Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2
Арт. belmash_1491
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Беларусь
|
Родина бренда
|Беларусь
|
Габариты, мм
|710x670x1500
|
Частота, Гц
|50
- Ленточнопильный станок Белмаш BELMASH WBS-254/2 S049A оптимально подходит для мелкосерийного производства либо частной мастерской. Материалом стола и параллельного упора служит легкий алюминий. Угловой упор из пластика дает возможность распиливать заготовки под заданным углом. Предельный размер заготовки составляет 245 мм по длине и 152 мм по высоте. Ременная передача отличается низким уровнем шума. В зависимости от выбора оператора скорость пильного полотна составляет 400 м/мин либо 800 м/мин, что позволяет с одинаковой эффективностью резать заготовки из твердых и мягких пород дерева
Преимущества
- Простота управления. Управление осуществляется двумя кнопками - Вкл и Выкл
- Точность обработки. Для точности обработки заготовок на распиловочном столе Белмаш BELMASH WBS-254/2 S049A предусматривается миллиметровая шкала
- Распил под углом. Конструкция станка позволяет наклонять стол на 45 градусов
- Длительная эксплуатация. Охлаждающие ребра препятствуют преждевременному перегреву двигателя
- Комфортная эксплуатация. Благодаря опорным ножкам рабочий стол располагается на комфортной для оператора высоте - 980 мм
- Для подключения вытяжной установки придусмотренно три патрубка диаметром - 49/74/99 мм
- На рабочий стол устанавливаются параллельный и угловой упоры