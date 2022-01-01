Заточный станок Jet JBG-200

Преимущества

Работа в слабоосвещенных местах. В комплект поставки входит яркая лампа освещения, которая крепится на гибком кронштейне и позволяет проводить заточку в помещениях со слабым освещением

Безопасность в работе. Прозрачный экран из прочного материала фиксируется в любом положении и защищает оператора от вылета искр

Простота управления. Управление устройством отличается простотой и сводится к нажатию всего двух кнопок - Вкл и Выкл

Устойчивая конструкция. Массивное основание способствует устойчивости Jet JBG-200 577902M при работе

Гибкий кронштейн лампы

Корпус из чугунного литья

Возможность регулировать положение упоров

Опционально - массивная чугунная стойка с полкой-кронштейном для емкости с водой

Выходная мощность - 370 Вт

Простота применения

Станок для заточки инструмента Jet JBG-200 577902M широко применяется в домашнем хозяйстве и небольших мастерских. Благодаря пылеизоляции шариковые подшипники двигателя долго не выходят из строя. Двигатель обладает достаточной мощностью и не нуждается в частых перерывах на охлаждение. Конструкция предусматривает установку двух шлифовальных дисков - для черновой и чистовой заточки инструмента. Модель выполнена в современном дизайне.