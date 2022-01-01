Промышленный заточной станок Jet IBG-10-M 230 В
Арт. jet_15747
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Напряжение сети, В
|230
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Зернистость круга 2
|60
- Шлифовальный станок по металлу JET IBG-10 230 В 578010-RU - современный однофазный инстумент для выравнивания металлических поверхностей, а также заточки различных изделий. Модель имеет исключительно простое управление и не доставляет сложностей в эксплуатации. Размер основания составляет 254 x 254 мм, что обеспечивает устойчивость на поверхности, а специальные накладки гасят вибрации во время работы. Высокое качество сборки является гарантией долговечности станка. Два точильных диска размером 250х25х25.4 мм каждый, обеспечивают эффективность и превосходное качество заточки. Предусматривается выключатель для экстренной остановки двигателя. Небольшие габариты и вес оборудования способствуют легкой транспортировке и удобному хранению.
Преимущества
- Защита оператора. Специальные защитные экраны JET IBG-10 230 В 578010-RU шлифовальных кругов препятствуют вылету искр в глаза оператора во время работы
- Прочный корпус
- Долгий срок службы
- Диаметр фланца двигателя - 100 мм
- Потребляемая мощность - 1.9 кВт
- Высокое качество сборки