Станок сверлильный Энергомаш СС-70370

Преимущества

Тиски могу устанавливаться в любом положении на рабочем столе

Возможность установки делительной головки или других приспособлений

Экономичный электродвигатель

Пять скоростей вращения шпинделя

Малые габариты станка





Сверлильный станок Энергомаш СС-70370 предназначен для сверления изделий из металла. Станок поддерживает пять скоростей работы и оснащен магнитным переключателем. Пластиковый экран делает работу безопасной для оператора и не закрывает обзор. Рабочий стол с тисками перемещается в трех плоскостях, что позволяет расширить возможности станка.