Режущая кромка даже из самого прочного металла со временем затупится. Лезвия требуется регулярно затачивать, чтобы сохранять их эффективность. Это можно сделать, отнеся инструмент в специальную мастерскую, однако такой способ затратен и доступен не каждому. Если вы часто работаете металлическим режущим инструментом, рекомендуем изучить рейтинг бытовых точильных станков: в нем приведены модели для работы с ножами, сверлами и пильными цепями.
Прежде чем перейти к рейтингу, стоит разобраться в критериях выбора станков. Мы рассмотрели параметры диска, мощность двигателя и оборотистость. Изучив их, вы сможете обдуманно подойти к вопросу, как выбрать хороший точильный станок.
Мощность электрического двигателя – это параметр, который влияет на предельный показатель нагрузки. Чем она выше, тем дольше станок получится использовать непрерывно. Высокая мощность требуется для установки дисков с большим диаметром, поэтому у профессиональных моделей она значительно выше.
Выбирая устройство по мощности, стоит изучать отзывы: в них покупатели высказывают, соответствует ли заявленное значение действительности. Также важно иметь ввиду условия эксплуатации: лучший точильный станок для дома с мощностью двигателя 450Вт станет хорошим выбором, но большинству пользователей будет достаточно и 250—300 Вт. Мощность промышленных станков составляет 1.1—2.8 киловатт.
Мощность станков для цепей и сверл значительно ниже, чем стандартных: она варьируется от 70 до 230 Ватт, благодаря чему удается добиться экономичного энергопотребления.
Скорость вращения диска характеризует эффективность и качество обработки ножа. Инструмент, работающий на высоких оборотах, справится с плотными металлическими заготовками, однако, чтобы избежать перегрева, ему требуются регулярные перерывы.
Если вы не знаете, точильные станки как выбрать лучший, мы составили мини-таблицу. В ней описано соотношение диапазона числа оборотов и задач, с которыми справится оборудование.
|
Скорость вращения диска, об/мин
|
Назначение станка
|
1 000 – 2 000
|
Заточка сверл, обработка кромок
|
2 700 – 3 000
|
Заточка режущих цепей, шлифование стали
|
10 000 – 15 000
|
Обработка прочных стальных изделий кругами с алмазным напылением
Как правило, станки рассчитаны на определенный диаметр круга: установить оснастку сильно больше или меньше помешает защитный кожух. Чтобы понять, какие диски нужно покупать на замену, загляните в инструкцию по эксплуатации вашего станка.
Если вы не можете решить насчет диаметра диска, задумайтесь о целях приобретения инструмента. На вопрос, какой домашний точильный станок для заточки ножей лучше купить, мы ответим – с малым размером круга (150—175 мм). Чтобы шлифовать крупные детали, рассмотрите покупку агрегата с оснасткой на 250—300 мм. Ввиду большей площади соприкосновения такие круги имеют повышенный рабочий ресурс.
Данный параметр диска должен соответствовать размеру вала. Последний определяется мощностью мотора: чем она выше, тем шире вал. Использование заточных инструментов с большим посадочным диаметром защитит от вибрации и несбалансированности рабочей оснастки.
В продаже существуют переходники, с помощью которых получится установить на станок диск, посадочное отверстие которого не сходится с валом. Используйте такие устройства с умом, ведь для получения качественного результата оснастка должна соответствовать мощности движка.
При заточке лезвия вы прислоняете его к абразивному диску. Логично, что для наибольшего удобства обработки толщина оснастки должна превышать ширину режущего основания вашего лезвия. Чем крупнее заготовки вы точите, тем толще должен быть диск. Однако, если установить слишком толстую оснастку, мощности станка может быть недостаточно для того, чтобы разогнаться до адекватной скорости.
Торговая марка влияет на цену, качество компонентов и сборки, доступность запчастей и расходников, и именно поэтому она является одним из важнейших критериев. Мы составили практически полный список производителей, чтобы вы смогли принять решение, точильный станок какой лучше выбрать.
Торговая марка из Германии, которая выпускает электрическую и бензиновую технику для ремонта и строительства, а также работ в саду. За счет демократичной ценовой политики и адекватного качества модели компании входят в топ станков для эксплуатации дома.
Компания из Америки, выпускающая технику профессионального класса. В каталоге можно отыскать садово-парковое и силовое оборудование: снегоуборщики, высоторезы, газонокосилки, электрические генераторы, сварочники и т.д. Инструменты для заточки ножей мощные и подходят для интенсивной эксплуатации.
Фирма из Китая, которая производит хорошие станки. Техника компании, несмотря на доступную стоимость, характерна своей продуманностью: к примеру, точила оснащены лампами для подсветки и прозрачными экранами, повышающими безопасность эксплуатации.
Компания, занимающаяся станочным оборудованием для промышленной сферы. Продукция бренда отличается не самой доступной ценой, однако взамен вы получаете надежный инструмент из качественных компонентов, который неоднократно окупится в умелых руках. Профессиональные станки для заточки, вошедшие в рейтинг моделей с мощными двигателями, находят место на производстве.
Под данным брендом выходит бюджетное оборудование, ориентированное на бытовую эксплуатацию. В каталоге компании удастся найти достойные приборы для гаража или небольшой домашней мастерской. Они подойдут, чтобы затачивать, шлифовать, полировать, зачищать металлические поверхности.
Фирма известна в профессиональных кругах цепями для бензиновых и электрических пил. Это говорит о том, что инженеры компании знают, как сделать станок максимально удобным и эффективным. В рейтинге нашлось место одной модели, предназначенной для обслуживания пильных цепей.
Техника торговой марки входит практически в каждый наш рейтинг точильных станков для дома и гаража. Несмотря на низкую стоимость, покупатели хвалят продукцию за мощность и адекватное качество исполнения. Кроме станков, в ассортименте представлено множество электроприборов: цепных пил, лобзиков, перфораторов, гайковертов, шлифмашин и т.д.
Американская компания, известная среди домашних мастеров своим недорогим инструментом. Аргументом к покупке продукции данной фирмы является большое число сервисных центров на территории России: с поиском комплектующих не должно возникнуть проблем. Многофункциональные станки бренда помогут в заточке ножей, зубил, ножниц, узких лезвий.
Под торговой маркой выходит профессиональное оборудование для производственных предприятий: в каталоге присутствуют станки для фрезеровочных и токарных работ, оборудование с ЧПУ, прессы, устройства для создания отверстий в трубах. Станки для заточки имеют высокую мощность и станут хорошим выбором, если использовать их придется непрерывно на протяжении долгого времени. Широкие диски позволят работать с крупными изделиями.
Американский бренд с более, чем 175-летней историей выпускает одни из лучших электроинструментов для бытового и полупрофессионального использования. За компанией закреплено более пяти сотен патентов, и технологии производства продолжают совершенствоваться. Электроточила имеют доступную цену, но в то же время, они надежны и просты в работе.
Компания специализируется на выпуске сварочного оборудования и бензиновых электростанций. Помимо них, под брендом выходят точила, которые вполне подойдут для домашнего применения.
Российский бренд, который известен широким ассортиментом оборудования для строительных, ремонтно-монтажных, столярных и сварочных работ. В ассортименте компании нашлось место станкам для заточки лезвий и пильных цепей. Что первые, что вторые рекомендуется рассматривать исключительно для дома.
Компания, которая изначально специализировалась на выпуске отрезных и абразивных кругов. Со временем каталог расширился до ручного и автомобильного инструмента, оборудования для строительства, электротехники для сада. Кроме того, фирма производит станки по древесине, камню и металлу.
Торговая марка, под которой на рынок выходит недорогой инструмент для домашнего использования, оснастка для ремонтно-монтажных приборов и сварки. Производит станки из бюджетного сегмента, с помощью которых получится обрабатывать лезвия и цепи.
Отечественная компания, которая выпускает дешевый электроинструмент для обработки ножей, ножниц, цепей. Оптимальная сфера эксплуатации: дача или гараж.
Российская торговая марка, инструмент которой будет полезен в бытовых условиях. Фирма производит перфораторы, дрели, шуруповерты, шлифмашинки, электрорубанки. Достоинством является выбор заточных станков: есть модели с подсветкой, гравером, двумя кругами разного назначения.
Компания из России выпускает светильники, кабели, приборы учета и прочее электротехническое оборудование. Фирма активно развивается, так что в ее ассортименте появился ремонтно-монтажный инструмент и средства индивидуальной защиты.
Фирма пользуется популярностью среди российских энтузиастов и профессионалов своего дела. Каталог представлен инструментом для бытовых («зеленая» линейка) и промышленных работ («синяя» линейка).
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Должно быть, самая известная торговая марка электрического и бензинового инструмента. Как и остальная продукция, выходящая под брендом, станки для заточки обладают хорошим соотношением цены и качества.
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Компания характерна недорогими электроприборами, которые найдут применение в домашних мастерских и гаражах. Точильные станки данного бренда входят в наш рейтинг по соотношению цены и качества.
Бренд из России, под которым выходит профессиональный электроинструмент. Компания выпускает хорошие точильные станки для ножей и пильных цепей. Есть варианты с подсветкой, шлифовальной лентой, кругами разной зернистости.
Отечественная компания, продукция которой подходит энтузиастам. Станка ИНТЕРСКОЛ будет достаточно, чтобы периодически затачивать режущие кромки на ножах, ножницах и других инструментах.
Торговая марка известна в РФ качественным сварочным оборудованием, однако в последние годы она активно расширяется. Под брендом уже выходят гайковерты, рубанки, перфораторы, строительные фены. Хорошие российские станки для заточки цепей подойдут, если вы помногу работаете бензопилой.
Компания выпускает инструменты для обработки дерева, плитки и металла. Среди последних есть электроточила. Мощность устройств в каталоге варьируется от 150 до 750 Вт. Есть образцы для сухой и мокрой обработки.
Шлифовальная лента, также известная как гриндер, расширит перечень доступных работ, ведь с ее помощью удастся обрабатывать пластиковые и деревянные заготовки. В рейтинг лучших точильных станков для ножей вошли 3 модели для бытового и коммерческого использования. Стоимость составляет 6—37 тысяч рублей, так что каждому удастся выбрать технику по бюджету.
|
Модель станка
|
Мощность двигателя, Вт
|
Скорость круга заточки, об/мин
|
Диаметр круга заточки, мм
|
Посадочный диаметр круга, мм
|
Толщина круга заточки, мм
|
Длина ленты, мм
|
Средняя цена в России, руб.
|
500
|
2 980
|
175
|
32
|
25
|
1 020
|
37 120
|
300
|
2 850
|
150
|
32
|
20
|
686
|
11 159
|
250
|
2 950
|
150
|
32
|
20
|
686
|
5 890
Модель хороша для заточки и шлифовки инструмента, а также снятия ржавчины. Шлифлента позволит применять устройство с древесиной.
Преимущества:
Недостатки:
Электроточило подойдет для обработки изделий из металла и древесины. Упоры можно регулировать, что делает работу удобнее.
Преимущества:
Недостатки:
Хороший точильный станок для гаража укомплектован лентой, с помощью которой вы сможете обрабатывать дерево и пластик. Ширина ее составляет 50 мм.
Преимущества:
Недостатки:
Для пользователей, которые сталкиваются с частыми работами бензопилой, затупление цепи становится обыденностью. Вместо того, чтобы постоянно обращаться в мастерские по заточке, проще и выгоднее научиться обслуживать пильный гарнитур самостоятельно. В наш рейтинг точильных станков настольных для цепей вошли домашние и профессиональные образцы.
|
Модель станка
|
Мощность двигателя, Вт
|
Скорость круга заточки, об/мин
|
Диаметр круга заточки, мм
|
Посадочный диаметр круга, мм
|
Толщина круга заточки, мм
|
Защитный экран
|
Средняя цена в России, руб.
|
85
|
5 000
|
105
|
22.2
|
4.5
|
Нет
|
17 525
|
100
|
5 200
|
108
|
23
|
3.2
|
Нет
|
6 350
|
230
|
3 000
|
145
|
22.2
|
3.2
|
Нет
|
18 240
|
200
|
6 000
|
100
|
10
|
3.2
|
Есть
|
6 210
|
160
|
3 000
|
100
|
10
|
3.5
|
Есть
|
3 890
Устройство ориентировано на быстрое обслуживание пильных цепей, что обеспечивается оборотистостью и удобством эксплуатации.
Преимущества:
Недостатки:
Если верить форумам, точильный станок заслуживает место в рейтингах лучших устройств для обработки цепей благодаря малой шумности и доступной цене.
Преимущества:
Недостатки:
Профессиональный заточной станок будет полезен, если вам приходится регулярно обслуживать пильные цепи.
Преимущества:
Недостатки:
Инструмент для заточки имеет эргономичный корпус, за счет которого он и заслужил место в рейтинге.
Преимущества:
Недостатки:
Закрывает топ точильных станков для заточки цепей в гараже устройство от российского бренда. Модель подходит для обслуживания пильного гарнитура с разным шагом.
Преимущества:
Недостатки:
Как и прочие металлические изделия с режущей кромкой, сверла со временем затупляются. Если оснастка дешевая, ее проще выкинуть и заменить новой, но хорошие брендовые сверла можно обслуживать. Мы составили рейтинг лучших точильных станков для обработки сверл, в который вошли недорогие приборы с низким энергопотреблением.
|
Модель станка
|
Мощность двигателя, Вт
|
Частота вращения шпинделя, об/мин
|
Диаметр сверл, мм
|
Подсветка рабочей области
|
Вес заточного станка, кг
|
Защитный экран
|
Средняя цена в России, руб.
|
70
|
1 500
|
3—10
|
Нет
|
1.97
|
Нет
|
4 160
|
100
|
6 700
|
3—13
|
Нет
|
1.8
|
Есть
|
5 860
|
65
|
6 500
|
3—10
|
Нет
|
1.6
|
Есть
|
5 470
|
REDVERG RD-DS95 6625071
|
95
|
1 350
|
3—12
|
Нет
|
1.1
|
Нет
|
3 580
|
ДИОЛД МЗС-01 М10162040
|
100
|
1 600
|
3—12
|
Нет
|
0.95
|
Нет
|
2 675
Открывает рейтинг хороший и недорогой точильный станок для заточки сверл. За счет компактных габаритов он подойдет для гаража, дачи или миниатюрной мастерской.
Преимущества:
Недостатки:
Помимо сверл, модель поддерживает работу с небольшими ножами, ножницами, лезвиями рубанков.
Преимущества:
Недостатки:
Ввиду своей универсальности устройство станет хорошим выбором для мастерской: им можно затачивать ножницы, сверла, стамески. Прибор монтируется на верстак, что обеспечивает надежность и низкую вибрацию.
Преимущества:
Недостатки:
Приспособление создано для частой транспортировки. Оно не требует крепления к верстаку. Чтобы зафиксировать станок, прижмите его к любому столу, удерживая за специальную рукоятку.
Преимущества:
Недостатки:
Компактная модель будет полезна для поддержания в рабочем состоянии сверл диаметром 3—12 мм. Устройство просто в обращении и идеально подойдет для гаража.
Преимущества:
Недостатки:
Если стандартное точило кажется вам слишком дорогим, громоздким и «прожорливым» по части электроэнергии, обратите внимание на универсальные станки. Стоимость их редко превышает 6 тысяч рублей, но одного прибора будет достаточно для обработки сверл, ножей и ножниц.
|
Модель станка
|
Мощность двигателя, Вт
|
Напряжение двигателя, В
|
Скорость круга заточки, об/мин
|
Посадочный диаметр круга, мм
|
Защитный экран
|
Вес заточного станка, кг
|
Средняя цена в России, руб.
|
P.I.T. PMTS1003-C
|
65
|
220
|
6 700
|
10
|
Нет
|
1.65
|
3 049
|
Калибр ЭЗС-65МФ
|
65
|
220
|
6 000
|
10
|
Есть
|
1.6
|
2 726
|
100
|
220
|
9 000
|
12.7
|
Есть
|
4.3
|
6 150
|
65
|
220
|
1 350
|
10
|
Есть
|
1.1
|
4 170
|
Prorab 6520
|
150
|
220
|
5 500
|
10
|
Нет
|
1.6
|
3 315
Устройство будет полезно, чтобы точить сверла, а также рабочие кромки ножей и ножниц. Низкая мощность позволит сэкономить на энергопотреблении.
Преимущества:
Недостатки:
Хороший недорогой точильный станок подойдет для домашней мастерской, дачи или гаража. С его помощью можно обслуживать лезвия шириной до 51 миллиметра.
Преимущества:
Недостатки:
На станок можно установить два 50-миллиметровых заточных круга. Модель комплектуется гибким валом.
Преимущества:
Недостатки:
Устройство пригодится, чтобы обрабатывать сверла 3—13 мм, а также поддерживать состояние зубил и режущих оснований от 6 мм.
Преимущества:
Недостатки:
Российский мини-станок предназначен для обслуживания режущих кромок сверл, ножей и ножниц.
Преимущества:
Недостатки:
Если предыдущие устройства были ориентированы на дачи, гаражи и домашние мастерские, сейчас мы уделим внимание агрегатам, которые хороши в производственных условиях. В точильный станок рейтинг 2021 вошли 5 устройств от торговых марок, специализирующихся на выпуске оборудования для промышленного сегмента.
|
Модель станка
|
Мощность двигателя, Вт
|
Скорость круга заточки, об/мин
|
Диаметр круга заточки, мм
|
Посадочный диаметр круга, мм
|
Толщина круга заточки, мм
|
Подсветка рабочей области
|
Средняя цена в России, руб.
|
2 800
|
1 400
|
305
|
32
|
50
|
Нет
|
85 000
|
1 900
|
1 450
|
250
|
25.4
|
25
|
Нет
|
43 750
|
1 900
|
1 400
|
250
|
25.4
|
25
|
Нет
|
37 000
|
1 100
|
2 800
|
250
|
32
|
32
|
Нет
|
32 491
|
2 200
|
1 450
|
300
|
50
|
75
|
Есть
|
138 000
Профессиональный станок для заточки, шлифования, полировки металлических инструментов и заготовок.
Преимущества:
Недостатки:
Станок предназначен для регулярного применения в интенсивных производственных условиях. Подключается к сети с напряжением 380 Вольт.
Преимущества:
Недостатки:
Прибор подойдет для коммерческих мастерских и небольшого производства. Мощный, устойчивый к нагрузке двигатель поможет выполнять на станке сложные работы.
Преимущества:
Недостатки:
Профессиональный станок для заточки ножей станет идеальным выбором для слесарной мастерской. Движок на 1.1 кВт поможет быстро обслуживать режущие кромки.
Преимущества:
Недостатки:
Станок был разработан для промышленных условий. Он поставляется с тумбой, что облегчит установку в цеху.
Преимущества:
Недостатки: