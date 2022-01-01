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Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2
Найти аналог
Ленточные станки по дереву
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2
    Арт. belmash_1491
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2

      Станок ленточнопильный Belmash WBS-254/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. belmash_1491

      Характеристики

      Производитель
      		Belmash
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Габариты, мм
      		710x670x1500
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Ленточнопильный станок Белмаш BELMASH WBS-254/2 S049A оптимально подходит для мелкосерийного производства либо частной мастерской. Материалом стола и параллельного упора служит легкий алюминий. Угловой упор из пластика дает возможность распиливать заготовки под заданным углом. Предельный размер заготовки составляет 245 мм по длине и 152 мм по высоте. Ременная передача отличается низким уровнем шума. В зависимости от выбора оператора скорость пильного полотна составляет 400 м/мин либо 800 м/мин, что позволяет с одинаковой эффективностью резать заготовки из твердых и мягких пород дерева

        Преимущества

        • Простота управления. Управление осуществляется двумя кнопками - Вкл и Выкл
        • Точность обработки. Для точности обработки заготовок на распиловочном столе Белмаш BELMASH WBS-254/2 S049A предусматривается миллиметровая шкала
        • Распил под углом. Конструкция станка позволяет наклонять стол на 45 градусов
        • Длительная эксплуатация. Охлаждающие ребра препятствуют преждевременному перегреву двигателя
        • Комфортная эксплуатация. Благодаря опорным ножкам рабочий стол располагается на комфортной для оператора высоте - 980 мм
        • Для подключения вытяжной установки придусмотренно три патрубка диаметром - 49/74/99 мм
        • На рабочий стол устанавливаются параллельный и угловой упоры