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Электрический заточной станок Oregon 590181
5.0
1
Найти аналог
Станки для заточки цепей бензопил
    Электрический заточной станок Oregon 590181
    Арт. X188145982
    5.0
    1
    Электрический заточной станок Oregon 590181
    Электрический заточной станок Oregon 590181
    Электрический заточной станок Oregon 590181
    Электрический заточной станок Oregon 590181
      Электрический заточной станок Oregon 590181
      Электрический заточной станок Oregon 590181
      Электрический заточной станок Oregon 590181
      Электрический заточной станок Oregon 590181

      Электрический заточной станок Oregon 590181

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X188145982
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Напряжение сети, В
      		230
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		22.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический заточной станок Oregon 220 VOLT 590181 предназначается для заточки цепей бензопил. Модель имеет небольшие габариты, что способствует удобному размещению в небольшой мастерской. Устройство выполняет заточку цепей с толщиной ведущего звена от 1.1мм до 2мм и с шагом от 1/4" до 0.404". Скорость вращения диска - 7000 об/мин, что обеспечивает оперативность заточки.

        Преимущества

        • Позволяет выполнять заточку любых типов цепей с шагом 1/4” – 0,404” и глубиной пропила 1,1 – 2 мм (0,043” – 0,080”), при этом заточка производится под двумя углами: для верхнего угла реза 0° - 40° градусов, с постоянным углом реза 55°
        • Эргономичная рукоять обеспечивает надежный хват во время работы
        • Простота эксплуатации
        • Качественное выполнение работ
        • Прочная конструкция
        • Долгий срок службы