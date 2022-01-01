Промышленный заточный станок Jet JBG-10A 400 В
Арт. jet_309
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Напряжение сети, В
|380
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Зернистость круга 2
|46
- Станок для заточки инструмента Jet JBG-10A 577103T стабильно работает без сбоев и перегрева. Агрегат используется в условиях промышленного цеха и позволяет затачивать инструменты различного типа. Массивная чугунная станина отличается устойчивостью и не переворачивается в процессе работы. Защитные кожухи оснащаются патрубками для подключения системы пылеудаления и поддержания чистоты рабочего места. Благодаря мощному трехфазному двигателю модель отличается высокой производительностью. Долгий срок службы агрегата обуславливается защитой шарикоподшипников вала от пыли и прочих загрязнений.
Преимущества
- Безопасность в работе. Прозрачный экран из прочного материала легко и быстро фиксируется в любом положении и эффективно защищает глаза оператора от вылета искр
- Удобство в работе. Регулируемый упор станка для заточки инструмента Jet JBG-10A 577103Т позволяет аккуратно подносить обрабатываемую деталь к шлифовальному кругу
- Простота управления. На приборной панели находится всего две кнопки (Пуск и Стоп), поэтому управление станком не вызывает затруднений у оператора
- Устойчивость к вибрациям. Амортизирующие ножки и чугунная станина агрегата успешно поглощают вибрации в процессе работы, что способствует комфортной работе оператора
- Шлифовальный диск внутри чугунной конструкции
- Вся необходимая оснастка в комплекте
- Материал защитных кожухов - чугун
- Жесткая станина
- Выходная мощность - 1450 Вт
- Небольшие габариты
- Эффективность в работе
- Простота применения