настольного оборудования, в том числе подключенного к бытовой сети. Плавная смена частоты вращения шпинделя дает возможность точно подобрать скорость сверления для конкретно выбранного материала или диаметра отверстия. Большие размеры рабочего стола вместе с функциональностью головки позволяют обрабатывать множество различных типов деталей. Имеется цифровое табло для вывода информации об угле наклона.
Преимущества
- Цифровая индикация угла наклона
- Большие размеры рабочего стола
- Значительные показатели наклона головки
- Высокое качество оборудования