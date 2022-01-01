Промышленный заточный станок Jet JBG-10A 400 В

Преимущества

Безопасность в работе. Прозрачный экран из прочного материала легко и быстро фиксируется в любом положении и эффективно защищает глаза оператора от вылета искр

Удобство в работе. Регулируемый упор станка для заточки инструмента Jet JBG-10A 577103Т позволяет аккуратно подносить обрабатываемую деталь к шлифовальному кругу

Простота управления. На приборной панели находится всего две кнопки (Пуск и Стоп), поэтому управление станком не вызывает затруднений у оператора

Устойчивость к вибрациям. Амортизирующие ножки и чугунная станина агрегата успешно поглощают вибрации в процессе работы, что способствует комфортной работе оператора

Шлифовальный диск внутри чугунной конструкции

Вся необходимая оснастка в комплекте

Материал защитных кожухов - чугун

Жесткая станина

Выходная мощность - 1450 Вт

Небольшие габариты

Эффективность в работе

Простота применения

Станок для заточки инструмента Jet JBG-10A 577103T стабильно работает без сбоев и перегрева. Агрегат используется в условиях промышленного цеха и позволяет затачивать инструменты различного типа. Массивная чугунная станина отличается устойчивостью и не переворачивается в процессе работы. Защитные кожухи оснащаются патрубками для подключения системы пылеудаления и поддержания чистоты рабочего места. Благодаря мощному трехфазному двигателю модель отличается высокой производительностью. Долгий срок службы агрегата обуславливается защитой шарикоподшипников вала от пыли и прочих загрязнений.