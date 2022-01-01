Промышленный заточной станок Jet IBG-10-M 230 В

Преимущества

Защита оператора. Специальные защитные экраны JET IBG-10 230 В 578010-RU шлифовальных кругов препятствуют вылету искр в глаза оператора во время работы

Прочный корпус

Долгий срок службы

Диаметр фланца двигателя - 100 мм

Потребляемая мощность - 1.9 кВт

Высокое качество сборки

Шлифовальный станок по металлу JET IBG-10 230 В 578010-RU - современный однофазный инстумент для выравнивания металлических поверхностей, а также заточки различных изделий. Модель имеет исключительно простое управление и не доставляет сложностей в эксплуатации. Размер основания составляет 254 x 254 мм, что обеспечивает устойчивость на поверхности, а специальные накладки гасят вибрации во время работы. Высокое качество сборки является гарантией долговечности станка. Два точильных диска размером 250х25х25.4 мм каждый, обеспечивают эффективность и превосходное качество заточки. Предусматривается выключатель для экстренной остановки двигателя. Небольшие габариты и вес оборудования способствуют легкой транспортировке и удобному хранению.