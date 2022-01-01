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Станок сверлильный Энергомаш СС-70370
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Сверлильные станки
    Станок сверлильный Энергомаш СС-70370
    Арт. Х12153
    Станок сверлильный Энергомаш СС-70370
    Станок сверлильный Энергомаш СС-70370
    Станок сверлильный Энергомаш СС-70370
    Станок сверлильный Энергомаш СС-70370
    Станок сверлильный Энергомаш СС-70370
    Станок сверлильный Энергомаш СС-70370
      Станок сверлильный Энергомаш СС-70370
      Станок сверлильный Энергомаш СС-70370
      Станок сверлильный Энергомаш СС-70370
      Станок сверлильный Энергомаш СС-70370
      Станок сверлильный Энергомаш СС-70370
      Станок сверлильный Энергомаш СС-70370

      Станок сверлильный Энергомаш СС-70370

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х12153

      Характеристики

      Производитель
      		Энергомаш
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		370
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверлильный станок Энергомаш СС-70370 предназначен для сверления изделий из металла. Станок поддерживает пять скоростей работы и оснащен магнитным переключателем. Пластиковый экран делает работу безопасной для оператора и не закрывает обзор. Рабочий стол с тисками перемещается в трех плоскостях, что позволяет расширить возможности станка.

        Преимущества

        • Тиски могу устанавливаться в любом положении на рабочем столе
        • Возможность установки делительной головки или других приспособлений
        • Экономичный электродвигатель
        • Пять скоростей вращения шпинделя
        • Малые габариты станка