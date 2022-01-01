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Промышленный заточный станок Jet JBG-10A 230 В
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Промышленный заточный станок Jet JBG-10A 230 В
    Арт. jet_308
    Промышленный заточный станок Jet JBG-10A 230 В
    Промышленный заточный станок Jet JBG-10A 230 В
      Промышленный заточный станок Jet JBG-10A 230 В
      Промышленный заточный станок Jet JBG-10A 230 В

      Промышленный заточный станок Jet JBG-10A 230 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_308

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Напряжение сети, В
      		230
      Зернистость круга 2
      		46
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Станок для заточки инструмента Jet JBG-10A 577103M - это востребованное устройство для любого производственного предприятия: хорошо заточенные ножи, фрезы и другие виды оснастки напрямую влияют на качество изделий в лучшую сторону. Шарикоподшипники вала конструктивно защищены от пыли, что способствует долгому сроку службы модели. Кнопки включения и выключения закрываются специальными накладками от грязи и влаги и, соответственно, не ломаются и не западают в ходе работы. В комплект поставки входит вся необходимая оснастка, что позволяет приступать к работе непосредственно после распаковки агрегата.

        Преимущества

        • Безопасность в работе. Прозрачный экран из прочного материала легко и быстро фиксируется в любом положении и эффективно защищает глаза оператора от вылета искр
        • Удобство в работе. Регулируемый упор станка для заточки инструмента Jet JBG-10A 577103M позволяет аккуратно подносить обрабатываемую деталь к шлифовальному кругу
        • Простота управления. На приборной панели находится всего две кнопки (Пуск и Стоп), поэтому управление станком не вызывает затруднений у оператора
        • Устойчивость к вибрациям. Амортизирующие ножки и чугунная станина агрегата успешно поглощают вибрации в процессе работы, что способствует комфортной работе оператора
        • Шлифовальный диск внутри чугунной конструкции
        • Современный дизайн
        • Возможность подключения пылеотсоса
        • Мощный двигатель
        • Уверенная производительная обдирка
        • Продолжительная работа без перегрева
        • Выходная мощность - 1100 Вт
        • Простота применения