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Сверлильный станок Sturm BD7037
4.5
4
Найти аналог
Сверлильные станки
    Сверлильный станок Sturm BD7037
    Арт. Х11304
    4.5
    4
    Сверлильный станок Sturm BD7037
    Сверлильный станок Sturm BD7037
    Сверлильный станок Sturm BD7037
    Сверлильный станок Sturm BD7037
    Сверлильный станок Sturm BD7037
    Сверлильный станок Sturm BD7037
      Сверлильный станок Sturm BD7037
      Сверлильный станок Sturm BD7037
      Сверлильный станок Sturm BD7037
      Сверлильный станок Sturm BD7037
      Сверлильный станок Sturm BD7037
      Сверлильный станок Sturm BD7037

      Сверлильный станок Sturm BD7037

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х11304
      4.5
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		370
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сверлильный станок Sturm BD7037 - надежный инструмент для небольших мастерских. Предназначен для сверления заготовок из дерева, пластмассы и метала. При наличии соответствующих насадок, станок может быть применен для полировки или гравировки. Инструмент оснащен электродвигателем мощностью 370 Вт. Электропривод и шпиндель закреплены на вертикальной конструкции и могут быть отрегулированы по высоте. Особенностью станка являются ступенчатые шкивы и клиноременная передача, позволяющие задавать 5 скоростей вращения в пределах 600-2600 об/мин. Глубина сверления регулируется при помощи индикаторной линейки, что очень удобно при сверлении глухих отверстий.

        Преимущества

        • Литой рабочий стол сверлильного станка Sturm BD7037 высокой прочности, с возможностью регулировки высоты и угла наклона на 45 градусов для работы со сложными заготовками
        • Защитный прозрачный кожух прикрывает сверлильную насадку, обеспечивая большую безопасность оператору
        • Высокоточная регулировка сверлильной головки
        • 13 мм сверлильный патрон с ключем
        • Регулируемый упор глубины сверления
        • Регулируемый по высоте и углу наклона рабочий стол размером 160х160 мм
        • 5 скоростей вращения: 600/900/1250/1750/2600
        • Магнитный переключатель