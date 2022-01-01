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Промышленный заточной станок Jet IBG-10-M 230 В
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Промышленный заточной станок Jet IBG-10-M 230 В
    Арт. jet_15747
    Промышленный заточной станок Jet IBG-10-M 230 В
    Промышленный заточной станок Jet IBG-10-M 230 В
    Промышленный заточной станок Jet IBG-10-M 230 В
    Промышленный заточной станок Jet IBG-10-M 230 В
      Промышленный заточной станок Jet IBG-10-M 230 В
      Промышленный заточной станок Jet IBG-10-M 230 В
      Промышленный заточной станок Jet IBG-10-M 230 В
      Промышленный заточной станок Jet IBG-10-M 230 В

      Промышленный заточной станок Jet IBG-10-M 230 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_15747

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Напряжение сети, В
      		230
      Зернистость круга 2
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Шлифовальный станок по металлу JET IBG-10 230 В 578010-RU - современный однофазный инстумент для выравнивания металлических поверхностей, а также заточки различных изделий. Модель имеет исключительно простое управление и не доставляет сложностей в эксплуатации. Размер основания составляет 254 x 254 мм, что обеспечивает устойчивость на поверхности, а специальные накладки гасят вибрации во время работы. Высокое качество сборки является гарантией долговечности станка. Два точильных диска размером 250х25х25.4 мм каждый, обеспечивают эффективность и превосходное качество заточки. Предусматривается выключатель для экстренной остановки двигателя. Небольшие габариты и вес оборудования способствуют легкой транспортировке и удобному хранению.

        Преимущества

        • Защита оператора. Специальные защитные экраны JET IBG-10 230 В 578010-RU шлифовальных кругов препятствуют вылету искр в глаза оператора во время работы
        • Прочный корпус
        • Долгий срок службы
        • Диаметр фланца двигателя - 100 мм
        • Потребляемая мощность - 1.9 кВт
        • Высокое качество сборки