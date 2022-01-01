Станок сверлильный Энергомаш СС-70370
Арт. Х12153
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|370
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Напряжение сети, В
|220
- Сверлильный станок Энергомаш СС-70370 предназначен для сверления изделий из металла. Станок поддерживает пять скоростей работы и оснащен магнитным переключателем. Пластиковый экран делает работу безопасной для оператора и не закрывает обзор. Рабочий стол с тисками перемещается в трех плоскостях, что позволяет расширить возможности станка.
Преимущества
- Тиски могу устанавливаться в любом положении на рабочем столе
- Возможность установки делительной головки или других приспособлений
- Экономичный электродвигатель
- Пять скоростей вращения шпинделя
- Малые габариты станка