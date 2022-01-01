Промышленный заточной станок Jet IBG-10-T 400 В

Преимущества

Безопасная работа. С обеих сторон станка на каждом круге установлены прозрачные экраны, которые защищают оператора от вылета искр и при этом не закрывают обзор

Устойчивость. Массивное чугунное основание поглощает вибрации в процессе работы и предотвращает переворачивание станка

Защита от пыли

Широкая сфера применения

Простота эксплуатации

Габариты заточного круга - 250x25x25.4 мм

Прочное чугунное основание

Низкий уровень вибрации при работе

Шлифовальный станок по металлу JET IBG-10 400 В 578010-3RU используют в небольших мастерских для заточки инструментов: дрели, проволочные дисковые щетки, сверла и зубила. Установка производится на ровной поверхности верстака или подставки. Станок оснащен мощным двигателем, который обеспечивает частоту вращения 1400 об/мин. Специальные патрубки подходят к кожухам с двух сторон и при подключении пылесоса эффективно отводят пыль из зоны обработки. Модель имеет прочный корпус из чугуна с защитными искрогасителями. Четыре резиновые ножки поглощают шум и вибрацию в процессе работы. В комплект поставки входят 2 шлифовальных круга и шарошка для быстрой балансировки. Дополнительно можно приобрести диски любой зернистости для материалов различной твердости.