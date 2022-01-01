Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Промышленный заточный станок Jet JBG-10A 400 В
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Промышленный заточный станок Jet JBG-10A 400 В
    Арт. jet_309
    Промышленный заточный станок Jet JBG-10A 400 В
    Промышленный заточный станок Jet JBG-10A 400 В
      Промышленный заточный станок Jet JBG-10A 400 В
      Промышленный заточный станок Jet JBG-10A 400 В

      Промышленный заточный станок Jet JBG-10A 400 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_309

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Напряжение сети, В
      		380
      Зернистость круга 2
      		46
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Станок для заточки инструмента Jet JBG-10A 577103T стабильно работает без сбоев и перегрева. Агрегат используется в условиях промышленного цеха и позволяет затачивать инструменты различного типа. Массивная чугунная станина отличается устойчивостью и не переворачивается в процессе работы. Защитные кожухи оснащаются патрубками для подключения системы пылеудаления и поддержания чистоты рабочего места. Благодаря мощному трехфазному двигателю модель отличается высокой производительностью. Долгий срок службы агрегата обуславливается защитой шарикоподшипников вала от пыли и прочих загрязнений.

        Преимущества

        • Безопасность в работе. Прозрачный экран из прочного материала легко и быстро фиксируется в любом положении и эффективно защищает глаза оператора от вылета искр
        • Удобство в работе. Регулируемый упор станка для заточки инструмента Jet JBG-10A 577103Т позволяет аккуратно подносить обрабатываемую деталь к шлифовальному кругу
        • Простота управления. На приборной панели находится всего две кнопки (Пуск и Стоп), поэтому управление станком не вызывает затруднений у оператора
        • Устойчивость к вибрациям. Амортизирующие ножки и чугунная станина агрегата успешно поглощают вибрации в процессе работы, что способствует комфортной работе оператора
        • Шлифовальный диск внутри чугунной конструкции
        • Вся необходимая оснастка в комплекте
        • Материал защитных кожухов - чугун
        • Жесткая станина
        • Выходная мощность - 1450 Вт
        • Небольшие габариты
        • Эффективность в работе
        • Простота применения