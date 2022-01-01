Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Промышленный заточной станок Jet IBG-10-T 400 В
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Промышленный заточной станок Jet IBG-10-T 400 В
    Арт. jet_15748
    Промышленный заточной станок Jet IBG-10-T 400 В
    Промышленный заточной станок Jet IBG-10-T 400 В
    Промышленный заточной станок Jet IBG-10-T 400 В
    Промышленный заточной станок Jet IBG-10-T 400 В
    Промышленный заточной станок Jet IBG-10-T 400 В
      Промышленный заточной станок Jet IBG-10-T 400 В
      Промышленный заточной станок Jet IBG-10-T 400 В
      Промышленный заточной станок Jet IBG-10-T 400 В
      Промышленный заточной станок Jet IBG-10-T 400 В
      Промышленный заточной станок Jet IBG-10-T 400 В

      Промышленный заточной станок Jet IBG-10-T 400 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_15748

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Напряжение сети, В
      		380
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		25.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Шлифовальный станок по металлу JET IBG-10 400 В 578010-3RU используют в небольших мастерских для заточки инструментов: дрели, проволочные дисковые щетки, сверла и зубила. Установка производится на ровной поверхности верстака или подставки. Станок оснащен мощным двигателем, который обеспечивает частоту вращения 1400 об/мин. Специальные патрубки подходят к кожухам с двух сторон и при подключении пылесоса эффективно отводят пыль из зоны обработки. Модель имеет прочный корпус из чугуна с защитными искрогасителями. Четыре резиновые ножки поглощают шум и вибрацию в процессе работы. В комплект поставки входят 2 шлифовальных круга и шарошка для быстрой балансировки. Дополнительно можно приобрести диски любой зернистости для материалов различной твердости.

        Преимущества

        • Безопасная работа. С обеих сторон станка на каждом круге установлены прозрачные экраны, которые защищают оператора от вылета искр и при этом не закрывают обзор
        • Устойчивость. Массивное чугунное основание поглощает вибрации в процессе работы и предотвращает переворачивание станка
        • Защита от пыли
        • Широкая сфера применения
        • Простота эксплуатации
        • Габариты заточного круга - 250x25x25.4 мм
        • Прочное чугунное основание
        • Низкий уровень вибрации при работе