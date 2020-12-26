Преимущества

Литой рабочий стол сверлильного станка Sturm BD7037 высокой прочности, с возможностью регулировки высоты и угла наклона на 45 градусов для работы со сложными заготовками

Защитный прозрачный кожух прикрывает сверлильную насадку, обеспечивая большую безопасность оператору

Высокоточная регулировка сверлильной головки

13 мм сверлильный патрон с ключем

Регулируемый упор глубины сверления

Регулируемый по высоте и углу наклона рабочий стол размером 160х160 мм

5 скоростей вращения: 600/900/1250/1750/2600

Магнитный переключатель

Сверлильный станок Sturm BD7037 - надежный инструмент для небольших мастерских. Предназначен для сверления заготовок из дерева, пластмассы и метала. При наличии соответствующих насадок, станок может быть применен для полировки или гравировки. Инструмент оснащен электродвигателем мощностью 370 Вт. Электропривод и шпиндель закреплены на вертикальной конструкции и могут быть отрегулированы по высоте. Особенностью станка являются ступенчатые шкивы и клиноременная передача, позволяющие задавать 5 скоростей вращения в пределах 600-2600 об/мин. Глубина сверления регулируется при помощи индикаторной линейки, что очень удобно при сверлении глухих отверстий.