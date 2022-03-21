Содержание

Режущая кромка даже из самого прочного металла со временем затупится. Лезвия требуется регулярно затачивать, чтобы сохранять их эффективность. Это можно сделать, отнеся инструмент в специальную мастерскую, однако такой способ затратен и доступен не каждому. Если вы часто работаете металлическим режущим инструментом, рекомендуем изучить рейтинг бытовых точильных станков: в нем приведены модели для работы с ножами, сверлами и пильными цепями.

Как выбрать заточной станок для дома

Прежде чем перейти к рейтингу, стоит разобраться в критериях выбора станков. Мы рассмотрели параметры диска, мощность двигателя и оборотистость. Изучив их, вы сможете обдуманно подойти к вопросу, как выбрать хороший точильный станок.

Какая мощность должна быть в зависимости от предстоящего использования

Мощность электрического двигателя – это параметр, который влияет на предельный показатель нагрузки. Чем она выше, тем дольше станок получится использовать непрерывно. Высокая мощность требуется для установки дисков с большим диаметром, поэтому у профессиональных моделей она значительно выше.

Выбирая устройство по мощности, стоит изучать отзывы: в них покупатели высказывают, соответствует ли заявленное значение действительности. Также важно иметь ввиду условия эксплуатации: лучший точильный станок для дома с мощностью двигателя 450Вт станет хорошим выбором, но большинству пользователей будет достаточно и 250—300 Вт. Мощность промышленных станков составляет 1.1—2.8 киловатт.

Мощность станков для цепей и сверл значительно ниже, чем стандартных: она варьируется от 70 до 230 Ватт, благодаря чему удается добиться экономичного энергопотребления.

Как определиться с максимальным числом оборотов

Скорость вращения диска характеризует эффективность и качество обработки ножа. Инструмент, работающий на высоких оборотах, справится с плотными металлическими заготовками, однако, чтобы избежать перегрева, ему требуются регулярные перерывы.

Если вы не знаете, точильные станки как выбрать лучший, мы составили мини-таблицу. В ней описано соотношение диапазона числа оборотов и задач, с которыми справится оборудование.

Скорость вращения диска, об/мин Назначение станка 1 000 – 2 000 Заточка сверл, обработка кромок 2 700 – 3 000 Заточка режущих цепей, шлифование стали 10 000 – 15 000 Обработка прочных стальных изделий кругами с алмазным напылением

Как подобрать диаметр круга

Как правило, станки рассчитаны на определенный диаметр круга: установить оснастку сильно больше или меньше помешает защитный кожух. Чтобы понять, какие диски нужно покупать на замену, загляните в инструкцию по эксплуатации вашего станка.

Если вы не можете решить насчет диаметра диска, задумайтесь о целях приобретения инструмента. На вопрос, какой домашний точильный станок для заточки ножей лучше купить, мы ответим – с малым размером круга (150—175 мм). Чтобы шлифовать крупные детали, рассмотрите покупку агрегата с оснасткой на 250—300 мм. Ввиду большей площади соприкосновения такие круги имеют повышенный рабочий ресурс.

Что нужно знать о посадочном диаметре круга

Данный параметр диска должен соответствовать размеру вала. Последний определяется мощностью мотора: чем она выше, тем шире вал. Использование заточных инструментов с большим посадочным диаметром защитит от вибрации и несбалансированности рабочей оснастки.





В продаже существуют переходники, с помощью которых получится установить на станок диск, посадочное отверстие которого не сходится с валом. Используйте такие устройства с умом, ведь для получения качественного результата оснастка должна соответствовать мощности движка.

На что влияет толщина круга

При заточке лезвия вы прислоняете его к абразивному диску. Логично, что для наибольшего удобства обработки толщина оснастки должна превышать ширину режущего основания вашего лезвия. Чем крупнее заготовки вы точите, тем толще должен быть диск. Однако, если установить слишком толстую оснастку, мощности станка может быть недостаточно для того, чтобы разогнаться до адекватной скорости.

Популярные производители заточного оборудования

Торговая марка влияет на цену, качество компонентов и сборки, доступность запчастей и расходников, и именно поэтому она является одним из важнейших критериев. Мы составили практически полный список производителей, чтобы вы смогли принять решение, точильный станок какой лучше выбрать.

Точильный станок какой фирмы лучше

Торговая марка из Германии, которая выпускает электрическую и бензиновую технику для ремонта и строительства, а также работ в саду. За счет демократичной ценовой политики и адекватного качества модели компании входят в топ станков для эксплуатации дома.

Компания из Америки, выпускающая технику профессионального класса. В каталоге можно отыскать садово-парковое и силовое оборудование: снегоуборщики, высоторезы, газонокосилки, электрические генераторы, сварочники и т.д. Инструменты для заточки ножей мощные и подходят для интенсивной эксплуатации.

Фирма из Китая, которая производит хорошие станки. Техника компании, несмотря на доступную стоимость, характерна своей продуманностью: к примеру, точила оснащены лампами для подсветки и прозрачными экранами, повышающими безопасность эксплуатации.

Компания, занимающаяся станочным оборудованием для промышленной сферы. Продукция бренда отличается не самой доступной ценой, однако взамен вы получаете надежный инструмент из качественных компонентов, который неоднократно окупится в умелых руках. Профессиональные станки для заточки, вошедшие в рейтинг моделей с мощными двигателями, находят место на производстве.

Под данным брендом выходит бюджетное оборудование, ориентированное на бытовую эксплуатацию. В каталоге компании удастся найти достойные приборы для гаража или небольшой домашней мастерской. Они подойдут, чтобы затачивать, шлифовать, полировать, зачищать металлические поверхности.

Фирма известна в профессиональных кругах цепями для бензиновых и электрических пил. Это говорит о том, что инженеры компании знают, как сделать станок максимально удобным и эффективным. В рейтинге нашлось место одной модели, предназначенной для обслуживания пильных цепей.

Техника торговой марки входит практически в каждый наш рейтинг точильных станков для дома и гаража. Несмотря на низкую стоимость, покупатели хвалят продукцию за мощность и адекватное качество исполнения. Кроме станков, в ассортименте представлено множество электроприборов: цепных пил, лобзиков, перфораторов, гайковертов, шлифмашин и т.д.

Американская компания, известная среди домашних мастеров своим недорогим инструментом. Аргументом к покупке продукции данной фирмы является большое число сервисных центров на территории России: с поиском комплектующих не должно возникнуть проблем. Многофункциональные станки бренда помогут в заточке ножей, зубил, ножниц, узких лезвий.

Под торговой маркой выходит профессиональное оборудование для производственных предприятий: в каталоге присутствуют станки для фрезеровочных и токарных работ, оборудование с ЧПУ, прессы, устройства для создания отверстий в трубах. Станки для заточки имеют высокую мощность и станут хорошим выбором, если использовать их придется непрерывно на протяжении долгого времени. Широкие диски позволят работать с крупными изделиями.

Американский бренд с более, чем 175-летней историей выпускает одни из лучших электроинструментов для бытового и полупрофессионального использования. За компанией закреплено более пяти сотен патентов, и технологии производства продолжают совершенствоваться. Электроточила имеют доступную цену, но в то же время, они надежны и просты в работе.





Компания специализируется на выпуске сварочного оборудования и бензиновых электростанций. Помимо них, под брендом выходят точила, которые вполне подойдут для домашнего применения.

Российский бренд, который известен широким ассортиментом оборудования для строительных, ремонтно-монтажных, столярных и сварочных работ. В ассортименте компании нашлось место станкам для заточки лезвий и пильных цепей. Что первые, что вторые рекомендуется рассматривать исключительно для дома.

Компания, которая изначально специализировалась на выпуске отрезных и абразивных кругов. Со временем каталог расширился до ручного и автомобильного инструмента, оборудования для строительства, электротехники для сада. Кроме того, фирма производит станки по древесине, камню и металлу.

Торговая марка, под которой на рынок выходит недорогой инструмент для домашнего использования, оснастка для ремонтно-монтажных приборов и сварки. Производит станки из бюджетного сегмента, с помощью которых получится обрабатывать лезвия и цепи.

Отечественная компания, которая выпускает дешевый электроинструмент для обработки ножей, ножниц, цепей. Оптимальная сфера эксплуатации: дача или гараж.

Российская торговая марка, инструмент которой будет полезен в бытовых условиях. Фирма производит перфораторы, дрели, шуруповерты, шлифмашинки, электрорубанки. Достоинством является выбор заточных станков: есть модели с подсветкой, гравером, двумя кругами разного назначения.

Компания из России выпускает светильники, кабели, приборы учета и прочее электротехническое оборудование. Фирма активно развивается, так что в ее ассортименте появился ремонтно-монтажный инструмент и средства индивидуальной защиты.

Фирма пользуется популярностью среди российских энтузиастов и профессионалов своего дела. Каталог представлен инструментом для бытовых («зеленая» линейка) и промышленных работ («синяя» линейка).

Компания, техника которой применяется в домашних условиях и на строительных объектах. Помимо тепловых пушек, лазерных нивелиров, перфораторов и фрезеров, выпускает хорошие в бюджетном ценовом сегменте станки для заточки.

Должно быть, самая известная торговая марка электрического и бензинового инструмента. Как и остальная продукция, выходящая под брендом, станки для заточки обладают хорошим соотношением цены и качества.

Компания из Германии, ориентированная на профессионалов. Точильный станок для ножей немецкого производителя входит практически в любой топ 10 лучших моделей. За качество приходится платить, а цены на технику Metabo выше среднего.

Российская фирма с более, чем 13-летним опытом. Выпускает сельскохозяйственное, сварочное, компрессорное оборудование, а также станки. Среди последних заслуживают внимание электроточила: есть модели для сверл, пильных дисков, цепей.

Компания характерна недорогими электроприборами, которые найдут применение в домашних мастерских и гаражах. Точильные станки данного бренда входят в наш рейтинг по соотношению цены и качества.

Бренд из России, под которым выходит профессиональный электроинструмент. Компания выпускает хорошие точильные станки для ножей и пильных цепей. Есть варианты с подсветкой, шлифовальной лентой, кругами разной зернистости.





Отечественная компания, продукция которой подходит энтузиастам. Станка ИНТЕРСКОЛ будет достаточно, чтобы периодически затачивать режущие кромки на ножах, ножницах и других инструментах.

Торговая марка известна в РФ качественным сварочным оборудованием, однако в последние годы она активно расширяется. Под брендом уже выходят гайковерты, рубанки, перфораторы, строительные фены. Хорошие российские станки для заточки цепей подойдут, если вы помногу работаете бензопилой.

Компания выпускает инструменты для обработки дерева, плитки и металла. Среди последних есть электроточила. Мощность устройств в каталоге варьируется от 150 до 750 Вт. Есть образцы для сухой и мокрой обработки.

Лучшие точильные станки с гриндером

Шлифовальная лента, также известная как гриндер, расширит перечень доступных работ, ведь с ее помощью удастся обрабатывать пластиковые и деревянные заготовки. В рейтинг лучших точильных станков для ножей вошли 3 модели для бытового и коммерческого использования. Стоимость составляет 6—37 тысяч рублей, так что каждому удастся выбрать технику по бюджету.

Модель станка Мощность двигателя, Вт Скорость круга заточки, об/мин Диаметр круга заточки, мм Посадочный диаметр круга, мм Толщина круга заточки, мм Длина ленты, мм Средняя цена в России, руб. Metabo BS 175 500 2 980 175 32 25 1 020 37 120 Elitech СТ 300РС 300 2 850 150 32 20 686 11 159 Зубр ЗТШМ-150/686Л 250 2 950 150 32 20 686 5 890

Metabo BS 175

Модель хороша для заточки и шлифовки инструмента, а также снятия ржавчины. Шлифлента позволит применять устройство с древесиной.





Преимущества:

Точильный станок с гриндером можно назвать лучшим среди представленных в рейтинге за счет высокой мощности двигателя – 500 Ватт.

Диаметр диска составляет 175 миллиметров.

Высокое качество сборки, за счет которого инструмент для заточки ножей заслуживает позицию в рейтинге.

Недостатки:

Нет подсветки рабочей области.

Elitech СТ 300РС

Электроточило подойдет для обработки изделий из металла и древесины. Упоры можно регулировать, что делает работу удобнее.





Преимущества:

Если не знаете, какой точильный станок лучше купить для заточки ножей в гараже, присмотритесь к этому: у него есть лампа, которая облегчает работу в условиях слабой освещенности.

Мощность двигателя составляет 300 Вт.

Удобное расположение кнопки включения.

Диаметр круга у данной модели – 150 мм.

Недостатки:

Высокий уровень вибрации.

Не запускается на холоде.

Зубр ЗТШМ-150/686Л

Хороший точильный станок для гаража укомплектован лентой, с помощью которой вы сможете обрабатывать дерево и пластик. Ширина ее составляет 50 мм.





Преимущества:

Модель оснащена кругом диаметром 150 мм.

Доступная цена инструмента для заточки ножей.

Прозрачный защитный экран, который повышает безопасность работы.

Недостатки:

Мощности не хватает для ряда сложных задач.

Лучшие станки для заточки цепей

Для пользователей, которые сталкиваются с частыми работами бензопилой, затупление цепи становится обыденностью. Вместо того, чтобы постоянно обращаться в мастерские по заточке, проще и выгоднее научиться обслуживать пильный гарнитур самостоятельно. В наш рейтинг точильных станков настольных для цепей вошли домашние и профессиональные образцы.

Модель станка Мощность двигателя, Вт Скорость круга заточки, об/мин Диаметр круга заточки, мм Посадочный диаметр круга, мм Толщина круга заточки, мм Защитный экран Средняя цена в России, руб. Oregon 590181 85 5 000 105 22.2 4.5 Нет 17 525 HUTER ECS-100 100 5 200 108 23 3.2 Нет 6 350 Champion C2001 230 3 000 145 22.2 3.2 Нет 18 240 Вихрь СЗЦ-200 200 6 000 100 10 3.2 Есть 6 210 Энергомаш ТС-160Ц 160 3 000 100 10 3.5 Есть 3 890

Oregon 590181

Устройство ориентировано на быстрое обслуживание пильных цепей, что обеспечивается оборотистостью и удобством эксплуатации.





Преимущества:

Рукоятка, покрытая нескользящим материалом.

Работа с цепями всех ходовых размеров.

Малые габариты, за счет которых прибор поместится в гараже или небольшой мастерской.

Недостатки:

Высокая по сравнению с аналогами цена.

HUTER ECS-100

Если верить форумам, точильный станок заслуживает место в рейтингах лучших устройств для обработки цепей благодаря малой шумности и доступной цене.





Преимущества:

За счет станины устройство фиксируется на любом столе или верстаке.

Защитный кожух на диске, повышающий безопасность.

Удобная регулировка угла заточки.

Недостатки:

Отсутствие лампы.

Слабая жесткость станины.

Champion C2001

Профессиональный заточной станок будет полезен, если вам приходится регулярно обслуживать пильные цепи.





Преимущества:

Мощность двигателя, самая высокая в рейтинге лучших моделей для обслуживания цепей – 230 Ватт. За счет производительного мотора инструмент справится с интенсивной работой.

Прозрачный пластиковый кожух на диске хорош тем, что обеспечивает защиту и не закрывает смотровую область.

Заточный диск можно наклонять.

Недостатки:

К зажиму цепи требуется привыкнуть.

Вихрь СЗЦ-200

Инструмент для заточки имеет эргономичный корпус, за счет которого он и заслужил место в рейтинге.





Преимущества:

Мощность электрического двигателя – 200 Ватт.

Невысокая цена модели, благодаря которой данный инструмент сможет позволить себе практически любой домашний мастер.

Прозрачная панель, защищающая оператора при заточке.

Отверстия в корпусе, отвечающие за теплоотвод.

Недостатки:

Нет фонаря.

Длина кабеля питания.

Энергомаш ТС-160Ц

Закрывает топ точильных станков для заточки цепей в гараже устройство от российского бренда. Модель подходит для обслуживания пильного гарнитура с разным шагом.





Преимущества:

Модель попала в рейтинг лучших точильных станков для цепей бензопил благодаря доступной цене.

Эластичный провод.

Низкий уровень вибрации, которого удалось достичь за счет сбалансированного ротора.

Недостатки:

Отсутствие подсветки.

Лучшие станки для заточки сверл

Как и прочие металлические изделия с режущей кромкой, сверла со временем затупляются. Если оснастка дешевая, ее проще выкинуть и заменить новой, но хорошие брендовые сверла можно обслуживать. Мы составили рейтинг лучших точильных станков для обработки сверл, в который вошли недорогие приборы с низким энергопотреблением.

Модель станка Мощность двигателя, Вт Частота вращения шпинделя, об/мин Диаметр сверл, мм Подсветка рабочей области Вес заточного станка, кг Защитный экран Средняя цена в России, руб. Sturm BG6017S 70 1 500 3—10 Нет 1.97 Нет 4 160 STURM BG6010S 100 6 700 3—13 Нет 1.8 Есть 5 860 Вихрь СЗМ-65 65 6 500 3—10 Нет 1.6 Есть 5 470 REDVERG RD-DS95 6625071 95 1 350 3—12 Нет 1.1 Нет 3 580 ДИОЛД МЗС-01 М10162040 100 1 600 3—12 Нет 0.95 Нет 2 675

Sturm BG6017S

Открывает рейтинг хороший и недорогой точильный станок для заточки сверл. За счет компактных габаритов он подойдет для гаража, дачи или миниатюрной мастерской.





Преимущества:

Модель делает возможной работу со сверлами диаметром от 3 до 10 миллиметров.

Кнопка включения защищена от пыли.

Вентиляционные отверстия, которые препятствуют перегреву.

Недостатки:

Сложно найти запасные камни.

STURM BG6010S

Помимо сверл, модель поддерживает работу с небольшими ножами, ножницами, лезвиями рубанков.





Преимущества:

Устройством можно работать со сверлами диаметром 3—13 мм.

Высокая для обработки сверл мощность двигателя – 100 Вт.

Малый вес гарантирует, что прибор удобен в переноске.

Недостатки:

Низкая прочность направляющих.

Вихрь СЗМ-65

Ввиду своей универсальности устройство станет хорошим выбором для мастерской: им можно затачивать ножницы, сверла, стамески. Прибор монтируется на верстак, что обеспечивает надежность и низкую вибрацию.





Преимущества:

Прозрачный кожух для защиты пользователя.

Работа с лезвиями шириной до 5 см.

Недостатки:

Не хватает подсветки.

Комплектующие сложно найти в продаже.

REDVERG RD-DS95 6625071

Приспособление создано для частой транспортировки. Оно не требует крепления к верстаку. Чтобы зафиксировать станок, прижмите его к любому столу, удерживая за специальную рукоятку.





Преимущества:

Устройство весит чуть больше килограмма, за счет чего его удобно переносить.

Ручка, делающая удобной фиксацию прибора в «походных» условиях.

Работа со сверлами диаметром от 3 до 12 мм.

Недостатки:

Пластмассовые редукторные шестерни.

ДИОЛД МЗС-01 М10162040

Компактная модель будет полезна для поддержания в рабочем состоянии сверл диаметром 3—12 мм. Устройство просто в обращении и идеально подойдет для гаража.





Преимущества:

Малый вес устройства – 0.95 кг.

Множество отверстий для отвода горячего воздуха.

Низкая стоимость электроинструмента.

Не требует навыка заточки сверл на станке.

Недостатки:

Дорогие заточные камни.

Лучшие универсальные точильные станки

Если стандартное точило кажется вам слишком дорогим, громоздким и «прожорливым» по части электроэнергии, обратите внимание на универсальные станки. Стоимость их редко превышает 6 тысяч рублей, но одного прибора будет достаточно для обработки сверл, ножей и ножниц.

Модель станка Мощность двигателя, Вт Напряжение двигателя, В Скорость круга заточки, об/мин Посадочный диаметр круга, мм Защитный экран Вес заточного станка, кг Средняя цена в России, руб. P.I.T. PMTS1003-C 65 220 6 700 10 Нет 1.65 3 049 Калибр ЭЗС-65МФ 65 220 6 000 10 Есть 1.6 2 726 PATRIOT BG 110 100 220 9 000 12.7 Есть 4.3 6 150 Patriot BG 100 65 220 1 350 10 Есть 1.1 4 170 Prorab 6520 150 220 5 500 10 Нет 1.6 3 315

P.I.T. PMTS1003-C

Устройство будет полезно, чтобы точить сверла, а также рабочие кромки ножей и ножниц. Низкая мощность позволит сэкономить на энергопотреблении.





Преимущества:

Компактность и малый вес корпуса.

Несколько блоков заточки, обеспечивающих универсальность.

Длинный 2-метровый кабель питания.

Недостатки:

Нет подсветки рабочей области.

Калибр ЭЗС-65МФ

Хороший недорогой точильный станок подойдет для домашней мастерской, дачи или гаража. С его помощью можно обслуживать лезвия шириной до 51 миллиметра.





Преимущества:

Защитный экран, предотвращающий попадание искр на пользователя.

Легкость управления.

Возможность зафиксировать прибор на столе болтами.

Недостатки:

В конструкции есть люфты.

PATRIOT BG 110

На станок можно установить два 50-миллиметровых заточных круга. Модель комплектуется гибким валом.





Преимущества:

Защитные экраны, повышающие безопасность эксплуатации.

Гибкий вал, позволяющий шлифовать и затачивать в труднодоступных местах.

Кнопка запуска защищена от пыли.

Недостатки:

Сбавляет обороты при высокой нагрузке.

Patriot BG 100

Устройство пригодится, чтобы обрабатывать сверла 3—13 мм, а также поддерживать состояние зубил и режущих оснований от 6 мм.





Преимущества:

Круги покрыты карборундовым напылением, что увеличивает срок их эксплуатации.

Используя отверстия в корпусе, станок можно зафиксировать на верстаке.

Недостатки:

Направляющие из пластика.

Prorab 6520

Российский мини-станок предназначен для обслуживания режущих кромок сверл, ножей и ножниц.





Преимущества:

Хорошие опорные ножки для устойчивого закрепления прибора на столе.

Низкая цена делает инструмент хорошим выбором для ограниченного бюджета.

Недостатки:

Малоинформативная инструкция по эксплуатации.

Лучшие мощные точильные станки

Если предыдущие устройства были ориентированы на дачи, гаражи и домашние мастерские, сейчас мы уделим внимание агрегатам, которые хороши в производственных условиях. В точильный станок рейтинг 2021 вошли 5 устройств от торговых марок, специализирующихся на выпуске оборудования для промышленного сегмента.

Модель станка Мощность двигателя, Вт Скорость круга заточки, об/мин Диаметр круга заточки, мм Посадочный диаметр круга, мм Толщина круга заточки, мм Подсветка рабочей области Средняя цена в России, руб. Jet IBG-12 2 800 1 400 305 32 50 Нет 85 000 Jet JBG10A 1 900 1 450 250 25.4 25 Нет 43 750 JET IBG-10-T 1 900 1 400 250 25.4 25 Нет 37 000 STALEX DS250 1 100 2 800 250 32 32 Нет 32 491 STALEX DS-300 2 200 1 450 300 50 75 Есть 138 000

Jet IBG-12

Профессиональный станок для заточки, шлифования, полировки металлических инструментов и заготовок.





Преимущества:

Инструмент укомплектован дисками диаметром 305 мм, что обеспечивает работу с крупными ножами и прочими заготовками.

Диск оснащен прозрачным экраном, благодаря чему работа становится безопасной для оператора.

Недостатки:

Нет подсветки рабочей зоны.

Jet JBG10A

Станок предназначен для регулярного применения в интенсивных производственных условиях. Подключается к сети с напряжением 380 Вольт.





Преимущества:

Мощность двигателя данного инструмента для заточки составляет 2.8 кВт.

Диск имеет диаметр 250 мм, что позволит обрабатывать крупные заготовки.

Станина из чугуна способствует гашению вибрации.

Недостатки:

Нагревается в процессе работы.

JET IBG-10-T

Прибор подойдет для коммерческих мастерских и небольшого производства. Мощный, устойчивый к нагрузке двигатель поможет выполнять на станке сложные работы.





Преимущества:

Агрегат использует круги диаметром 250 мм.

Прозрачная поверхность между диском и оператором защищает от искр и мелкого абразива. Положение экрана настраивается.

Мощный мотор на 1.9 кВт.

Недостатки:

Высокая стоимость 250-миллиметровых кругов.

STALEX DS250

Профессиональный станок для заточки ножей станет идеальным выбором для слесарной мастерской. Движок на 1.1 кВт поможет быстро обслуживать режущие кромки.





Преимущества:

Инструмент хорош ценой, которую можно назвать доступной по сравнению с прочими профессиональными моделями.

Диск диаметром 250 мм.

Недостатки:

Нет подсветки.

STALEX DS-300

Станок был разработан для промышленных условий. Он поставляется с тумбой, что облегчит установку в цеху.





Преимущества:

Хорошей особенностью по сравнению с аналогами является наличие лампы, освещающей рабочую область.

Модель комплектуется напольной подставкой.

Пусковая клавиша с пылезащитой.

Недостатки: