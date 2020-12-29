Электрический заточной станок Oregon 590181

Преимущества

Позволяет выполнять заточку любых типов цепей с шагом 1/4” – 0,404” и глубиной пропила 1,1 – 2 мм (0,043” – 0,080”), при этом заточка производится под двумя углами: для верхнего угла реза 0° - 40° градусов, с постоянным углом реза 55°

Эргономичная рукоять обеспечивает надежный хват во время работы

Простота эксплуатации

Качественное выполнение работ

Прочная конструкция

Долгий срок службы

Электрический заточной станок Oregon 220 VOLT 590181 предназначается для заточки цепей бензопил. Модель имеет небольшие габариты, что способствует удобному размещению в небольшой мастерской. Устройство выполняет заточку цепей с толщиной ведущего звена от 1.1мм до 2мм и с шагом от 1/4" до 0.404". Скорость вращения диска - 7000 об/мин, что обеспечивает оперативность заточки.