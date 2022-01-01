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Заточный станок Jet JBG-150
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Станки для заточки инструмента и ножей
    Заточный станок Jet JBG-150
    Арт. jet_306
    Заточный станок Jet JBG-150
    Заточный станок Jet JBG-150
    Заточный станок Jet JBG-150
    Заточный станок Jet JBG-150
    Заточный станок Jet JBG-150
      Заточный станок Jet JBG-150
      Заточный станок Jet JBG-150
      Заточный станок Jet JBG-150
      Заточный станок Jet JBG-150
      Заточный станок Jet JBG-150

      Заточный станок Jet JBG-150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_306

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Напряжение сети, В
      		230
      Зернистость круга 2
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Станок для заточки инструмента Jet JBG-150 577901M - удобное и качественное оборудование для домашней мастерской. Шариковые подшипники двигательного вала защищены от пыли, что увеличивает срок службы устройства. Конструкция станка позволяет размещать его на верстаке или на специальной подставке Jet (поставляется отдельно). В качестве оснастки используются заточные диски диаметром 150 мм. Для безопасности оператора шлифовальные элементы закрываются металлическими кожухами. Корпус модели изготавливается из листовой стали и надежно защищает внутренние узлы от механических повреждений. Напольная подставка Jet заказывается дополнительно.

        Преимущества

        • Возможность подключения пылесборной системы
        • Современный дизайн
        • Полностью закрытые подшипники
        • Корпус двигателя из чугуна
        • Обрезиненные опоры для устойчивости
        • Простота применения
        • Качественная сборка
        • Мощный мотор