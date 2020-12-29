Электрический заточной станок Oregon 590181
Арт. X188145982
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Напряжение сети, В
|230
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|22.2
- Электрический заточной станок Oregon 220 VOLT 590181 предназначается для заточки цепей бензопил. Модель имеет небольшие габариты, что способствует удобному размещению в небольшой мастерской. Устройство выполняет заточку цепей с толщиной ведущего звена от 1.1мм до 2мм и с шагом от 1/4" до 0.404". Скорость вращения диска - 7000 об/мин, что обеспечивает оперативность заточки.
Преимущества
- Позволяет выполнять заточку любых типов цепей с шагом 1/4” – 0,404” и глубиной пропила 1,1 – 2 мм (0,043” – 0,080”), при этом заточка производится под двумя углами: для верхнего угла реза 0° - 40° градусов, с постоянным углом реза 55°
- Эргономичная рукоять обеспечивает надежный хват во время работы
- Простота эксплуатации
- Качественное выполнение работ
- Прочная конструкция
- Долгий срок службы