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Рейтинг ленточных станков
07.11.2022

Рейтинг ленточных станков

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Ассортимент пильного инструмента на сегодняшний день весьма разнообразен. От ручных пил, известных с советских времен, до высокоточных пильных станков. Нашли свое место в этом списке и ленточные станки, обеспечивающие особый тонкий рез и удобство при работе. В этой статье рассмотрим назначение ленточных агрегатов, критерии выбора и приведем рейтинг ленточных станков по дереву и металлу.

Назначение ленточных станков

Выделяют три основных варианта применения ленточных приборов. Их приобретают для резки:

  • дерева;
  • металла;
  • мяса и костей в пищевой промышленности.

На последнем варианте, ввиду заявленной тематики, заострять внимание не будем. Рассмотрим несколько подробнее обработку дерева и металла.

Станки по дереву

Используются для обработки заготовок разной толщины, диаметра, стандартной и нестандартной формы. Технология обработки ленточным полотном позволяет выполнять узкий разрез, при этом создавая минимум стружки. Регулировка заготовки относительно ленты дает возможность выполнения реза в разных плоскостях, под углом или применять агрегат для изготовления фигурной резьбы.

Станки по металлу

Эффективны в том случае, когда необходимо выполнить разрез изделия с высокой точностью и минимальными потерями материала. Также применимы для выполнения фигурного реза металлических листов.

Производители ленточных пил

Ленточнопильный агрегат по металлу или дереву можно приобрести у российских или зарубежных компаний. Вот рейтинг лучших производителей ленточных агрегатов:

  • Flott. Производитель оборудования от бренда Jet (Германия). Агрегаты марки отличаются надежностью и точной работой.
  • Jet. Продукты этого немецкого бренда отмечены пользователями как удобные при работе с разными металлами и деревом под любым углом. Пальму первенства в номинации “Лучшие ленточнопильные станки по металлу для высокоточных работ” по комментариям потребителей вполне могла бы завоевать компания Jet.
  • Stalex. Преимуществом своих ленточных устройств компания считает гидроразгрузку - автоматическое пиление, которое лучше экономит прилагаемые оператором силы.
  • Энкор. Устройства отечественного производителя позволяют фиксировать деталь под нужным углом и работать с желаемой толщиной пильной ленты.
  • Belmash. Предприятие, специализирующееся на выпуске машин для серийного производства. Предлагает к приобретению агрегаты по дереву с установкой на платформу или ножки.
  • Makita. Знаменитый бренд инструмента, который выпускает как компактные ленточные пилы, так и станки, которые лучше подойдут для частых профессиональных работ.
  • Metabo. Пильные станки по дереву от Metabo не займут много места в мастерской, при этом имеют устойчивое основание и неплохую мощность. Лучшие ленточнопильные станки по дереву по отзывам покупателей производит данный бренд.

Как выбрать хорошую ленточную пилу

Прежде, чем перейти к рейтингу ленточных станков, лучше определить, по каким критериям стоит выбирать прибор под свои цели. Мы выделили следующий перечень важных характеристик:

  1. Технические параметры и особенности конструкции. Ленточный прибор устанавливается на платформу или другое основание. В основе его находится с-образная станина, по краям которой крепятся вращающие ее пильное полотно шкивы. Также есть двигатель, тормозной механизм и линейки для установки заготовки и распила.

    2. Если выбор стоит между приобретением пилы и станка, то при возможности размещения желательно выбрать второй вариант. Стационарный агрегат отличается большей устойчивостью, мощностью и удобством фиксации заготовок.

  2. Плотность, величина и шаг зубьев. При пилении большое значение имеет разводка (отклонение зубцов), размер зубцов и их шаг. Большее отклонение зубцов позволяет продлить срок службы устройства. Крупные зубцы в отличие от мелких лучше разрежут твердый толстый материал. Чем меньше шаг зубцов, тем ниже должна быть скорость движения пилы, для древесины, например, выделяют расходники с шагом в 19, 22, 25,4 мм.
  3. Размеры полотен. Широкие ленты лучше применять для продольной резки, тонкие - для заготовок небольшой толщины. Для фигурной обработки выбор ленты будет зависеть от особенностей нужной детали.
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  4. Уровень заточки. Важно обращать внимание на необходимость заточки оснастки. Работать с затупившимся расходником неэффективно и опасно. Лучше для станка купить ленту из стали, так как она меньше подвержена износу.
  5. Рекомендованное натяжение полотна. От этого параметра зависит ровность реза и сохранность оснастки. Более узкое полотно требует более сильного натяжения и наоборот. Лучше при натяжении соблюдать рекомендации производителя оборудования.
  6. Скорость пиления и подачи. При работе необходимо контролировать скорость обработки. Слишком большая скорость вызывает перегрев двигателя. Подача (скорость опускания рамы) должна регулироваться по стружке. Стружка должна быть упругой и тонкой, при слишком большой или малой скорости подачи такого результата достигнуть не удается.

Лучшие ленточные пилы по дереву

Модель/Характеристика Наиб. ширина пропила (см) Наиб. глубина пропила (см) Наиб. ширина ленты (см) Длина ленты (см) Страна производства Стоимость ( руб)
Энкор Корвет-31М 20 8 0,65 140 Китай 12 682
Makita LB 1200F 30,5 16,5 1,6 224 Китай 73 499
Belmash WBS-254/2 24,5 15,2 1,25 182,6 Беларусь 32 490
Jet JWBS-14OS-M 34,2 15,2 2 237,5 Китай 67 700
"Корвет-33М" 90331 30,5 17,5 1,5 224 Китай 36 000

Энкор Корвет-31М 90311

Рейтинг ленточнопильных станков по дереву открывает недорогая модель от Энкор.

Достоинства:

  • Возможность раздвигания стола и его наклона под углом дает возможность лучше обрабатывать нестандартные заготовки;
  • Фиксатор ленточного механизма может быть отрегулирован по высоте изделия;
  • Алюминиевый материал стола выдерживает тяжелые заготовки;
  • Изделие можно закрепить как продольно, так и под углом;
  • К устройству можно подключить пылесос для отсоса стружки.

Недостатки:

  • Неудобная замена полотна.
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Makita LB 1200F 174899

Пила известного производителя с комплектом из 4-х полотен, которая лучше подойдет для мастерской.

Достоинства:

  • В рабочей зоне имеется подсветка для улучшения видимости;
  • Быстрая остановка двигателя в случае нештатной ситуации с помощью одной кнопки и блокировка двигателя от непреднамеренного пуска;
  • Пилу можно перевозить, для этого предусмотрены колеса и ручка;
  • Возможность работать в отдалении от сети благодаря шнуру 2,5 м;
  • Можно подключить оборудование для удаления опилок из рабочей зоны.

Недостатки:

  • Недостаточная высота параллельного упора.
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Belmash WBS-254/2

Функциональный аппарат с небольшим уровнем шума.

Достоинства:

  • Материал параллельного упора и рабочего стола - устойчивый к коррозии алюминий;
  • Для удаления мусора при работе в устройстве есть три патрубка для подключения пылесоса;
  • Угол наклона стола регулируется до 45 градусов для удобства работы;
  • Выбор из двух скоростных режимов движения полотна;
  • Рабочий стол расположен на метровой высоте, что лучше подойдет для операторов разного роста;
  • Простое управление и регулировка пильного полотна.

Недостатки:

  • Вкладыш расположен ниже стола.
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Jet JWBS-14OS-M

Какой лучше выбрать ленточный станок по дереву? - Определенно неплохим выбором будет простой в настройке агрегат, такой, как JWBS-14OS-M.

Достоинства:

  • Паз в рабочем столе в виде буквы “Т” для удобства размещения изделий;
  • Чугунный стол и рама повышенной жесткости выдерживают высокую нагрузку и способствуют долговечности устройства;
  • Высота пропила может регулироваться благодаря вставке и позволяет обрабатывать изделие высотой до 30,5 см;
  • Направляющие пильного полотна закреплены на штифтовое соединение для лучшего скольжения;
  • Подставка для установки на пол в комплекте.

Недостатки:

  • Не лучшее качество поставляемого полотна.
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"Корвет-33М" 90331

Аппарат повышенной безопасности, который лучше использовать для работы в гараже или для домашней мастерской.

Достоинства:

  • Работа в двух скоростных режимах позволяет подобрать оптимальную скорость обработки материала;
  • Защита от непреднамеренного пуска двигателя защищает оператора от травм;
  • Предусмотрен стабилизатор для регулировки высоты пильного полотна;
  • При открытом боковом защитном кожухе двигатель останавливается концевым выключателем;
  • Патрубок для подключения стружкоотсасывающей техники.

Недостатки:

  • Не лучшее качество сборки.
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Лучшие ленточные пилы по металлу

Модель/Характеристика Наиб. диаметр заготовки (см) Высота стола Наиб. ширина ленты (см) Длина ленты (см) Страна производства Стоимость ( руб)
JET HBS-916W 22,5 63,5 2,7 303,5 Тайвань 290 000
Stalex BS-712N 17,8 - 2 236,2 Китай 116 800
JET HVBS-912 22,9 64 2,7 265,5 Тайвань 199 000
JET J-350V 15 - 1,3 173,5 Тайвань 72 000
Stalex BS-128HDR 12,8 - 1,25 163,8 Китай 66 600

JET HBS-916W

Ленточный станок по металлу с системой подачи СОЖ, который начинает эту категорию рейтинга.

Достоинства:

  • Губка тисков способна фиксироваться под углом до 45 градусов для работы с разными заготовками;
  • Высокая мощность двигателя (1100 Вт) для больших нагрузок и долгой работы;
  • Выбор из 4 режимов скорости движения полотна;
  • Обеспечивает защиту стола от пропила благодаря автоматическому отключению после распила заготовки насквозь;
  • Управление сосредоточено на отдельной консоли вверху корпуса.

Недостатки:

  • Высокая стоимость.
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Stalex BS-712N

Неплохой китайский агрегат по металлу с роликовыми подшипниками для ровного движения ленты.

Достоинства:

  • Универсален для обработки металлов и изделий с любым сечением;
  • Тиски позволяют фиксировать изделие как горизонтально, так и под углом;
  • Для облегчения работы предусмотрена возможность настройки подачи полотна под профиль изделия;
  • Система привода расположена под кожухом, чтобы лучше предотвратить попадание пыли и грязи;
  • Полотно может двигаться на 4-х скоростях для подстраивания под характеристики заготовки.

Недостатки:

  • Не выявлено.
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JET HVBS-912

Хороший ленточный станок по металлу из нашего рейтинга, работающий от промышленной сети.

Достоинства:

  • Имеет возможность присоединения лент для обработки нержавеющей стали;
  • Пильная рама легко поднимается благодаря гидравлическому механизму;
  • Тиски оснащены быстроразжимным механизмом, поэтому можно быстро менять заготовки;
  • Система подачи СОЖ способствует сохранности значимых частей инструмента при длительной работе;
  • Возможность установить заготовку под углом в 90 или 45 градусов.

Недостатки:

  • Высокая стоимость.
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JET J-350V

Первая модель в рейтинге без массивного основания, оптимальная как для производства, так и для личных нужд.

Достоинства:

  • Для простого подъема пильной части предусмотрен пружинный механизм;
  • При небольших габаритах модель имеет мощный двигатель на 1,5 кВт;
  • Оптимален для обработки изделий с круглым сечением;
  • Для постепенного изменения скорости движения пильного полотна в приборе есть частотный преобразователь;
  • Легкое движение направляющих обеспечивается подшипниками.

Недостатки:

  • Не выявлено.
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Stalex BS-128HDR

Завершает наш топ-5 ленточнопильных станков по металлу устройство с ручной подачей заготовок, предназначенное для распиливания малых изделий.

Достоинства:

  • Допускается регулировка тисков под тремя разными углами;
  • Оптимален для разрезания конструкций из профиля, труб, небольших заготовок;
  • Гидравлическое опускание пильной рамы обеспечивает плавный ход;
  • Быстрая замена пильного полотна при откручивании винтового соединения;
  • Колеса и упоры позволяют как перевозить устройство, так и зафиксировать его.

Недостатки:

  • Не выявлено.
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Лучшие стационарные ленточные пилы

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Наиб. диаметр заготовки (см) Наиб. ширина ленты (см) Длина ленты (см) Страна производства Стоимость ( руб)
JET HBS-814GH 0,75 20 2 246,3 Тайвань 200 000
JET HBS-1018W 1,5 25 2,7 330 Тайвань 350 000
JET MBS-1013CSD 1,5 27 2,7 200 Тайвань 550 000
JET MBS-1012CNC 1,1 26 2,7 269,5 - 1 550 000
JET HBS-2028DAS 5,6 51 4,1 584 - 2 400 000

JET HBS-814GH

Устройство по обработке металла с насосом и системой подачи смазочно-охлаждающей жидкости.

Достоинства:

  • Оптимален для работы с заготовками большого диаметра;
  • Губки тисков могут поворачиваться под углом до 45 градусов;
  • Избежать повреждения комплектующих и порчи заготовки позволяет гидравлический механизм опускания полотна;
  • Для легкого поднятия пильной части предусмотрена пружина;
  • Оборудован направляющими для большей точности распила;
  • Для лучшей безопасности есть кнопка аварийного останова.

Недостатки:

  • Не выявлено.
13-reyting-lentochnykh-stankov.jpg

JET HBS-1018W

Пильный агрегат, который лучше приобрести для крупного производства.

Достоинства:

  • Крепление полотна осуществляется на пять подшипников для большей точности установки;
  • Возможность резки изделий прямоугольной формы с большим сечением;
  • Защита от повреждения стола и пильного полотна за счет автоматический остановки после распила детали насквозь;
  • Оборудован концевым упором, что удобно для осуществления быстрого реза одинаковых заготовок;
  • Для обработки разных металлов предусмотрены 4-х скоростной режим работы пильной части.

Недостатки:

  • Высокая стоимость.
14-reyting-lentochnykh-stankov.jpg

JET MBS-1013CSD

Эта модель агрегата поможет значительно сэкономить время на обработку деталей и при этом обеспечить безопасность при операциях.

Достоинства:

  • Натяжение полотна можно контролировать, а в случае избыточного натяжения срабатывает датчик;
  • Консоль имеет возможность поворота под углом вправо и влево;
  • Удобство установки необходимой скорости и отражение показателя на дисплее;
  • Полотно можно очистить от налипшей стружки при помощи кордщетки;
  • Быстроразжимные передвижные тиски для удобства крепления заготовки и увеличения скорости работ.

Недостатки:

  • Высокая стоимость.
15-reyting-lentochnykh-stankov.jpg

JET MBS-1012CNC (с ЧПУ)

Первый аппарат с ЧПУ в нашем рейтинге с точной настройкой параметров распила.

Достоинства:

  • Рабочая зона оборудована кожухом для безопасности оператора;
  • Заготовки подаются автоматически, что сокращает усилия при работе и повышает точность выполнения реза;
  • Заданный режим отображается на дисплее, поэтому не требуется трудоемкая проверка настроек;
  • Скоростью работы пильного полотна можно управлять при помощи преобразователя частоты;
  • Гидравлические механизмы для подъема/опускания пильной части и работы тисков.

Недостатки:

  • Высокая стоимость.
16-reyting-lentochnykh-stankov.jpg

JET HBS-2028DAS (Полуавтоматический, для пакетной резки)

Какой ленточнопильный станок лучше для потоковой обработки деталей? - HBS-2028DAS - один из лучших приборов для производства, способный резать несколько заготовок одновременно.

Достоинства:

  • Возможность регулировки уровня подъема пильной части для работы с деталями разного размера;
  • Скорость движения ленты отражается на дисплее;
  • Гидравлические механизмы для натяжения полотна и работы тисков;
  • Оснащен емкостью для сбора стружки;
  • Универсален для распила сплавов, цветных металлов;
  • Лучшая мощность в рейтинге - 5,6 кВт;
  • Присутствует подсветка в рабочей зоне.

Недостатки:

  • Высокая стоимость.
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Лучшие аккумуляторные ленточные пилы

Модель/Характеристика Напряжение аккумулятора (В) Наиб. глубина реза(см) Скорость движения полотна (м/мин) Аккумулятор в комплекте Вес (кг) Страна производства Стоимость ( руб)
Bosch GCB 18 V-LI Solo 0.601.2A0.300 18 63,5 162 Нет 3,8 Китай 23 000
DEWALT 18.0 В XR DCS371N 18 63,5 174 Нет 3,9 Китай 34 000
Hilti SB 4-A22 22 63,5 167 Нет 4 Китай 34 500
Makita LXT DPB181Z 18 63,5 192 Нет 3,5 Япония 14 700

Bosch GCB 18 V-LI Solo 0.601.2A0.300

Товар от известного производителя инструмента, который лучше громоздких моделей подойдет для частного использования.

Достоинства:

  • Распиливает трубы из стали и алюминия, также подходит и для пластиковых изделий;
  • Легкий пластиковый корпус позволяет уменьшить вес устройства, что важно для длительного ручного использования;
  • Работает от литий-ионного аккумулятора не склонного к саморазряду;
  • Видимость в рабочей зоне улучшает подсветка;
  • Для замены ленты не нужен ключ, что упрощает и ускоряет процесс.

Недостатки:

  • Высокая стоимость.
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DEWALT 18.0 В XR DCS371N

Хороший вариант устройства для обработки небольших заготовок и выполнения фигурных надрезов.

Достоинства:

  • Удобна для выполнения операций на труднодоступных участках благодаря малым габаритам;
  • Оптимальны для работы с алюминиевыми, стальными и пластиковыми конструкциями;
  • Комфорт при работе создают рукоятка с резиновым покрытием и подсветка;
  • Не создает искр при работе, а соответственно, и опасности возгорания;
  • Питание от Li-ion аккумулятора.

Недостатки:

  • Нет патрубка для подключения к пылесосу;
  • Высокая цена.
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Hilti SB 4-A22

Агрегат с повышенной защитой корпуса и аккумулятора от повреждений.

Достоинства:

  • Подходит для работы в сложных условиях благодаря корпусу из стеклопластика и защите аккумулятора;
  • Рабочая зона подсвечивается, что удобно в темном помещении;
  • Используется для резки профильных конструкций, труб, кабельных каналов из металла, а также пластиковых изделий;
  • Прорезание заготовок на глубину до 63,5 мм.

Недостатки:

  • Неудобная замена полотна;
  • Высокая цена.
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Makita LXT DPB181Z

Относительно недорогой аппарат для домашних мастеров, полезный при прокладке труб.

Достоинства:

  • Оптимальна для распиловки труб и профилей с сечением 6,4 см;
  • Алюминиевая рама и редуктор устойчивы к ржавчине и отличаются высокой прочностью;
  • Аппарат удобно держать при помощи рукоятки и упора;
  • При слабом освещении можно задействовать подсветку;
  • Распил на высокой скорости 192 м/мин;
  • Литий-ионный аккумулятор не теряет заряд даже при длительном перерыве в использовании.

Недостатки:

  • Не очень надежное полотно.
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Рейтинг ленточных пил

Модель/Характеристика Наиб. ширина пропила (см) Наиб. глубина пропила (см) Наиб. ширина ленты (см) Длина ленты (см) Страна производства Стоимость ( руб)
Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000 30,7 17 2 224 Китай 84 500
Metabo BAS 261 Precision 619008000 24,5 10,3 1,2 171,2 Китай 46 600
Энкор Корвет-422 - - 1,2 163,8 Китай 39 600
Jet J-349V 50000333М - - 1,3 144 Тайвань 50 000
Stalex BS-912B - - 2,7 265,5 Китай 114 200

Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000

Прибор с оптимальным соотношением стоимости и качества.

Достоинства:

  • Лента движется без рывков, что стало возможным за счет отбалансированных маховиков;
  • Параллельный упор закрепляется зажимами, что увеличивает точность реза;
  • Пильное полотно просто заменить без дополнительного инструмента;
  • Возможность подключения пылесоса или стружкоотсоса;
  • Прецизионная направляющая с роликами из стали для высокого качества реза;
  • Контроль натяжения пильного полотна с помощью индикатора позволяет не повреждать оснастку.

Недостатки:

  • Не выявлено.
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Metabo BAS 261 Precision 619008000

Еще один достойный стационарный прибор с малошумным двигателем.

Достоинства:

  • В случае перебоев с электричеством двигатель не запустится самостоятельно, что предотвращает риск травм и порчу заготовки;
  • Для замены полотна и регулировки его защиты не требуется дополнительного инструмента;
  • За счет отбалансированных маховиков полотно движется равномерно и без рывков;
  • Стол из чугуна регулируется под углом для работы с нестандартными деталями;
  • Угловой и параллельный упоры в комплектации.

Недостатки:

  • Тонкое резиновое покрытие.
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Энкор Корвет-422

Российский агрегат с большой точностью обработки и дополнительным столом.

Достоинства:

  • Двигатель не запустится произвольно после резкого снижения напряжения в сети;
  • Асинхронный двигатель выдерживает большие и длительные нагрузки и не требует замены комплектующих;
  • Малошумная работа благодаря ременному приводу;
  • Предусмотрен второй стол для работы с малыми изделиями;
  • Возможность поворота тисков для удобства операций с разными заготовками.

Недостатки:

  • Высокий нагрев двигателя.
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Jet J-349V 50000333М

Неплохой вариант для работ по изготовлению металлоконструкций в домашних условиях или в гараже.

Достоинства:

  • Подходит для обработки небольших заготовок в мастерской или на мелком производстве;
  • Рама может работать под углом, что увеличивает возможности по обработке деталей;
  • Не прикладывать значительных усилий при подъеме рамы помогает пружина;
  • Мощный двигатель на 1,1 кВт;
  • Благодаря концевому упору прибор удобен для серийного выпуска деталей.

Недостатки:

  • Неудобная рукоятка.
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Stalex BS-912B

Завершает рейтинг устройство с 4-мя скоростными режимами работы и ременным приводом.

Достоинства:

  • Подходит для обработки деталей из черных металлов с любой формой сечения;
  • Гидравлический механизм позволяет предотвратить резкое опускание пильной части;
  • Губки тисков можно установить под углом для поворота заготовки;
  • Есть насос для подачи смазочной жидкости на значимые части, что повышает износостойкость оборудования;
  • Для перевозки устройства предусмотрена ручка и колеса.

Недостатки:

  • Высокая стоимость.
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