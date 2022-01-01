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Шлифовально-полировальный станок Jet JSSG-8-M
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Шлифовально-полировальный станок Jet JSSG-8-M
    Арт. jet_15648
    Шлифовально-полировальный станок Jet JSSG-8-M
    Шлифовально-полировальный станок Jet JSSG-8-M
    Шлифовально-полировальный станок Jet JSSG-8-M
    Шлифовально-полировальный станок Jet JSSG-8-M
    Шлифовально-полировальный станок Jet JSSG-8-M
    Шлифовально-полировальный станок Jet JSSG-8-M
    Шлифовально-полировальный станок Jet JSSG-8-M
    Шлифовально-полировальный станок Jet JSSG-8-M
    Шлифовально-полировальный станок Jet JSSG-8-M
      Шлифовально-полировальный станок Jet JSSG-8-M
      Шлифовально-полировальный станок Jet JSSG-8-M
      Шлифовально-полировальный станок Jet JSSG-8-M
      Шлифовально-полировальный станок Jet JSSG-8-M
      Шлифовально-полировальный станок Jet JSSG-8-M
      Шлифовально-полировальный станок Jet JSSG-8-M
      Шлифовально-полировальный станок Jet JSSG-8-M
      Шлифовально-полировальный станок Jet JSSG-8-M
      Шлифовально-полировальный станок Jet JSSG-8-M

      Шлифовально-полировальный станок Jet JSSG-8-M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_15648

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Напряжение сети, В
      		230
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Шлифовально-полировальный станок JET JSSG-8-M 230 В 10000409M используется для затачивания и полирования металлических деталей. Наличие двух дисков позволяет комбинировать два типа работ. Установка дисков различной толщины имеет ограничения по размерам до 200х40мм, но можно использовать абразивные, шлифовальные или кожаные полировальные диски). Минимальная скорость вращения дисков составляет 100 об/мин, что делает данную модель удобной при заточке инструментов деревообработки. Плавная регулировка скорости вращения меняется при помощи рукоятки. Особенностью станка является специальная емкость с водой, которая смачивает поверхность абразивного диска. Для длительной службы подшипники вала двигателя защищены от влаги и пыли. Зернистость шлифовального круга составляет 220G. Модель также оснащена бруском для очистки шлифовального круга.

        Преимущества

        • Простое управление. Панель управления позволяет менять скорость вращения обоих дисков или управлять ими по отдельности
        • Эффективная заточка. Для обеспечение заточки с максимальной эффективностью под абразивным диском станка JET JSSG-8-M 230 В 10000409M установлена емкость для жидкости
        • Пыле- и влагоизолированные шарикоподшипники вала двигателя
        • Вал и крепеж для кругов из нержавеющей стали
        • Плавная регулировка частоты вращения
        • Емкость с водой для смачивания абразивного диска
        • Регулируемые направляющие штанги для фиксации вспомогательных приспособлений
        • Рукоятка для переноски