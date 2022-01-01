Промышленный заточный станок Jet JBG-10A 230 В
Арт. jet_308
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Напряжение сети, В
|230
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Зернистость круга 2
|46
- Станок для заточки инструмента Jet JBG-10A 577103M - это востребованное устройство для любого производственного предприятия: хорошо заточенные ножи, фрезы и другие виды оснастки напрямую влияют на качество изделий в лучшую сторону. Шарикоподшипники вала конструктивно защищены от пыли, что способствует долгому сроку службы модели. Кнопки включения и выключения закрываются специальными накладками от грязи и влаги и, соответственно, не ломаются и не западают в ходе работы. В комплект поставки входит вся необходимая оснастка, что позволяет приступать к работе непосредственно после распаковки агрегата.
Преимущества
- Безопасность в работе. Прозрачный экран из прочного материала легко и быстро фиксируется в любом положении и эффективно защищает глаза оператора от вылета искр
- Удобство в работе. Регулируемый упор станка для заточки инструмента Jet JBG-10A 577103M позволяет аккуратно подносить обрабатываемую деталь к шлифовальному кругу
- Простота управления. На приборной панели находится всего две кнопки (Пуск и Стоп), поэтому управление станком не вызывает затруднений у оператора
- Устойчивость к вибрациям. Амортизирующие ножки и чугунная станина агрегата успешно поглощают вибрации в процессе работы, что способствует комфортной работе оператора
- Шлифовальный диск внутри чугунной конструкции
- Современный дизайн
- Возможность подключения пылеотсоса
- Мощный двигатель
- Уверенная производительная обдирка
- Продолжительная работа без перегрева
- Выходная мощность - 1100 Вт
- Простота применения