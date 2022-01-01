Промышленный заточный станок Jet JBG-10A 230 В

Преимущества

Безопасность в работе. Прозрачный экран из прочного материала легко и быстро фиксируется в любом положении и эффективно защищает глаза оператора от вылета искр

Удобство в работе. Регулируемый упор станка для заточки инструмента Jet JBG-10A 577103M позволяет аккуратно подносить обрабатываемую деталь к шлифовальному кругу

Простота управления. На приборной панели находится всего две кнопки (Пуск и Стоп), поэтому управление станком не вызывает затруднений у оператора

Устойчивость к вибрациям. Амортизирующие ножки и чугунная станина агрегата успешно поглощают вибрации в процессе работы, что способствует комфортной работе оператора

Шлифовальный диск внутри чугунной конструкции

Современный дизайн

Возможность подключения пылеотсоса

Мощный двигатель

Уверенная производительная обдирка

Продолжительная работа без перегрева

Выходная мощность - 1100 Вт

Простота применения

Станок для заточки инструмента Jet JBG-10A 577103M - это востребованное устройство для любого производственного предприятия: хорошо заточенные ножи, фрезы и другие виды оснастки напрямую влияют на качество изделий в лучшую сторону. Шарикоподшипники вала конструктивно защищены от пыли, что способствует долгому сроку службы модели. Кнопки включения и выключения закрываются специальными накладками от грязи и влаги и, соответственно, не ломаются и не западают в ходе работы. В комплект поставки входит вся необходимая оснастка, что позволяет приступать к работе непосредственно после распаковки агрегата.