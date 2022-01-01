Промышленный заточной станок Jet IBG-10-T 400 В
Арт. jet_15748
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Напряжение сети, В
|380
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|25.4
- Шлифовальный станок по металлу JET IBG-10 400 В 578010-3RU используют в небольших мастерских для заточки инструментов: дрели, проволочные дисковые щетки, сверла и зубила. Установка производится на ровной поверхности верстака или подставки. Станок оснащен мощным двигателем, который обеспечивает частоту вращения 1400 об/мин. Специальные патрубки подходят к кожухам с двух сторон и при подключении пылесоса эффективно отводят пыль из зоны обработки. Модель имеет прочный корпус из чугуна с защитными искрогасителями. Четыре резиновые ножки поглощают шум и вибрацию в процессе работы. В комплект поставки входят 2 шлифовальных круга и шарошка для быстрой балансировки. Дополнительно можно приобрести диски любой зернистости для материалов различной твердости.
Преимущества
- Безопасная работа. С обеих сторон станка на каждом круге установлены прозрачные экраны, которые защищают оператора от вылета искр и при этом не закрывают обзор
- Устойчивость. Массивное чугунное основание поглощает вибрации в процессе работы и предотвращает переворачивание станка
- Защита от пыли
- Широкая сфера применения
- Простота эксплуатации
- Габариты заточного круга - 250x25x25.4 мм
- Прочное чугунное основание
- Низкий уровень вибрации при работе