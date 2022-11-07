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Ассортимент пильного инструмента на сегодняшний день весьма разнообразен. От ручных пил, известных с советских времен, до высокоточных пильных станков. Нашли свое место в этом списке и ленточные станки, обеспечивающие особый тонкий рез и удобство при работе. В этой статье рассмотрим назначение ленточных агрегатов, критерии выбора и приведем рейтинг ленточных станков по дереву и металлу.

Назначение ленточных станков

Выделяют три основных варианта применения ленточных приборов. Их приобретают для резки:

дерева;

металла;

мяса и костей в пищевой промышленности.

На последнем варианте, ввиду заявленной тематики, заострять внимание не будем. Рассмотрим несколько подробнее обработку дерева и металла.

Станки по дереву

Используются для обработки заготовок разной толщины, диаметра, стандартной и нестандартной формы. Технология обработки ленточным полотном позволяет выполнять узкий разрез, при этом создавая минимум стружки. Регулировка заготовки относительно ленты дает возможность выполнения реза в разных плоскостях, под углом или применять агрегат для изготовления фигурной резьбы.

Станки по металлу

Эффективны в том случае, когда необходимо выполнить разрез изделия с высокой точностью и минимальными потерями материала. Также применимы для выполнения фигурного реза металлических листов.

Производители ленточных пил

Ленточнопильный агрегат по металлу или дереву можно приобрести у российских или зарубежных компаний. Вот рейтинг лучших производителей ленточных агрегатов:

Flott . Производитель оборудования от бренда Jet (Германия). Агрегаты марки отличаются надежностью и точной работой.

. Производитель оборудования от бренда Jet (Германия). Агрегаты марки отличаются надежностью и точной работой. Jet . Продукты этого немецкого бренда отмечены пользователями как удобные при работе с разными металлами и деревом под любым углом. Пальму первенства в номинации “Лучшие ленточнопильные станки по металлу для высокоточных работ” по комментариям потребителей вполне могла бы завоевать компания Jet.

. Продукты этого немецкого бренда отмечены пользователями как удобные при работе с разными металлами и деревом под любым углом. Пальму первенства в номинации “Лучшие ленточнопильные станки по металлу для высокоточных работ” по комментариям потребителей вполне могла бы завоевать компания Jet. Stalex . Преимуществом своих ленточных устройств компания считает гидроразгрузку - автоматическое пиление, которое лучше экономит прилагаемые оператором силы.

. Преимуществом своих ленточных устройств компания считает гидроразгрузку - автоматическое пиление, которое лучше экономит прилагаемые оператором силы. Энкор . Устройства отечественного производителя позволяют фиксировать деталь под нужным углом и работать с желаемой толщиной пильной ленты.

. Устройства отечественного производителя позволяют фиксировать деталь под нужным углом и работать с желаемой толщиной пильной ленты. Belmash . Предприятие, специализирующееся на выпуске машин для серийного производства. Предлагает к приобретению агрегаты по дереву с установкой на платформу или ножки.

. Предприятие, специализирующееся на выпуске машин для серийного производства. Предлагает к приобретению агрегаты по дереву с установкой на платформу или ножки. Makita . Знаменитый бренд инструмента, который выпускает как компактные ленточные пилы, так и станки, которые лучше подойдут для частых профессиональных работ.

. Знаменитый бренд инструмента, который выпускает как компактные ленточные пилы, так и станки, которые лучше подойдут для частых профессиональных работ. Metabo. Пильные станки по дереву от Metabo не займут много места в мастерской, при этом имеют устойчивое основание и неплохую мощность. Лучшие ленточнопильные станки по дереву по отзывам покупателей производит данный бренд.

Как выбрать хорошую ленточную пилу

Прежде, чем перейти к рейтингу ленточных станков, лучше определить, по каким критериям стоит выбирать прибор под свои цели. Мы выделили следующий перечень важных характеристик:

Технические параметры и особенности конструкции. Ленточный прибор устанавливается на платформу или другое основание. В основе его находится с-образная станина, по краям которой крепятся вращающие ее пильное полотно шкивы. Также есть двигатель, тормозной механизм и линейки для установки заготовки и распила. Если выбор стоит между приобретением пилы и станка, то при возможности размещения желательно выбрать второй вариант. Стационарный агрегат отличается большей устойчивостью, мощностью и удобством фиксации заготовок. Плотность, величина и шаг зубьев. При пилении большое значение имеет разводка (отклонение зубцов), размер зубцов и их шаг. Большее отклонение зубцов позволяет продлить срок службы устройства. Крупные зубцы в отличие от мелких лучше разрежут твердый толстый материал. Чем меньше шаг зубцов, тем ниже должна быть скорость движения пилы, для древесины, например, выделяют расходники с шагом в 19, 22, 25,4 мм. Размеры полотен. Широкие ленты лучше применять для продольной резки, тонкие - для заготовок небольшой толщины. Для фигурной обработки выбор ленты будет зависеть от особенностей нужной детали. Уровень заточки. Важно обращать внимание на необходимость заточки оснастки. Работать с затупившимся расходником неэффективно и опасно. Лучше для станка купить ленту из стали, так как она меньше подвержена износу. Рекомендованное натяжение полотна. От этого параметра зависит ровность реза и сохранность оснастки. Более узкое полотно требует более сильного натяжения и наоборот. Лучше при натяжении соблюдать рекомендации производителя оборудования. Скорость пиления и подачи. При работе необходимо контролировать скорость обработки. Слишком большая скорость вызывает перегрев двигателя. Подача (скорость опускания рамы) должна регулироваться по стружке. Стружка должна быть упругой и тонкой, при слишком большой или малой скорости подачи такого результата достигнуть не удается.

Лучшие ленточные пилы по дереву

Модель/Характеристика Наиб. ширина пропила (см) Наиб. глубина пропила (см) Наиб. ширина ленты (см) Длина ленты (см) Страна производства Стоимость ( руб) Энкор Корвет-31М 20 8 0,65 140 Китай 12 682 Makita LB 1200F 30,5 16,5 1,6 224 Китай 73 499 Belmash WBS-254/2 24,5 15,2 1,25 182,6 Беларусь 32 490 Jet JWBS-14OS-M 34,2 15,2 2 237,5 Китай 67 700 "Корвет-33М" 90331 30,5 17,5 1,5 224 Китай 36 000

Энкор Корвет-31М 90311

Рейтинг ленточнопильных станков по дереву открывает недорогая модель от Энкор.

Достоинства:

Возможность раздвигания стола и его наклона под углом дает возможность лучше обрабатывать нестандартные заготовки;

Фиксатор ленточного механизма может быть отрегулирован по высоте изделия;

Алюминиевый материал стола выдерживает тяжелые заготовки;

Изделие можно закрепить как продольно, так и под углом;

К устройству можно подключить пылесос для отсоса стружки.

Недостатки:

Неудобная замена полотна.

Makita LB 1200F 174899

Пила известного производителя с комплектом из 4-х полотен, которая лучше подойдет для мастерской.

Достоинства:

В рабочей зоне имеется подсветка для улучшения видимости;

Быстрая остановка двигателя в случае нештатной ситуации с помощью одной кнопки и блокировка двигателя от непреднамеренного пуска;

Пилу можно перевозить, для этого предусмотрены колеса и ручка;

Возможность работать в отдалении от сети благодаря шнуру 2,5 м;

Можно подключить оборудование для удаления опилок из рабочей зоны.

Недостатки:

Недостаточная высота параллельного упора.

Belmash WBS-254/2

Функциональный аппарат с небольшим уровнем шума.

Достоинства:

Материал параллельного упора и рабочего стола - устойчивый к коррозии алюминий;

Для удаления мусора при работе в устройстве есть три патрубка для подключения пылесоса;

Угол наклона стола регулируется до 45 градусов для удобства работы;

Выбор из двух скоростных режимов движения полотна;

Рабочий стол расположен на метровой высоте, что лучше подойдет для операторов разного роста;

Простое управление и регулировка пильного полотна.

Недостатки:

Вкладыш расположен ниже стола.

Jet JWBS-14OS-M

Какой лучше выбрать ленточный станок по дереву? - Определенно неплохим выбором будет простой в настройке агрегат, такой, как JWBS-14OS-M.

Достоинства:

Паз в рабочем столе в виде буквы “Т” для удобства размещения изделий;

Чугунный стол и рама повышенной жесткости выдерживают высокую нагрузку и способствуют долговечности устройства;

Высота пропила может регулироваться благодаря вставке и позволяет обрабатывать изделие высотой до 30,5 см;

Направляющие пильного полотна закреплены на штифтовое соединение для лучшего скольжения;

Подставка для установки на пол в комплекте.

Недостатки:

Не лучшее качество поставляемого полотна.

"Корвет-33М" 90331

Аппарат повышенной безопасности, который лучше использовать для работы в гараже или для домашней мастерской.

Достоинства:

Работа в двух скоростных режимах позволяет подобрать оптимальную скорость обработки материала;

Защита от непреднамеренного пуска двигателя защищает оператора от травм;

Предусмотрен стабилизатор для регулировки высоты пильного полотна;

При открытом боковом защитном кожухе двигатель останавливается концевым выключателем;

Патрубок для подключения стружкоотсасывающей техники.

Недостатки:

Не лучшее качество сборки.

Лучшие ленточные пилы по металлу

Модель/Характеристика Наиб. диаметр заготовки (см) Высота стола Наиб. ширина ленты (см) Длина ленты (см) Страна производства Стоимость ( руб) JET HBS-916W 22,5 63,5 2,7 303,5 Тайвань 290 000 Stalex BS-712N 17,8 - 2 236,2 Китай 116 800 JET HVBS-912 22,9 64 2,7 265,5 Тайвань 199 000 JET J-350V 15 - 1,3 173,5 Тайвань 72 000 Stalex BS-128HDR 12,8 - 1,25 163,8 Китай 66 600

JET HBS-916W

Ленточный станок по металлу с системой подачи СОЖ, который начинает эту категорию рейтинга.

Достоинства:

Губка тисков способна фиксироваться под углом до 45 градусов для работы с разными заготовками;

Высокая мощность двигателя (1100 Вт) для больших нагрузок и долгой работы;

Выбор из 4 режимов скорости движения полотна;

Обеспечивает защиту стола от пропила благодаря автоматическому отключению после распила заготовки насквозь;

Управление сосредоточено на отдельной консоли вверху корпуса.

Недостатки:

Высокая стоимость.

Stalex BS-712N

Неплохой китайский агрегат по металлу с роликовыми подшипниками для ровного движения ленты.

Достоинства:

Универсален для обработки металлов и изделий с любым сечением;

Тиски позволяют фиксировать изделие как горизонтально, так и под углом;

Для облегчения работы предусмотрена возможность настройки подачи полотна под профиль изделия;

Система привода расположена под кожухом, чтобы лучше предотвратить попадание пыли и грязи;

Полотно может двигаться на 4-х скоростях для подстраивания под характеристики заготовки.

Недостатки:

Не выявлено.

JET HVBS-912

Хороший ленточный станок по металлу из нашего рейтинга, работающий от промышленной сети.

Достоинства:

Имеет возможность присоединения лент для обработки нержавеющей стали;

Пильная рама легко поднимается благодаря гидравлическому механизму;

Тиски оснащены быстроразжимным механизмом, поэтому можно быстро менять заготовки;

Система подачи СОЖ способствует сохранности значимых частей инструмента при длительной работе;

Возможность установить заготовку под углом в 90 или 45 градусов.

Недостатки:

Высокая стоимость.

JET J-350V

Первая модель в рейтинге без массивного основания, оптимальная как для производства, так и для личных нужд.

Достоинства:

Для простого подъема пильной части предусмотрен пружинный механизм;

При небольших габаритах модель имеет мощный двигатель на 1,5 кВт;

Оптимален для обработки изделий с круглым сечением;

Для постепенного изменения скорости движения пильного полотна в приборе есть частотный преобразователь;

Легкое движение направляющих обеспечивается подшипниками.

Недостатки:

Не выявлено.

Stalex BS-128HDR

Завершает наш топ-5 ленточнопильных станков по металлу устройство с ручной подачей заготовок, предназначенное для распиливания малых изделий.

Достоинства:

Допускается регулировка тисков под тремя разными углами;

Оптимален для разрезания конструкций из профиля, труб, небольших заготовок;

Гидравлическое опускание пильной рамы обеспечивает плавный ход;

Быстрая замена пильного полотна при откручивании винтового соединения;

Колеса и упоры позволяют как перевозить устройство, так и зафиксировать его.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие стационарные ленточные пилы

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Наиб. диаметр заготовки (см) Наиб. ширина ленты (см) Длина ленты (см) Страна производства Стоимость ( руб) JET HBS-814GH 0,75 20 2 246,3 Тайвань 200 000 JET HBS-1018W 1,5 25 2,7 330 Тайвань 350 000 JET MBS-1013CSD 1,5 27 2,7 200 Тайвань 550 000 JET MBS-1012CNC 1,1 26 2,7 269,5 - 1 550 000 JET HBS-2028DAS 5,6 51 4,1 584 - 2 400 000

JET HBS-814GH

Устройство по обработке металла с насосом и системой подачи смазочно-охлаждающей жидкости.

Достоинства:

Оптимален для работы с заготовками большого диаметра;

Губки тисков могут поворачиваться под углом до 45 градусов;

Избежать повреждения комплектующих и порчи заготовки позволяет гидравлический механизм опускания полотна;

Для легкого поднятия пильной части предусмотрена пружина;

Оборудован направляющими для большей точности распила;

Для лучшей безопасности есть кнопка аварийного останова.

Недостатки:

Не выявлено.

JET HBS-1018W

Пильный агрегат, который лучше приобрести для крупного производства.

Достоинства:

Крепление полотна осуществляется на пять подшипников для большей точности установки;

Возможность резки изделий прямоугольной формы с большим сечением;

Защита от повреждения стола и пильного полотна за счет автоматический остановки после распила детали насквозь;

Оборудован концевым упором, что удобно для осуществления быстрого реза одинаковых заготовок;

Для обработки разных металлов предусмотрены 4-х скоростной режим работы пильной части.

Недостатки:

Высокая стоимость.

JET MBS-1013CSD

Эта модель агрегата поможет значительно сэкономить время на обработку деталей и при этом обеспечить безопасность при операциях.

Достоинства:

Натяжение полотна можно контролировать, а в случае избыточного натяжения срабатывает датчик;

Консоль имеет возможность поворота под углом вправо и влево;

Удобство установки необходимой скорости и отражение показателя на дисплее;

Полотно можно очистить от налипшей стружки при помощи кордщетки;

Быстроразжимные передвижные тиски для удобства крепления заготовки и увеличения скорости работ.

Недостатки:

Высокая стоимость.

JET MBS-1012CNC (с ЧПУ)

Первый аппарат с ЧПУ в нашем рейтинге с точной настройкой параметров распила.

Достоинства:

Рабочая зона оборудована кожухом для безопасности оператора;

Заготовки подаются автоматически, что сокращает усилия при работе и повышает точность выполнения реза;

Заданный режим отображается на дисплее, поэтому не требуется трудоемкая проверка настроек;

Скоростью работы пильного полотна можно управлять при помощи преобразователя частоты;

Гидравлические механизмы для подъема/опускания пильной части и работы тисков.

Недостатки:

Высокая стоимость.

JET HBS-2028DAS (Полуавтоматический, для пакетной резки)

Какой ленточнопильный станок лучше для потоковой обработки деталей? - HBS-2028DAS - один из лучших приборов для производства, способный резать несколько заготовок одновременно.

Достоинства:

Возможность регулировки уровня подъема пильной части для работы с деталями разного размера;

Скорость движения ленты отражается на дисплее;

Гидравлические механизмы для натяжения полотна и работы тисков;

Оснащен емкостью для сбора стружки;

Универсален для распила сплавов, цветных металлов;

Лучшая мощность в рейтинге - 5,6 кВт;

Присутствует подсветка в рабочей зоне.

Недостатки:

Высокая стоимость.

Лучшие аккумуляторные ленточные пилы

Модель/Характеристика Напряжение аккумулятора (В) Наиб. глубина реза(см) Скорость движения полотна (м/мин) Аккумулятор в комплекте Вес (кг) Страна производства Стоимость ( руб) Bosch GCB 18 V-LI Solo 0.601.2A0.300 18 63,5 162 Нет 3,8 Китай 23 000 DEWALT 18.0 В XR DCS371N 18 63,5 174 Нет 3,9 Китай 34 000 Hilti SB 4-A22 22 63,5 167 Нет 4 Китай 34 500 Makita LXT DPB181Z 18 63,5 192 Нет 3,5 Япония 14 700

Bosch GCB 18 V-LI Solo 0.601.2A0.300

Товар от известного производителя инструмента, который лучше громоздких моделей подойдет для частного использования.

Достоинства:

Распиливает трубы из стали и алюминия, также подходит и для пластиковых изделий;

Легкий пластиковый корпус позволяет уменьшить вес устройства, что важно для длительного ручного использования;

Работает от литий-ионного аккумулятора не склонного к саморазряду;

Видимость в рабочей зоне улучшает подсветка;

Для замены ленты не нужен ключ, что упрощает и ускоряет процесс.

Недостатки:

Высокая стоимость.

DEWALT 18.0 В XR DCS371N

Хороший вариант устройства для обработки небольших заготовок и выполнения фигурных надрезов.

Достоинства:

Удобна для выполнения операций на труднодоступных участках благодаря малым габаритам;

Оптимальны для работы с алюминиевыми, стальными и пластиковыми конструкциями;

Комфорт при работе создают рукоятка с резиновым покрытием и подсветка;

Не создает искр при работе, а соответственно, и опасности возгорания;

Питание от Li-ion аккумулятора.

Недостатки:

Нет патрубка для подключения к пылесосу;

Высокая цена.

Hilti SB 4-A22

Агрегат с повышенной защитой корпуса и аккумулятора от повреждений.

Достоинства:

Подходит для работы в сложных условиях благодаря корпусу из стеклопластика и защите аккумулятора;

Рабочая зона подсвечивается, что удобно в темном помещении;

Используется для резки профильных конструкций, труб, кабельных каналов из металла, а также пластиковых изделий;

Прорезание заготовок на глубину до 63,5 мм.

Недостатки:

Неудобная замена полотна;

Высокая цена.

Makita LXT DPB181Z

Относительно недорогой аппарат для домашних мастеров, полезный при прокладке труб.

Достоинства:

Оптимальна для распиловки труб и профилей с сечением 6,4 см;

Алюминиевая рама и редуктор устойчивы к ржавчине и отличаются высокой прочностью;

Аппарат удобно держать при помощи рукоятки и упора;

При слабом освещении можно задействовать подсветку;

Распил на высокой скорости 192 м/мин;

Литий-ионный аккумулятор не теряет заряд даже при длительном перерыве в использовании.

Недостатки:

Не очень надежное полотно.

Рейтинг ленточных пил

Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000

Прибор с оптимальным соотношением стоимости и качества.

Достоинства:

Лента движется без рывков, что стало возможным за счет отбалансированных маховиков;

Параллельный упор закрепляется зажимами, что увеличивает точность реза;

Пильное полотно просто заменить без дополнительного инструмента;

Возможность подключения пылесоса или стружкоотсоса;

Прецизионная направляющая с роликами из стали для высокого качества реза;

Контроль натяжения пильного полотна с помощью индикатора позволяет не повреждать оснастку.

Недостатки:

Не выявлено.

Metabo BAS 261 Precision 619008000

Еще один достойный стационарный прибор с малошумным двигателем.

Достоинства:

В случае перебоев с электричеством двигатель не запустится самостоятельно, что предотвращает риск травм и порчу заготовки;

Для замены полотна и регулировки его защиты не требуется дополнительного инструмента;

За счет отбалансированных маховиков полотно движется равномерно и без рывков;

Стол из чугуна регулируется под углом для работы с нестандартными деталями;

Угловой и параллельный упоры в комплектации.

Недостатки:

Тонкое резиновое покрытие.

Энкор Корвет-422

Российский агрегат с большой точностью обработки и дополнительным столом.

Достоинства:

Двигатель не запустится произвольно после резкого снижения напряжения в сети;

Асинхронный двигатель выдерживает большие и длительные нагрузки и не требует замены комплектующих;

Малошумная работа благодаря ременному приводу;

Предусмотрен второй стол для работы с малыми изделиями;

Возможность поворота тисков для удобства операций с разными заготовками.

Недостатки:

Высокий нагрев двигателя.

Jet J-349V 50000333М

Неплохой вариант для работ по изготовлению металлоконструкций в домашних условиях или в гараже.

Достоинства:

Подходит для обработки небольших заготовок в мастерской или на мелком производстве;

Рама может работать под углом, что увеличивает возможности по обработке деталей;

Не прикладывать значительных усилий при подъеме рамы помогает пружина;

Мощный двигатель на 1,1 кВт;

Благодаря концевому упору прибор удобен для серийного выпуска деталей.

Недостатки:

Неудобная рукоятка.

Stalex BS-912B

Завершает рейтинг устройство с 4-мя скоростными режимами работы и ременным приводом.

Достоинства:

Подходит для обработки деталей из черных металлов с любой формой сечения;

Гидравлический механизм позволяет предотвратить резкое опускание пильной части;

Губки тисков можно установить под углом для поворота заготовки;

Есть насос для подачи смазочной жидкости на значимые части, что повышает износостойкость оборудования;

Для перевозки устройства предусмотрена ручка и колеса.

Недостатки: