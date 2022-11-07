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Ассортимент пильного инструмента на сегодняшний день весьма разнообразен. От ручных пил, известных с советских времен, до высокоточных пильных станков. Нашли свое место в этом списке и ленточные станки, обеспечивающие особый тонкий рез и удобство при работе. В этой статье рассмотрим назначение ленточных агрегатов, критерии выбора и приведем рейтинг ленточных станков по дереву и металлу.
Назначение ленточных станков
Выделяют три основных варианта применения ленточных приборов. Их приобретают для резки:
- дерева;
- металла;
- мяса и костей в пищевой промышленности.
На последнем варианте, ввиду заявленной тематики, заострять внимание не будем. Рассмотрим несколько подробнее обработку дерева и металла.
Станки по дереву
Используются для обработки заготовок разной толщины, диаметра, стандартной и нестандартной формы. Технология обработки ленточным полотном позволяет выполнять узкий разрез, при этом создавая минимум стружки. Регулировка заготовки относительно ленты дает возможность выполнения реза в разных плоскостях, под углом или применять агрегат для изготовления фигурной резьбы.
Эффективны в том случае, когда необходимо выполнить разрез изделия с высокой точностью и минимальными потерями материала. Также применимы для выполнения фигурного реза металлических листов.
Производители ленточных пил
Ленточнопильный агрегат по металлу или дереву можно приобрести у российских или зарубежных компаний. Вот рейтинг лучших производителей ленточных агрегатов:
- Flott. Производитель оборудования от бренда Jet (Германия). Агрегаты марки отличаются надежностью и точной работой.
- Jet. Продукты этого немецкого бренда отмечены пользователями как удобные при работе с разными металлами и деревом под любым углом. Пальму первенства в номинации “Лучшие ленточнопильные станки по металлу для высокоточных работ” по комментариям потребителей вполне могла бы завоевать компания Jet.
- Stalex. Преимуществом своих ленточных устройств компания считает гидроразгрузку - автоматическое пиление, которое лучше экономит прилагаемые оператором силы.
- Энкор. Устройства отечественного производителя позволяют фиксировать деталь под нужным углом и работать с желаемой толщиной пильной ленты.
- Belmash. Предприятие, специализирующееся на выпуске машин для серийного производства. Предлагает к приобретению агрегаты по дереву с установкой на платформу или ножки.
- Makita. Знаменитый бренд инструмента, который выпускает как компактные ленточные пилы, так и станки, которые лучше подойдут для частых профессиональных работ.
- Metabo. Пильные станки по дереву от Metabo не займут много места в мастерской, при этом имеют устойчивое основание и неплохую мощность. Лучшие ленточнопильные станки по дереву по отзывам покупателей производит данный бренд.
Как выбрать хорошую ленточную пилу
Прежде, чем перейти к рейтингу ленточных станков, лучше определить, по каким критериям стоит выбирать прибор под свои цели. Мы выделили следующий перечень важных характеристик:
- Технические параметры и особенности конструкции. Ленточный прибор устанавливается на платформу или другое основание. В основе его находится с-образная станина, по краям которой крепятся вращающие ее пильное полотно шкивы. Также есть двигатель, тормозной механизм и линейки для установки заготовки и распила.
Если выбор стоит между приобретением пилы и станка, то при возможности размещения желательно выбрать второй вариант. Стационарный агрегат отличается большей устойчивостью, мощностью и удобством фиксации заготовок.
- Плотность, величина и шаг зубьев. При пилении большое значение имеет разводка (отклонение зубцов), размер зубцов и их шаг. Большее отклонение зубцов позволяет продлить срок службы устройства. Крупные зубцы в отличие от мелких лучше разрежут твердый толстый материал. Чем меньше шаг зубцов, тем ниже должна быть скорость движения пилы, для древесины, например, выделяют расходники с шагом в 19, 22, 25,4 мм.
- Размеры полотен. Широкие ленты лучше применять для продольной резки, тонкие - для заготовок небольшой толщины. Для фигурной обработки выбор ленты будет зависеть от особенностей нужной детали.
- Уровень заточки. Важно обращать внимание на необходимость заточки оснастки. Работать с затупившимся расходником неэффективно и опасно. Лучше для станка купить ленту из стали, так как она меньше подвержена износу.
- Рекомендованное натяжение полотна. От этого параметра зависит ровность реза и сохранность оснастки. Более узкое полотно требует более сильного натяжения и наоборот. Лучше при натяжении соблюдать рекомендации производителя оборудования.
- Скорость пиления и подачи. При работе необходимо контролировать скорость обработки. Слишком большая скорость вызывает перегрев двигателя. Подача (скорость опускания рамы) должна регулироваться по стружке. Стружка должна быть упругой и тонкой, при слишком большой или малой скорости подачи такого результата достигнуть не удается.
Лучшие ленточные пилы по дереву
|
Модель/Характеристика
|
Наиб. ширина пропила (см)
|
Наиб. глубина пропила (см)
|
Наиб. ширина ленты (см)
|
Длина ленты (см)
|
Страна производства
|
Стоимость ( руб)
|
Энкор Корвет-31М
|
20
|
8
|
0,65
|
140
|
Китай
|
12 682
|
Makita LB 1200F
|
30,5
|
16,5
|
1,6
|
224
|
Китай
|
73 499
|
Belmash WBS-254/2
|
24,5
|
15,2
|
1,25
|
182,6
|
Беларусь
|
32 490
|
Jet JWBS-14OS-M
|
34,2
|
15,2
|
2
|
237,5
|
Китай
|
67 700
|
"Корвет-33М" 90331
|
30,5
|
17,5
|
1,5
|
224
|
Китай
|
36 000
Энкор Корвет-31М 90311
Рейтинг ленточнопильных станков по дереву открывает недорогая модель от Энкор.
Достоинства:
- Возможность раздвигания стола и его наклона под углом дает возможность лучше обрабатывать нестандартные заготовки;
- Фиксатор ленточного механизма может быть отрегулирован по высоте изделия;
- Алюминиевый материал стола выдерживает тяжелые заготовки;
- Изделие можно закрепить как продольно, так и под углом;
- К устройству можно подключить пылесос для отсоса стружки.
Недостатки:
- Неудобная замена полотна.
Makita LB 1200F 174899
Пила известного производителя с комплектом из 4-х полотен, которая лучше подойдет для мастерской.
Достоинства:
- В рабочей зоне имеется подсветка для улучшения видимости;
- Быстрая остановка двигателя в случае нештатной ситуации с помощью одной кнопки и блокировка двигателя от непреднамеренного пуска;
- Пилу можно перевозить, для этого предусмотрены колеса и ручка;
- Возможность работать в отдалении от сети благодаря шнуру 2,5 м;
- Можно подключить оборудование для удаления опилок из рабочей зоны.
Недостатки:
- Недостаточная высота параллельного упора.
Belmash WBS-254/2
Функциональный аппарат с небольшим уровнем шума.
Достоинства:
- Материал параллельного упора и рабочего стола - устойчивый к коррозии алюминий;
- Для удаления мусора при работе в устройстве есть три патрубка для подключения пылесоса;
- Угол наклона стола регулируется до 45 градусов для удобства работы;
- Выбор из двух скоростных режимов движения полотна;
- Рабочий стол расположен на метровой высоте, что лучше подойдет для операторов разного роста;
- Простое управление и регулировка пильного полотна.
Недостатки:
- Вкладыш расположен ниже стола.
Jet JWBS-14OS-M
Какой лучше выбрать ленточный станок по дереву? - Определенно неплохим выбором будет простой в настройке агрегат, такой, как JWBS-14OS-M.
Достоинства:
- Паз в рабочем столе в виде буквы “Т” для удобства размещения изделий;
- Чугунный стол и рама повышенной жесткости выдерживают высокую нагрузку и способствуют долговечности устройства;
- Высота пропила может регулироваться благодаря вставке и позволяет обрабатывать изделие высотой до 30,5 см;
- Направляющие пильного полотна закреплены на штифтовое соединение для лучшего скольжения;
- Подставка для установки на пол в комплекте.
Недостатки:
- Не лучшее качество поставляемого полотна.
"Корвет-33М" 90331
Аппарат повышенной безопасности, который лучше использовать для работы в гараже или для домашней мастерской.
Достоинства:
- Работа в двух скоростных режимах позволяет подобрать оптимальную скорость обработки материала;
- Защита от непреднамеренного пуска двигателя защищает оператора от травм;
- Предусмотрен стабилизатор для регулировки высоты пильного полотна;
- При открытом боковом защитном кожухе двигатель останавливается концевым выключателем;
- Патрубок для подключения стружкоотсасывающей техники.
Недостатки:
- Не лучшее качество сборки.
|
Модель/Характеристика
|
Наиб. диаметр заготовки (см)
|
Высота стола
|
Наиб. ширина ленты (см)
|
Длина ленты (см)
|
Страна производства
|
Стоимость ( руб)
|
JET HBS-916W
|
22,5
|
63,5
|
2,7
|
303,5
|
Тайвань
|
290 000
|
Stalex BS-712N
|
17,8
|
-
|
2
|
236,2
|
Китай
|
116 800
|
JET HVBS-912
|
22,9
|
64
|
2,7
|
265,5
|
Тайвань
|
199 000
|
JET J-350V
|
15
|
-
|
1,3
|
173,5
|
Тайвань
|
72 000
|
Stalex BS-128HDR
|
12,8
|
-
|
1,25
|
163,8
|
Китай
|
66 600
JET HBS-916W
Ленточный станок по металлу с системой подачи СОЖ, который начинает эту категорию рейтинга.
Достоинства:
- Губка тисков способна фиксироваться под углом до 45 градусов для работы с разными заготовками;
- Высокая мощность двигателя (1100 Вт) для больших нагрузок и долгой работы;
- Выбор из 4 режимов скорости движения полотна;
- Обеспечивает защиту стола от пропила благодаря автоматическому отключению после распила заготовки насквозь;
- Управление сосредоточено на отдельной консоли вверху корпуса.
Недостатки:
Stalex BS-712N
Неплохой китайский агрегат по металлу с роликовыми подшипниками для ровного движения ленты.
Достоинства:
- Универсален для обработки металлов и изделий с любым сечением;
- Тиски позволяют фиксировать изделие как горизонтально, так и под углом;
- Для облегчения работы предусмотрена возможность настройки подачи полотна под профиль изделия;
- Система привода расположена под кожухом, чтобы лучше предотвратить попадание пыли и грязи;
- Полотно может двигаться на 4-х скоростях для подстраивания под характеристики заготовки.
Недостатки:
JET HVBS-912
Хороший ленточный станок по металлу из нашего рейтинга, работающий от промышленной сети.
Достоинства:
- Имеет возможность присоединения лент для обработки нержавеющей стали;
- Пильная рама легко поднимается благодаря гидравлическому механизму;
- Тиски оснащены быстроразжимным механизмом, поэтому можно быстро менять заготовки;
- Система подачи СОЖ способствует сохранности значимых частей инструмента при длительной работе;
- Возможность установить заготовку под углом в 90 или 45 градусов.
Недостатки:
JET J-350V
Первая модель в рейтинге без массивного основания, оптимальная как для производства, так и для личных нужд.
Достоинства:
- Для простого подъема пильной части предусмотрен пружинный механизм;
- При небольших габаритах модель имеет мощный двигатель на 1,5 кВт;
- Оптимален для обработки изделий с круглым сечением;
- Для постепенного изменения скорости движения пильного полотна в приборе есть частотный преобразователь;
- Легкое движение направляющих обеспечивается подшипниками.
Недостатки:
Stalex BS-128HDR
Завершает наш топ-5 ленточнопильных станков по металлу устройство с ручной подачей заготовок, предназначенное для распиливания малых изделий.
Достоинства:
- Допускается регулировка тисков под тремя разными углами;
- Оптимален для разрезания конструкций из профиля, труб, небольших заготовок;
- Гидравлическое опускание пильной рамы обеспечивает плавный ход;
- Быстрая замена пильного полотна при откручивании винтового соединения;
- Колеса и упоры позволяют как перевозить устройство, так и зафиксировать его.
Недостатки:
Лучшие стационарные ленточные пилы
|
Модель/Характеристика
|
Мощность (кВт)
|
Наиб. диаметр заготовки (см)
|
Наиб. ширина ленты (см)
|
Длина ленты (см)
|
Страна производства
|
Стоимость ( руб)
|
JET HBS-814GH
|
0,75
|
20
|
2
|
246,3
|
Тайвань
|
200 000
|
JET HBS-1018W
|
1,5
|
25
|
2,7
|
330
|
Тайвань
|
350 000
|
JET MBS-1013CSD
|
1,5
|
27
|
2,7
|
200
|
Тайвань
|
550 000
|
JET MBS-1012CNC
|
1,1
|
26
|
2,7
|
269,5
|
-
|
1 550 000
|
JET HBS-2028DAS
|
5,6
|
51
|
4,1
|
584
|
-
|
2 400 000
JET HBS-814GH
Устройство по обработке металла с насосом и системой подачи смазочно-охлаждающей жидкости.
Достоинства:
- Оптимален для работы с заготовками большого диаметра;
- Губки тисков могут поворачиваться под углом до 45 градусов;
- Избежать повреждения комплектующих и порчи заготовки позволяет гидравлический механизм опускания полотна;
- Для легкого поднятия пильной части предусмотрена пружина;
- Оборудован направляющими для большей точности распила;
- Для лучшей безопасности есть кнопка аварийного останова.
Недостатки:
JET HBS-1018W
Пильный агрегат, который лучше приобрести для крупного производства.
Достоинства:
- Крепление полотна осуществляется на пять подшипников для большей точности установки;
- Возможность резки изделий прямоугольной формы с большим сечением;
- Защита от повреждения стола и пильного полотна за счет автоматический остановки после распила детали насквозь;
- Оборудован концевым упором, что удобно для осуществления быстрого реза одинаковых заготовок;
- Для обработки разных металлов предусмотрены 4-х скоростной режим работы пильной части.
Недостатки:
JET MBS-1013CSD
Эта модель агрегата поможет значительно сэкономить время на обработку деталей и при этом обеспечить безопасность при операциях.
Достоинства:
- Натяжение полотна можно контролировать, а в случае избыточного натяжения срабатывает датчик;
- Консоль имеет возможность поворота под углом вправо и влево;
- Удобство установки необходимой скорости и отражение показателя на дисплее;
- Полотно можно очистить от налипшей стружки при помощи кордщетки;
- Быстроразжимные передвижные тиски для удобства крепления заготовки и увеличения скорости работ.
Недостатки:
JET MBS-1012CNC (с ЧПУ)
Первый аппарат с ЧПУ в нашем рейтинге с точной настройкой параметров распила.
Достоинства:
- Рабочая зона оборудована кожухом для безопасности оператора;
- Заготовки подаются автоматически, что сокращает усилия при работе и повышает точность выполнения реза;
- Заданный режим отображается на дисплее, поэтому не требуется трудоемкая проверка настроек;
- Скоростью работы пильного полотна можно управлять при помощи преобразователя частоты;
- Гидравлические механизмы для подъема/опускания пильной части и работы тисков.
Недостатки:
JET HBS-2028DAS (Полуавтоматический, для пакетной резки)
Какой ленточнопильный станок лучше для потоковой обработки деталей? - HBS-2028DAS - один из лучших приборов для производства, способный резать несколько заготовок одновременно.
Достоинства:
- Возможность регулировки уровня подъема пильной части для работы с деталями разного размера;
- Скорость движения ленты отражается на дисплее;
- Гидравлические механизмы для натяжения полотна и работы тисков;
- Оснащен емкостью для сбора стружки;
- Универсален для распила сплавов, цветных металлов;
- Лучшая мощность в рейтинге - 5,6 кВт;
- Присутствует подсветка в рабочей зоне.
Недостатки:
Лучшие аккумуляторные ленточные пилы
|
Модель/Характеристика
|
Напряжение аккумулятора (В)
|
Наиб. глубина реза(см)
|
Скорость движения полотна (м/мин)
|
Аккумулятор в комплекте
|
Вес (кг)
|
Страна производства
|
Стоимость ( руб)
|
Bosch GCB 18 V-LI Solo 0.601.2A0.300
|
18
|
63,5
|
162
|
Нет
|
3,8
|
Китай
|
23 000
|
DEWALT 18.0 В XR DCS371N
|
18
|
63,5
|
174
|
Нет
|
3,9
|
Китай
|
34 000
|
Hilti SB 4-A22
|
22
|
63,5
|
167
|
Нет
|
4
|
Китай
|
34 500
|
Makita LXT DPB181Z
|
18
|
63,5
|
192
|
Нет
|
3,5
|
Япония
|
14 700
Bosch GCB 18 V-LI Solo 0.601.2A0.300
Товар от известного производителя инструмента, который лучше громоздких моделей подойдет для частного использования.
Достоинства:
- Распиливает трубы из стали и алюминия, также подходит и для пластиковых изделий;
- Легкий пластиковый корпус позволяет уменьшить вес устройства, что важно для длительного ручного использования;
- Работает от литий-ионного аккумулятора не склонного к саморазряду;
- Видимость в рабочей зоне улучшает подсветка;
- Для замены ленты не нужен ключ, что упрощает и ускоряет процесс.
Недостатки:
DEWALT 18.0 В XR DCS371N
Хороший вариант устройства для обработки небольших заготовок и выполнения фигурных надрезов.
Достоинства:
- Удобна для выполнения операций на труднодоступных участках благодаря малым габаритам;
- Оптимальны для работы с алюминиевыми, стальными и пластиковыми конструкциями;
- Комфорт при работе создают рукоятка с резиновым покрытием и подсветка;
- Не создает искр при работе, а соответственно, и опасности возгорания;
- Питание от Li-ion аккумулятора.
Недостатки:
- Нет патрубка для подключения к пылесосу;
- Высокая цена.
Hilti SB 4-A22
Агрегат с повышенной защитой корпуса и аккумулятора от повреждений.
Достоинства:
- Подходит для работы в сложных условиях благодаря корпусу из стеклопластика и защите аккумулятора;
- Рабочая зона подсвечивается, что удобно в темном помещении;
- Используется для резки профильных конструкций, труб, кабельных каналов из металла, а также пластиковых изделий;
- Прорезание заготовок на глубину до 63,5 мм.
Недостатки:
- Неудобная замена полотна;
- Высокая цена.
Makita LXT DPB181Z
Относительно недорогой аппарат для домашних мастеров, полезный при прокладке труб.
Достоинства:
- Оптимальна для распиловки труб и профилей с сечением 6,4 см;
- Алюминиевая рама и редуктор устойчивы к ржавчине и отличаются высокой прочностью;
- Аппарат удобно держать при помощи рукоятки и упора;
- При слабом освещении можно задействовать подсветку;
- Распил на высокой скорости 192 м/мин;
- Литий-ионный аккумулятор не теряет заряд даже при длительном перерыве в использовании.
Недостатки:
- Не очень надежное полотно.
Рейтинг ленточных пил
|
Модель/Характеристика
|
Наиб. ширина пропила (см)
|
Наиб. глубина пропила (см)
|
Наиб. ширина ленты (см)
|
Длина ленты (см)
|
Страна производства
|
Стоимость ( руб)
|
Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000
|
30,7
|
17
|
2
|
224
|
Китай
|
84 500
|
Metabo BAS 261 Precision 619008000
|
24,5
|
10,3
|
1,2
|
171,2
|
Китай
|
46 600
|
Энкор Корвет-422
|
-
|
-
|
1,2
|
163,8
|
Китай
|
39 600
|
Jet J-349V 50000333М
|
-
|
-
|
1,3
|
144
|
Тайвань
|
50 000
|
Stalex BS-912B
|
-
|
-
|
2,7
|
265,5
|
Китай
|
114 200
Прибор с оптимальным соотношением стоимости и качества.
Достоинства:
- Лента движется без рывков, что стало возможным за счет отбалансированных маховиков;
- Параллельный упор закрепляется зажимами, что увеличивает точность реза;
- Пильное полотно просто заменить без дополнительного инструмента;
- Возможность подключения пылесоса или стружкоотсоса;
- Прецизионная направляющая с роликами из стали для высокого качества реза;
- Контроль натяжения пильного полотна с помощью индикатора позволяет не повреждать оснастку.
Недостатки:
Еще один достойный стационарный прибор с малошумным двигателем.
Достоинства:
- В случае перебоев с электричеством двигатель не запустится самостоятельно, что предотвращает риск травм и порчу заготовки;
- Для замены полотна и регулировки его защиты не требуется дополнительного инструмента;
- За счет отбалансированных маховиков полотно движется равномерно и без рывков;
- Стол из чугуна регулируется под углом для работы с нестандартными деталями;
- Угловой и параллельный упоры в комплектации.
Недостатки:
- Тонкое резиновое покрытие.
Энкор Корвет-422
Российский агрегат с большой точностью обработки и дополнительным столом.
Достоинства:
- Двигатель не запустится произвольно после резкого снижения напряжения в сети;
- Асинхронный двигатель выдерживает большие и длительные нагрузки и не требует замены комплектующих;
- Малошумная работа благодаря ременному приводу;
- Предусмотрен второй стол для работы с малыми изделиями;
- Возможность поворота тисков для удобства операций с разными заготовками.
Недостатки:
- Высокий нагрев двигателя.
Jet J-349V 50000333М
Неплохой вариант для работ по изготовлению металлоконструкций в домашних условиях или в гараже.
Достоинства:
- Подходит для обработки небольших заготовок в мастерской или на мелком производстве;
- Рама может работать под углом, что увеличивает возможности по обработке деталей;
- Не прикладывать значительных усилий при подъеме рамы помогает пружина;
- Мощный двигатель на 1,1 кВт;
- Благодаря концевому упору прибор удобен для серийного выпуска деталей.
Недостатки:
Stalex BS-912B
Завершает рейтинг устройство с 4-мя скоростными режимами работы и ременным приводом.
Достоинства:
- Подходит для обработки деталей из черных металлов с любой формой сечения;
- Гидравлический механизм позволяет предотвратить резкое опускание пильной части;
- Губки тисков можно установить под углом для поворота заготовки;
- Есть насос для подачи смазочной жидкости на значимые части, что повышает износостойкость оборудования;
- Для перевозки устройства предусмотрена ручка и колеса.
Недостатки: