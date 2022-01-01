Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2

Преимущества

Простота управления. Управление осуществляется двумя кнопками - Вкл и Выкл

Точность обработки. Для точности обработки заготовок на распиловочном столе Белмаш BELMASH WBS-254/2 S049A предусматривается миллиметровая шкала

Распил под углом. Конструкция станка позволяет наклонять стол на 45 градусов

Длительная эксплуатация. Охлаждающие ребра препятствуют преждевременному перегреву двигателя

Комфортная эксплуатация. Благодаря опорным ножкам рабочий стол располагается на комфортной для оператора высоте - 980 мм

Для подключения вытяжной установки придусмотренно три патрубка диаметром - 49/74/99 мм

На рабочий стол устанавливаются параллельный и угловой упоры

Ленточнопильный станок Белмаш BELMASH WBS-254/2 S049A оптимально подходит для мелкосерийного производства либо частной мастерской. Материалом стола и параллельного упора служит легкий алюминий. Угловой упор из пластика дает возможность распиливать заготовки под заданным углом. Предельный размер заготовки составляет 245 мм по длине и 152 мм по высоте. Ременная передача отличается низким уровнем шума. В зависимости от выбора оператора скорость пильного полотна составляет 400 м/мин либо 800 м/мин, что позволяет с одинаковой эффективностью резать заготовки из твердых и мягких пород дерева