Заточный станок Jet JBG-150

Преимущества

Возможность подключения пылесборной системы

Современный дизайн

Полностью закрытые подшипники

Корпус двигателя из чугуна

Обрезиненные опоры для устойчивости

Простота применения

Качественная сборка

Мощный мотор

Станок для заточки инструмента Jet JBG-150 577901M - удобное и качественное оборудование для домашней мастерской. Шариковые подшипники двигательного вала защищены от пыли, что увеличивает срок службы устройства. Конструкция станка позволяет размещать его на верстаке или на специальной подставке Jet (поставляется отдельно). В качестве оснастки используются заточные диски диаметром 150 мм. Для безопасности оператора шлифовальные элементы закрываются металлическими кожухами. Корпус модели изготавливается из листовой стали и надежно защищает внутренние узлы от механических повреждений. Напольная подставка Jet заказывается дополнительно.